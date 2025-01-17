Британия сыграет 'полную роль': Стармер сделал заявление о миротворцах в Украине

Премьер-министр Британии отметил, что успех России в войне будет иметь долговременное влияние на Британию и весь мир.

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Британия готова при необходимости разместить в Украине миротворцев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/britisharmy

Главное из заявления Стармера:

Лондон в случае необходимости готов разместить миротворцев на территории Украины

Британия будет играть "полную роль" в любых мирных переговорах

Великобритания будет играть "полную роль" в миротворческой деятельности в Украине. Лондон готов развернуть британские войска для поддержания мира. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет Sky News.

Стармер отметил, что не хочет "забегать наперед", но Великобритания будет играть "полную роль" в любых мирных переговорах. По его словам, сюда входит и развертывание британских войск для поддержания мира в Украине.

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"Я не хочу забегать наперед, но я дал понять, что мы сыграем свою полную роль - потому что речь идет не только о суверенитете Украины", - сказал премьер Британии.

Он подчеркнул, что это также касается глобальных ценностей, таких как свобода и демократия, которые являются основой британского общества.

"Речь идет о том, какое влияние это окажет на Великобританию, на наши ценности, нашу свободу, нашу демократию. Потому что если Россия добьется успеха в этой агрессии, это повлияет на всех нас на очень, очень долгое время", - подчеркнул Стармер.

Визит премьер-министра Британии в Украину - новости по теме

Напомним, 16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с официальным визитом в Украину. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским и обсудил ключевые вопросы дальнейшего сотрудничества и возможное участие британских военных в миротворческих миссиях после завершения войны.

Главным событием визита стало подписание соглашения о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией. Этот документ закрепляет обязательства двух стран углублять сотрудничество в оборонной, экономической, энергетической и технологической областях.

Как сообщал Главред, в 2025 году Британия предоставит Украине 6,6 миллиарда долларов военной помощи, из которых более трех миллиардов - ежегодная обязательная поддержка. Кроме того, соглашение имеет тайную часть, которая должна повысить устойчивость Украины.

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Кир Стармер - что о нем известно Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты. "Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

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