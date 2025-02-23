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Рекорд с начала войны: Зеленский раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

Юрий Берендий
23 февраля 2025, 11:32
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В общем, в течение последней недели Россия запустила по территории Украины почти 1150 ударных БпЛА различного типа и более 1400 авиабомб, отметил Зеленский.
Рекорд с начала войны: Зеленский раскрыл детали массированного удара РФ по Украине
Детали рекордного удара по Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины

Кратко:

  • РФ нанесла самый массированный удар "Шахедами" с начала войны
  • За неделю враг запустил по Украине более 2500 целей

В ночь на 23 февраля страна-агрессор Россия использовала для удара по Украине рекордное с войны против Украины количество ударных БпЛА типа "Шахед". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, ежедневно украинцы противостоят воздушному террору. Накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения Россия атаковала Украину 267 ударными дронами - это самый масштабный обстрел с использованием иранских беспилотников за все время их применения.

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Зеленский добавил, что всего за неделю зафиксировано почти 1150 ударных дронов, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет различных типов.

"Спасибо каждому и каждой, кто ежедневно отражает такие нападения: авиации, зенитным ракетным войскам, подразделениям РЭБ и мобильным огневым группам Воздушных сил и Сил обороны. Спасибо тем, кто на местах спасает от последствий обстрелов: ГСЧС, медики, нацполиция", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что война продолжается, и все, кто может помочь с усилением ПВО, должны прилагать максимум усилий для защиты людей.

Он подчеркнул, что только в единстве всех партнеров - Европы, США и всех, кто стремится к надежному миру - возможно обеспечить длительный и справедливый мир для Украины.

"Спасибо всем нашим партнерам, кто помогает и понимает это!", - резюмировал президент Украины.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно об ударном БпЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Детали массированного удара по Украине 23 февраля

По данным Воздушных сил, в ночь на 23 февраля 2025 года (с 19:00 22 февраля) враг совершил атаку 267 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено уничтожение 138 ударных дронов Shahed и других типов в 13 областях. 119 беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий, трое из них направились в сторону Беларуси, один - в Россию.

В результате атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская и Запорожская области.

Рекорд с начала войны: Зеленский раскрыл детали массированного удара РФ по Украине
Сколько дронов сбили в ночь на 23 февраля / Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 22 февраля в Кривом Роге прогремел взрыв - российские войска нанесли ракетный удар по гражданскому объекту. Об этом сообщили председатель Совета обороны города Александр Вилкул и руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Россия будет продолжать ракетные и дроновые атаки по Украине и даже планирует их усилить. Военный обозреватель Денис Попович отметил, что оккупанты, вероятно, попытаются укрепить свои позиции перед возможными переговорами, поэтому интенсивность обстрелов украинских городов будет расти.

В ночь на 20 февраля захватчики осуществили массированный удар по Украине, выпустив 161 дрон и 14 ракет. Основная атака была направлена на критическую инфраструктуру Харьковщины, куда российские войска нанесли ракетные удары. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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