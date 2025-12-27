Будет ли новый "взлет" доллара: украинцам назвали новый курс в 2026 году

Важное:
- В начале следующего месяца интерес к иностранной валюте усилится
- Официальный курс доллара в январе будет колебаться
По оценке руководителя направления финансовых рынков и инвестиций "Глобус Банка" Тараса Лесового, в начале следующего месяца интерес к иностранной валюте может немного усилиться.
Однако существенного ажиотажа ожидать не стоит, говорится в материале РБК-Украина.
При этом ближе к концу января спрос, вероятно, ослабнет, поскольку бизнесу потребуется гривна для уплаты налогов, что простимулирует продажу валюты.
На этом фоне, по прогнозу эксперта, официальный курс доллара в январе будет колебаться в пределах 42,2–42,8 гривны.
В то же время Лесовой допускает постепенное смещение курса в сторону отметки 43 гривны за доллар, возможно, уже в течение месяца, но подчёркивает, что резких колебаний или неожиданных скачков на валютном рынке не ожидается.
Валютный прогноз: что говорят эксперты
Эксперты инвестиционной компании ICU считают, что недавний рост курса гривны был закономерным и стал результатом целенаправленных действий Национального банка. Регулятор активно вмешивался в рынок, проводя валютные операции для стабилизации ситуации.
По оценкам аналитиков, в дальнейшем НБУ может позволить курсу колебаться более свободно, постепенно двигаясь к умеренному и контролируемому ослаблению национальной валюты.
Курс доллара - новости по теме
Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.
Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.
Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.
Читайте также:
- Неожиданная, но приятная поддержка: кто из пенсионеров получит прибавку в августе
- Бензин на украинских АЗС резко подорожает: что произошло
- Пакет школьника 2025: как уже в этом году получить на первоклассника 5000 грн
О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред