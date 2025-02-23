Британия и Франция готовятся к размещению войск в Украине: WSJ раскрыл детали

Кратко:
- План не предусматривает развертывания собственных сил США в Украине
- США могут использовать системы ПВО в соседних с Украиной странах
- Беспилотники и спутники будут следить за линией фронта
Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 тысяч европейских миротворцев в Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления европейских чиновников.
При этом новый европейский план не предусматривает развертывания собственных сил США в Украине, но потребует военного потенциала США для защиты европейских войск в случае, если они окажутся в опасности, и удержания России от нарушения любого прекращения огня, заявили чиновники.
Так, США могут использовать системы ПВО в соседних странах, которые покрывают территорию Украины, одновременно предоставляя европейцам другие системы ПВО. ВВС США, базирующиеся за пределами Украины, должны быть готовы к поддержке европейских войск, если они окажутся в опасности.
Ожидается, что премьер Британии Кир Стармер обсудит план с Трампом в четверг, но пока вряд ли обратится с конкретной просьбой об американской помощи. Президент Франции Эммануэль Макрон, который встретится с Трампом в понедельник, изложит более широкие взгляды союзников на войну и способы обеспечить гарантии безопасности для Украины.
Согласно плану, британские и французские войска, наряду с военно-морскими силами и авиацией, составят основу так называемых сил обеспечения. Они не будут развернуты вдоль линии фронта на востоке Украины, а вместо этого будут защищать жизненно важную инфраструктуру, города и порты, в том числе в Черном море. Беспилотники и спутники будут следить за линией фронта, чтобы определить, соблюдает ли Россия режим прекращения огня.
"Международные усилия по оказанию помощи Украине в развертывании собственной многочисленной и боеспособной армии будут продолжены, и цель европейских сил не будет заключаться в замене сил Киева", - отмечает издание.
В то же время бывший главнокомандующий армией США Бен Ходжес отметил, что размещение группы британских и французских войск в городах Центральной и Западной Украины не остановит Россию от каких-либо действий, кроме, разве что, запуска ракет по этим конкретным городам.
Могут ли быть введены миротворцы в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, премьер-министр Британии Кир Стармер сделал заявление о миротворцах в Украине. Он отметил, что Великобритания будет играть "полную роль" в миротворческой деятельности в Украине. Лондон готов развернуть британские войска для поддержания мира.
По словам Стармера, Великобритания готова ввести войска в Украину для обеспечения мирных соглашений. Он отметил, что Великобритания может играть "уникальную роль" как мост между Европой и США в мирном процессе в Украине.
Также ранее сообщалось, что миротворцы могут появиться в Украине - Нидерланды и Франция приняли решение. Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала резолюцию, которая предусматривает отправку миротворцев в Украину после завершения боевых действий. Правительство страны призывают занять конструктивную позицию по развертыванию "послевоенных миротворческих сил" на украинской территории.
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