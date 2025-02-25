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РФ атаковала дронами две области: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

Анна Ярославская
25 февраля 2025, 07:15
655
В Киевской и Сумской области есть повреждения после вражеской атаки.
Атака дронов на Киевщину, ПВО
На Киевщине работали силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/kyivoda

Кратко:

  • Ночью Украина была под ударом вражеских дронов
  • На Киевщине и Сумщине есть последствия атаки

В ночь на 25 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами. В Сумах повреждена многоэтажка, есть пострадавший.

В результате вражеской атаки на Киевщине травму получила женщина, частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения.

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Атака РФ на Сумщину

После 4 часов утра 25 февраля в Сумах были слышны звуки взрывов.

И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил о прилете Шахеда возле озера Чех. По его словам, повылетало очень много окон в многоэтажке. Есть один пострадавший человек, которому медики оказывают помощь.

В городе развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По данным ГосЧС, из-за попадания БПЛА противника были повреждены жилые здания.

"25 февраля враг атаковал жилой сектор Сум. В трех многоэтажках и других зданиях взрывной волной выбито 148 окон", - говорится в сообщении.

Последствия атаки на Сумщину
Последствия атаки на Сумщину / Фото: t.me/dsns_telegram

Также в Службе рассказали, что спасатели обследовали территорию и оказали помощь пострадавшим.

"По предварительным данным, ранены два человека", - передали чрезвычайники.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атака на Киевщину

Как сообщили в Киевской ОВА, в Обуховском районе травмирована 44-летняя женщина. У пострадавшей резана рана ноги. Она госпитализирована в местную больницу.

Кроме того, частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения.

В Фастовском районе зафиксировали повреждение частных домов.

Последствия атаки на Киевщину
Последствия атаки на Киевщину / Фото: t.me/kyivoda
Последствия атаки на Киевщину
Последствия атаки на Киевщину / Фото: t.me/kyivoda
Последствия атаки на Киевщину
Последствия атаки на Киевщину / Фото: t.me/kyivoda

Ракетная атака на Украину 25 февраля

Утром 25 февраля четыре российских бомбардировщика Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из района города Энгельс Саратовской области РФ. Воздушную тревогу объявили во всей территории страны.

Вражеские крылатые ракеты долго кружили по стране, меняя курс, и были локационно потеряны в Житомирской области.

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