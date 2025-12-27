Будет ли новый "взлет" доллара: украинцам назвали новый курс в 2026 году

Официальный курс доллара в январе будет колебаться, говорит Тарас Лесовой.

Стал известен новый валютный прогноз / Коллаж: Главред, фото pexels

В начале следующего месяца интерес к иностранной валюте усилится

Официальный курс доллара в январе будет колебаться

По оценке руководителя направления финансовых рынков и инвестиций "Глобус Банка" Тараса Лесового, в начале следующего месяца интерес к иностранной валюте может немного усилиться.

Однако существенного ажиотажа ожидать не стоит, говорится в материале РБК-Украина.

При этом ближе к концу января спрос, вероятно, ослабнет, поскольку бизнесу потребуется гривна для уплаты налогов, что простимулирует продажу валюты.

На этом фоне, по прогнозу эксперта, официальный курс доллара в январе будет колебаться в пределах 42,2–42,8 гривны.

В то же время Лесовой допускает постепенное смещение курса в сторону отметки 43 гривны за доллар, возможно, уже в течение месяца, но подчёркивает, что резких колебаний или неожиданных скачков на валютном рынке не ожидается.

/ Инфографика: Главред

Валютный прогноз: что говорят эксперты

Эксперты инвестиционной компании ICU считают, что недавний рост курса гривны был закономерным и стал результатом целенаправленных действий Национального банка. Регулятор активно вмешивался в рынок, проводя валютные операции для стабилизации ситуации.

По оценкам аналитиков, в дальнейшем НБУ может позволить курсу колебаться более свободно, постепенно двигаясь к умеренному и контролируемому ослаблению национальной валюты.

Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

