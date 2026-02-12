Почему пользователи долго путали значение буквы "i" и считали ее персональным знаком.

Какие концепции индивидуальности и вдохновения скрываются за известной приставкой "i"/ Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Вы узнаете:

Почему пользователи ошибочно считали "i" персональным знаком

Как буква "i" стала символом философии Apple

Какие гаджеты ожидаются от Apple в 2026 году

Многие пользователи Apple никогда особо не задумывались, что означает маленькая буква "i" в названиях iPhone, iPad и iPod.

Главред решил рассказать о значении буквы "i" и ее истории Apple

Существовало множество предположений: кто-то считал, что это "intelligent" (умный) или "indispensable" (незаменимый), а кто-то думал, что она символизирует личное местоимение "I" — "мой".

Происхождение буквы "i" и ее роль в Apple

Однако, как сообщает SuperCarBlondie, все гораздо проще. Соучредитель Apple Стив Джобс еще в 1998 году объяснил, что буква "i" — это не маркетинговый ход, а отсылка к интернету, который был ключевой концепцией при создании iMac — первого компьютера Apple с приставкой "i". Впоследствии это обозначение переняли iPod, iPhone и iPad.

Кроме "интернета", буква "i" символизирует individual, instruct, inform и inspire – индивидуальность, обучение, информирование и вдохновение. Хотя официального значения Apple не закрепляла, каждая из этих концепций отражает философию компании.

Популярные мифы

Пользователи соцсетей признались, что были удивлены таким объяснением: многие считали, что "i" связано с iOS или отражает персональный характер продукции. На самом деле все началось с желания Apple подчеркнуть возможность подключения к интернету, что на рубеже 90-х стало революционной функцией для персональных устройств.

Первая версия iPhone, представленная Джобсом в январе 2007 года, объединяла функции телефона, музыкального плеера и интернет-терминала. С тех пор линейка iPhone выросла до 17-го поколения, а суммарные продажи превысили 3 миллиарда единиц, что доказывает популярность приставки "i".

Новинки Apple в 2026 году

В 2026 году Apple готовит еще один насыщенный год: по слухам, компания планирует представить более 20 новых продуктов, большинство из которых появится уже в первой половине года. Первой новинкой стал AirTag нового поколения, один из самых доступных гаджетов бренда после зарядных устройств и адаптеров.

Об источнике: Supercar Blondie SupercarBlondie.com — это официальный автомобильный и лайфстайл-портал глобального медиа-бренда Supercar Blondie, основанного австралийской авто-инфлюенсеркой Александрой "Alex" Hirschi. Сайт публикует новости о самых крутых суперкарах, обзоры эксклюзивных автомобилей, электромобилей, концептов, а также материалы о технологиях, роскоши, яхтах, авиации, путешествиях и лайфстайле. Проект вырос из популярной личности в социальных сетях (YouTube, Instagram, Facebook) — Alex Hirschi рассказывает о редких, необычных и дорогих автомобилях доступным и развлекательным языком, что привлекло миллионы подписчиков по всему миру. На сайте также публикуются видео, статьи, обзоры, новости отрасли и другие развлекательные материалы, связанные с автомобилями и роскошью.

