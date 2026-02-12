Секрет маленькой буквы: что на самом деле означает "i" в iPhone, iPad и iPod

Вы узнаете:
Многие пользователи Apple никогда особо не задумывались, что означает маленькая буква "i" в названиях iPhone, iPad и iPod.
Существовало множество предположений: кто-то считал, что это "intelligent" (умный) или "indispensable" (незаменимый), а кто-то думал, что она символизирует личное местоимение "I" — "мой".
Происхождение буквы "i" и ее роль в Apple
Однако, как сообщает SuperCarBlondie, все гораздо проще. Соучредитель Apple Стив Джобс еще в 1998 году объяснил, что буква "i" — это не маркетинговый ход, а отсылка к интернету, который был ключевой концепцией при создании iMac — первого компьютера Apple с приставкой "i". Впоследствии это обозначение переняли iPod, iPhone и iPad.
Кроме "интернета", буква "i" символизирует individual, instruct, inform и inspire – индивидуальность, обучение, информирование и вдохновение. Хотя официального значения Apple не закрепляла, каждая из этих концепций отражает философию компании.
Популярные мифы
Пользователи соцсетей признались, что были удивлены таким объяснением: многие считали, что "i" связано с iOS или отражает персональный характер продукции. На самом деле все началось с желания Apple подчеркнуть возможность подключения к интернету, что на рубеже 90-х стало революционной функцией для персональных устройств.
Первая версия iPhone, представленная Джобсом в январе 2007 года, объединяла функции телефона, музыкального плеера и интернет-терминала. С тех пор линейка iPhone выросла до 17-го поколения, а суммарные продажи превысили 3 миллиарда единиц, что доказывает популярность приставки "i".
Новинки Apple в 2026 году
В 2026 году Apple готовит еще один насыщенный год: по слухам, компания планирует представить более 20 новых продуктов, большинство из которых появится уже в первой половине года. Первой новинкой стал AirTag нового поколения, один из самых доступных гаджетов бренда после зарядных устройств и адаптеров.
