Горят квартиры и есть пострадавшая: россияне ударили 'Шахедами' по Запорожью

Основное:
- Россияне ударили "Шахедами" по гражданской застройке в Запорожье
- В результате атаки известно о пострадавшей
- В Харьковской области захватчики нанесли массированный удар по энергосистеме
В четверг, 27 февраля, российские оккупанты в очередной раз атаковали ударными дронами Украину. Под прицелом врага оказалось Запорожье и Харьковская область. В частности, в Запорожье дрон попал по гражданской застройке. Атаку на город подтвердил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи, кроме того, произошло возгорание квартир на верхних этажах многоэтажки.
От российского удара пострадала 82-летняя женщина, ей понадобилась помощь медиков.
Федоров в своем Telegram показал последствия вражеского удара по городу.
Кроме того, российские войска запустили беспилотники по Харьковской области, передает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его данным, в результате попадания вражеского дрона типа Shahed повреждения получило частное домовладение в Харьковском районе.
Позже Синегубов добавил, что, по предварительным данным, захватчики нанесли удар по меньшей мере 12 беспилотниками.
22:14 Глава ОВА сообщил, что россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины.
Он отметил, что Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме над защитой.
Все профильные службы задействованы в ликвидации последствий.
"В результате вражеского удара по Балаклее пострадал 42-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в медицинское учреждение", - написал Синегубов.
Он призвал не распространять детали о местах попаданий, а также не публиковать любые фото/видеоматериалы, чтобы не информировать врага.
Удары РФ по территории Украины - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 27 февраля, в Киевской области работали силы ПВО. Вследствие российской атаки дронов в регионе вспыхнул масштабный пожар на одном из промышленных объектов.
Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты атаковали Украину 166 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. По данным ВС ВСУ, 90 вражеских дронов были сбиты, 72 беспилотника-имитатора были локально потеряны (без негативных последствий).
Днем ранее, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области работали силы ПВО. В Харькове "Шахед" попал в многоэтажку. В результате вспыхнул пожар.
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Кто такой Иван Федоров
С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.
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