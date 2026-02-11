Один дом в Харькове опередил время и его назвали первым: в чем уникальность

Шестиэтажный дом из трёх секций сохранился и сегодня считается памятником архитектуры.

В 30-х годах прошлого века возвели экспериментальный жилой дом из крупных сборных блоков

В начале 1930-х, когда индустриальное домостроение в мире ещё только оформлялось как идея, в Харькове уже воплощали его на практике.

В 1931–1933 годах на нынешней улице Григория Сковороды, 40 возвели экспериментальный жилой дом из крупных сборных блоков — фактически первый подобный проект в СССР, пишет Телеграф.

Над ним работали архитекторы Николай Плехов, Алексей Таций, Александр Постников и инженер Андрей Ваценко в рамках исследований Украинского научного института сооружений. Здание не было "панелькой" в привычном смысле — без типовой упрощённости и однообразия. Однако именно здесь опробовали ключевой принцип будущего массового строительства: монтаж дома из изготовленных на заводе железобетонных элементов с внутренним заполнением.

Шестиэтажный дом из трёх секций сохранился и сегодня считается памятником архитектуры. Он стал свидетельством того, что харьковская инженерная школа работала с передовыми технологиями ещё до того, как панельное жильё стало мировым трендом. Для сравнения: в Киеве подобные решения начали применять лишь в 1951 году.

