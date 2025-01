Важное соглашение с Зеленским: в Киев прибыл премьер Британии - The Guardian

Главное:

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 января прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Он впервые посещает Украину, находясь на новой должности, и планирует встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Как пишет The Guardian, Украина и Великобритания подпишут соглашение о партнерстве для углубления существующих оборонных отношений с предложением дальнейшей военной помощи Киеву.

Это произойдет на фоне опасений, что США могут начать сворачивать свою поддержку после прихода в Белый дом Дональда Трампа, который официально станет новым президентом США уже 20 января.

Издание предполагает, что Стармер во время своего визита обсудит, какие гарантии Британия сможет предоставить Украине, включая включение британских войск в состав послевоенных миротворческих сил.

"100-летнее партнерство", соглашение о котором планируют подписать страны, также имеет целью усилить экономические связи в невоенных сферах. Стармер планирует объявить о выделении 40 миллионов фунтов стерлингов на экономическое восстановление, которое должно создать новые возможности для британских компаний.

"Это не только о здесь и сейчас, это также об инвестициях в наши две страны на следующее столетие, объединяя технологическое развитие, научные достижения и культурные обмены, а также использование феноменальных инноваций, продемонстрированных Украиной в последние годы", - пояснил британский премьер.

Напомним, что высокопоставленный чиновник НАТО ранее сообщал, что Франция и Британия рассматривают возможность размещения своих войск в Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня на линии фронта.

Впоследствии, как писал Главред, сам премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что британские войска могут быть размещены на западе Украины для обучения солдат.

Накануне Великобритания заявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов). Эти средства предназначены для усиления Военно-морских сил Украины, ПВО и систем радиоэлектронной борьбы.

Что такое The Guardian?

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.