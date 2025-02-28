РФ запустила по Украине более 200 дронов: пострадали четыре области

Кратко:
- РФ запустила по Украине больше двухсот дронов
- В результате атаки пострадали четыре области
В ночь на 28 февраля российские оккупанты запустили по Украине 208 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 107 из них.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, дроны атаковали с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.
Воздушную атаку отражали: авиация; зенитные ракетные войска; подразделения радиоэлектронной борьбы; мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра известно, что было сбито 107 дронов в пределах Харьковской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и ряда других областей.
В частности 97 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.
В результате атаки пострадали Харьковская, Сумская, Николаевская области и Запорожье.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 27 февраля 2025 года российские оккупанты атаковали Украину 166 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. 90 вражеских дронов были сбиты, 72 беспилотника-имитатора были локационно утрачены (без негативных последствий).
В результате российской атаки дронов ночью 27 февраля в Киевской области вспыхнул масштабный пожар на одном из промышленных объектов.
Пострадавших среди населения нет. Последствия атаки противника фиксируются в трех районах области.
В ночь на 26 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области работали силы ПВО.
В Харькове Шахед попал в многоэтажку. В результате вспыхнул пожар.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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