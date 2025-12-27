Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Будет ли новый "взлет" доллара: украинцам назвали новый курс в 2026 году

Алексей Тесля
27 декабря 2025, 22:18
12
Официальный курс доллара в январе будет колебаться, говорит Тарас Лесовой.
доллар, курс валют
Стал известен новый валютный прогноз / Коллаж: Главред, фото pexels

Важное:

  • В начале следующего месяца интерес к иностранной валюте усилится
  • Официальный курс доллара в январе будет колебаться

По оценке руководителя направления финансовых рынков и инвестиций "Глобус Банка" Тараса Лесового, в начале следующего месяца интерес к иностранной валюте может немного усилиться.

Однако существенного ажиотажа ожидать не стоит, говорится в материале РБК-Украина.

видео дня

При этом ближе к концу января спрос, вероятно, ослабнет, поскольку бизнесу потребуется гривна для уплаты налогов, что простимулирует продажу валюты.

На этом фоне, по прогнозу эксперта, официальный курс доллара в январе будет колебаться в пределах 42,2–42,8 гривны.

В то же время Лесовой допускает постепенное смещение курса в сторону отметки 43 гривны за доллар, возможно, уже в течение месяца, но подчёркивает, что резких колебаний или неожиданных скачков на валютном рынке не ожидается.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Валютный прогноз: что говорят эксперты

Эксперты инвестиционной компании ICU считают, что недавний рост курса гривны был закономерным и стал результатом целенаправленных действий Национального банка. Регулятор активно вмешивался в рынок, проводя валютные операции для стабилизации ситуации.

По оценкам аналитиков, в дальнейшем НБУ может позволить курсу колебаться более свободно, постепенно двигаясь к умеренному и контролируемому ослаблению национальной валюты.

Курс доллара - новости по теме

Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

Читайте также:

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

экономика курс доллара
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

21:27Украина
Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

20:40Война
"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

19:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипедиста за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипедиста за 19 секунд

Сколько варить куриное филе: раскрыт главный секрет приготовления мяса

Сколько варить куриное филе: раскрыт главный секрет приготовления мяса

Последние новости

22:32

Будет ли стремительный обвал гривни в 2026 году - экономист поделился прогнозом

22:18

Будет ли новый "взлет" доллара: украинцам назвали новый курс в 2026 году

21:27

Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

20:40

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматумВидео

20:30

Почти никто не замечает: скрытая функция популярного прибора на кухне меняет всеВидео

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
19:29

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войныВидео

19:19

Три батальона РФ "стерли в порошок": штурмовой полк ВСУ зачищает город на юге

19:10

Что еще важного Буш и Путин обсуждали в слитом разговоре: интересная детальмнение

18:35

Отключение света 28 декабря: где не будет электроэнергии в воскресенье

Реклама
18:20

Буданов предупредил о новом массированном ударе и назвал главную цель РФ

17:43

"Это нелегко": Половинкина в слезах приняла поражение в финале "Холостяка"Видео

17:42

Без света 520 тысяч семей, поражены объекты "Нафтогаза": новые детали атаки РФФото

17:26

Площадка для пуска у границы: названо место размещения Орешника в Беларуси

16:59

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

16:49

Где на самом деле родилась Роксолана - документы XVI века раскрыли правду

16:47

"Мамку подкосило": Леся Никитюк сообщила о болезни

16:31

После потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады - СМИ

16:20

"Очень тяжелая ситуация": в ВСУ раскрыли направление наступления РФ на юге

16:11

"Света, я всьо": Цимбалюк ответил на слухи о романе с бывшей после "Холостяка"

15:57

Им нет равных по надежности: названы 9 "вечных" кроссоверов и внедорожников

Реклама
15:50

Больше вариантов нет: Зеленский назвал "красные линии" Украины в переговорах

15:32

Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде

15:08

Привлекают счастье и благополучие: 5 комнатных растений, которые принесут удачу в Новом году

14:55

Что нельзя хранить в дверце холодильника: продукты, которые портятся быстрее всего

14:17

Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

14:05

Украину накроет снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о зимней непогоде

13:58

"Думала, что это конец": украинские звезды пострадали от удара по КиевуВидео

13:21

Дроновка под контролем Украины несмотря на попытки РФ закрепиться: детали

13:21

Очередной обстрел как месседж: Сибига объяснил логику действий Кремля

12:59

Взятки за голосование в Раде: в НАБУ разоблачили преступную группу нардепов

12:43

Почему кофе горчит и как это исправить: главные ошибки при заваривании

12:42

Уже на 61% дешевле: цены на базовый овощ неожиданно рухнули до минимума

12:31

"Первая фотография": победительница "Холостяка" вышла на связь после финала

12:23

Зеленский едет к Трампу: в WSJ раскрыли ключевые вопросы встречи

11:50

Массированная атака РФ по Киеву: есть погибший, количество пострадавших резко возрослоФото

11:30

Крыла матом и разбила пол: жены Остапчука развязали новый конфликт

11:21

РФ ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: поврежден элеватор

10:56

Почти 500 дронов и 40 ракет: Зеленский сделал заявление на фоне удара по УкраинеФото

10:46

Морозы до −30: какие растения в саду пострадают первыми и как их спасти

10:25

Инна Белень обратилась к финалистке "Холостяка": "Личная жизнь налаживается"

Реклама
10:23

Россия атаковала энергетику Украины - начались экстренные отключения света

10:16

РФ массированно атаковала Киев и область, есть жертвы и раненые: все последствия

09:46

Удар РФ по Киевской области: погибла женщина, под атакой - инфраструктура и домаФотоВидео

09:31

Войска РФ уступают: Путин открыто назвал преимущество Украины на фронте

09:14

Астрологи назвали пять самых харизматичных женщин по знаку зодиака

08:59

Трамп заявил о "хороших шансах" на мир перед встречей с Зеленским

08:52

В части Киева действуют экстренные отключения света, а треть Киева без отопления

08:38

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб командир РДК Денис Капустин

08:10

Как Медведев опозорился и раскрыл проблемы оккупантовмнение

07:30

РФ всю ночь и утро массированно атакует Киев и область: горят жилые дома, есть раненыеФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять