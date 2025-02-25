РФ атаковала дронами две области: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

Кратко:
- Ночью Украина была под ударом вражеских дронов
- На Киевщине и Сумщине есть последствия атаки
В ночь на 25 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами. В Сумах повреждена многоэтажка, есть пострадавший.
В результате вражеской атаки на Киевщине травму получила женщина, частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения.
Атака РФ на Сумщину
После 4 часов утра 25 февраля в Сумах были слышны звуки взрывов.
И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил о прилете Шахеда возле озера Чех. По его словам, повылетало очень много окон в многоэтажке. Есть один пострадавший человек, которому медики оказывают помощь.
В городе развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
По данным ГосЧС, из-за попадания БПЛА противника были повреждены жилые здания.
"25 февраля враг атаковал жилой сектор Сум. В трех многоэтажках и других зданиях взрывной волной выбито 148 окон", - говорится в сообщении.
Также в Службе рассказали, что спасатели обследовали территорию и оказали помощь пострадавшим.
"По предварительным данным, ранены два человека", - передали чрезвычайники.
Атака на Киевщину
Как сообщили в Киевской ОВА, в Обуховском районе травмирована 44-летняя женщина. У пострадавшей резана рана ноги. Она госпитализирована в местную больницу.
Кроме того, частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения.
В Фастовском районе зафиксировали повреждение частных домов.
Ракетная атака на Украину 25 февраля
Утром 25 февраля четыре российских бомбардировщика Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из района города Энгельс Саратовской области РФ. Воздушную тревогу объявили во всей территории страны.
Вражеские крылатые ракеты долго кружили по стране, меняя курс, и были локационно потеряны в Житомирской области.
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