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Важное соглашение с Зеленским: в Киев прибыл премьер Британии - The Guardian

Анна Косик
16 января 2025, 09:08
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Стармер планирует обсудить вопрос гарантий безопасности для Украины, а также может озвучить важное предложение.
Сайрус Стармер, Владимир Зеленский
Британия предложит Украине дальнейшую военную помощь / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное:

  • Кир Стармер прибыл в Украину для встречи с Зеленским
  • Британия может предложить участие своих войск в составе миротворческих сил
  • Украина и Британия подпишут важное соглашение

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 января прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Он впервые посещает Украину, находясь на новой должности, и планирует встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Как пишет The Guardian, Украина и Великобритания подпишут соглашение о партнерстве для углубления существующих оборонных отношений с предложением дальнейшей военной помощи Киеву.

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Это произойдет на фоне опасений, что США могут начать сворачивать свою поддержку после прихода в Белый дом Дональда Трампа, который официально станет новым президентом США уже 20 января.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Издание предполагает, что Стармер во время своего визита обсудит, какие гарантии Британия сможет предоставить Украине, включая включение британских войск в состав послевоенных миротворческих сил.

"Амбиции Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров потерпели огромное стратегическое поражение. Вместо этого мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень", - подчеркнул Стармер.

"100-летнее партнерство", соглашение о котором планируют подписать страны, также имеет целью усилить экономические связи в невоенных сферах. Стармер планирует объявить о выделении 40 миллионов фунтов стерлингов на экономическое восстановление, которое должно создать новые возможности для британских компаний.

"Это не только о здесь и сейчас, это также об инвестициях в наши две страны на следующее столетие, объединяя технологическое развитие, научные достижения и культурные обмены, а также использование феноменальных инноваций, продемонстрированных Украиной в последние годы", - пояснил британский премьер.

Поддержка Британии Украины - последние новости

Напомним, что высокопоставленный чиновник НАТО ранее сообщал, что Франция и Британия рассматривают возможность размещения своих войск в Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня на линии фронта.

Впоследствии, как писал Главред, сам премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что британские войска могут быть размещены на западе Украины для обучения солдат.

Накануне Великобритания заявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов). Эти средства предназначены для усиления Военно-морских сил Украины, ПВО и систем радиоэлектронной борьбы.

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Что такое The Guardian?

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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