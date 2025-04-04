Зачем 5 апреля проветривать дом: какой праздник и день ангела

В народе считается, что 5 апреля на смену холодным ветрам приходят теплые.

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Зачем 5 апреля проветривать дом / коллаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 5 апреля

О чем говорят приметы на 5 апреля

Что можно и нельзя делать 5 апреля

По новоюлианскому календарю 5 апреля церковь отмечает День священномученика Агафопода, мученика Феодула, преподобного Марка Афинского, преподобного Платона Студийского и преподобной Феодоры Солунской. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 5 апреля

Похвала Пресвятой Богородицы отмечается всегда в пятую субботу Великого поста. Праздник очень почитаем для православных христиан, его также называют Суббота Акафиста. Был основан в Константинополе, где Богородица почиталась как покровительница города. В этот день читается акафист в честь Девы Марии.

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Святые мученики Агафопод диакон и Феодул чтец были христианами в Фессалониках и умерли мученической смертью в 3 веке, когда император Диоклетиан издал указ о преследовании христиан. Феодул был молодым юношей, а Агафопод – старцем. Вдвоем они молились в тюрьме и других обращали в христианство. Они отказались отречься от веры и за это были брошены в море.

Преподобный Марк Афинский – христианский святой, отшельник, происходил из Афин. После смерти своих родителей он пошел на гору в Эфиопию и там в полном одиночестве провел более 90 лет. Святой прожил около 130 лет и скончался около 400 года.

Преподобный Платон жил в восьмом веке. Ушел монахом в монастырь на горе Олимп. Позже был избран настоятелем. Святой отличился своей непреклонностью в защите икон. А также своими выступлениями против преступных действий императора, за что не раз сидел в тюрьме.

Святая Феодора была монахиней Солунского монастыря. Девушка усердно молилась и постилась, много помогала бедным и отверженным.

О чем говорят приметы на 5 апреля

В народе 5 апреля - праздник Федулов день, Федул Ветреник. По приметам судят о погоде и каким будет лето:

птицы вьют гнезда на солнечной стороне - лето будет с ненастьями;

теплый сухой день выдался - к жаре летом, пасмурный - к дождям;

начались сильные дожди - к богатому урожаю;

ласточки ещё не прилетели - будет холодно;

много сока в березе - лето окажется дождливым.

В народе считается, что 5 апреля на смену холодным ветрам приходят теплые, и говорят: "Пришел Федул - губы надул". Также с этого дня на огородах расселяются сверчки, появляются бабочки-крапивницы и божьи коровки.

Что нельзя делать 5 апреля

В церковный праздник 5 апреля нельзя ругаться, сплетничать, завидовать, обижать кого-либо и отказывать в помощи. Церковь порицает ложь, лень, зависть, жадность и отчаяние.

Продолжается Великий пост: те, кто постится, сегодня могут употреблять горячие блюда с растительным маслом. Важно не забывать, что ограничение в еде - не главное, нужно следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что можно делать 5 апреля

В православный праздник 5 апреля обращаются с молитвами к святым Агафоподу и Феодулу - молятся о защите от зла, видимого и невидимого, просят укрепить веру, наставить на истинный путь и дать сил вынести жизненные невзгоды и горести, когда накатывает отчаяние.

На Федула Ветренника по народной традиции можно убирать утепление с окон и нужно хорошо проветрить дом - чтобы избавиться от пыли и впустить свежий воздух после долгой зимы. Также считается, что это помогает уберечь жилище от неприятностей, гнилых ветров, нечистой силы.

Кто отмечает день ангела 5 апреля

Именины по церковному календарю отмечают Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул.

По старому стилю день ангела у Алексея, Анастасии, Варвары, Василия, Ильи, Лидии, Макария, Никона, Сергея, Стефана.

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