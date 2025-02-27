'Самая масштабная атака на город': россияне бьют 'Шахедами' по Сумам

Известно о нескольких пострадавших, есть повреждения окон в ряде домов.

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Российские оккупанты атаковали Сумы ударными БпЛА / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

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Россияне атаковали Сумы беспилотниками

Известно о нескольких пострадавших

Поздно вечером, 27 февраля, российские захватчики атаковали Сумы ударными дронами. Есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

По его словам, повреждения получили четыре дома. Известно о пяти попаданиях в один район Сум.

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В горсовете написали, что известно о нескольких пострадавших и повреждениях окон в ряде домов.

"Жители поврежденных помещений могут переночевать в укрытии ФЦ Барса. 28 февраля с 8:30 будет работать штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, где пострадавших будут консультировать по различным вопросам и принимать заявления на обследование поврежденного жилья", - отметили в городском совете.

Кроме того, по словам и. о. городского головы Артема Кобзаря, было три попадания в районе Сумского завода. Он подчеркнул, что это самая масштабная атака на город.

Shahed / Инфографика: Главред

Атака дронов по Украине - последние новости

Как писал Главред, в четверг, 27 февраля, российские оккупанты в очередной раз атаковали ударными дронами Украину. В частности, в Запорожье дрон попал по гражданской застройке. Взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи, кроме того, произошло возгорание квартир на верхних этажах многоэтажки. Есть пострадавшая.

Кроме того, российские войска запустили беспилотники по Харьковской области. Известно, что россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины. По словам главы ОВА, в результате вражеского удара по Балаклее пострадал 42-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

В ночь на 27 февраля, в Киевской области работали силы ПВО. В результате российской атаки дронов в регионе вспыхнул масштабный пожар на одном из промышленных объектов.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты атаковали Украину 166 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. По данным ВС ВСУ, 90 вражеских дронов были сбиты, 72 беспилотника-имитатора были локально потеряны (без негативных последствий).

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Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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