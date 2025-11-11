Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Не просто мода: настоящие причины, почему советские женщины не снимали шапки

Марина Иваненко
11 ноября 2025, 17:23
20
Меховая шапка в СССР стоила как три зарплаты. Почему ее не снимали ни в кино, ни за праздничным столом - от моды до страха перед кражей.
Меховая шапка в СССР
Меховая шапка в СССР / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему женщины в СССР не снимали меховую шапку
  • Откуда пошла мода на меховые шапки

Не так давно меховая шапка была не простоголовным убором, а настоящим символом статуса, роскоши и модным фетишем. Феномен, когда советские женщины отказывались снимать ее даже в помещении, долгое время вызывал недоумение. Со временем стало понятно, что за этой привычкой стоит ряд как практических, так и социальных причин. Главред расскажет более подробно.

Мех как показатель состоятельности

Прежде всего меховая шапка в СССР была показателем благосостояния и своеобразным дефицитным "лакшери"-аксессуаром. Купить норковую, песцовую или чернобурковую шапку было непросто - часто приходилось откладывать деньги, сумма которых равнялась двум-трем месячным зарплатам. Модели из дорогого меха носили обеспеченные женщины, и такая вещь становилась предметом гордости и зависти.

видео дня

Демонстрация статуса и безопасность вещи

Дорогая шапка была аксессуаром, который хотелось демонстрировать как можно дольше. Для женщины это был способ показать свой статус и хороший вкус: раз уж шапка стоит так дорого - пусть ее видят все.

Кроме того, важной причиной был вопрос безопасности. Меховые шапки часто становились объектом краж, поэтому женщины не решались оставлять их в гардеробе или где-либо без присмотра. Шапку брали с собой - в кино, ресторан или даже на работу. Некоторые пришивали к ней резинки, которые натягивали под подбородок, чтобы избежать снятия на улице. Особенно осторожные хозяйки хранили шапки дома, аккуратно надевая их на трехлитровые банки, чтобы мех не деформировался и не потерял форму.

Проблема прически

Не менее весомым фактором была прическа. В те времена в моде были объемные начесы, химическая завивка и пышные укладки. Под меховой шапкой такая прическа быстро мялась и теряла вид. Чтобы не портить настроение после снятия головного убора, многие женщины решали просто не снимать его. К тому же, шапка могла скрыть не слишком свежую голову - еще один практический аргумент в пользу "вечной шапки".

Видео о том, почему женщины в СССР не снимали меховую шапку можно посмотреть здесь:

Влияние кино и этикета

Свой вклад внес и советский кинематограф. После выхода таких лент, как "Ирония судьбы, или С легким паром", где героини не снимали шапок даже за праздничным столом, женщины начали подражать этому стилю поведения. Он стал признаком современности, элегантности и успешности, а правила этикета, которые позволяли женщинам не снимать головные уборы в помещении, только закрепили эту традицию.

Символ эпохи

Таким образом, сочетание факторов - от демонстрации статуса и страха перед кражей до сохранения прически и влияния кино - превратило меховую шапку из простого зимнего аксессуара в неотъемлемую часть образа советской женщины. Она не снимала ее независимо от обстоятельств, ведь шапка стала символом эпохи, сочетавшим практичность, моду и социальную иерархию.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" - это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор рассказывает просто и понятно о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении - например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала - сделать историю интересной, живой и близкой к современному зрителю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Шапка Советский Союз интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Операция Мидас: в НАБУ сказали, что ждет главного подозреваемого бизнесмена

Операция Мидас: в НАБУ сказали, что ждет главного подозреваемого бизнесмена

17:50Политика
Уходит легенда: Криштиану Роналду завершает карьеру футболиста - Independent

Уходит легенда: Криштиану Роналду завершает карьеру футболиста - Independent

17:48Спорт
"Зафиксированы на бумаге": в России назвали условия окончания войны против Украины

"Зафиксированы на бумаге": в России назвали условия окончания войны против Украины

16:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

Не покупайте их: 7 вещей из секонд-хенда, которые принесут больше проблем, чем пользы

Не покупайте их: 7 вещей из секонд-хенда, которые принесут больше проблем, чем пользы

Москва поставила дедлайн для окончания войны, но есть нюанс - экс-сотрудник СБУ

Москва поставила дедлайн для окончания войны, но есть нюанс - экс-сотрудник СБУ

"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Последние новости

17:50

Операция Мидас: в НАБУ сказали, что ждет бизнесмена

17:48

Уходит легенда: Криштиану Роналду завершает карьеру футболиста - Independent

17:46

Почему Илон Маск и актеры Голливуда учат поэзию:: объясняет эксперт по ораторскому искусству

17:45

Растратил 23 млн грн: СБУ объявила подозрение экс-заместителю министра соцполитики

17:31

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали ихВидео

Путин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – СтупакПутин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – Ступак
17:23

Не просто мода: настоящие причины, почему советские женщины не снимали шапки

16:58

Блонд без вреда для волос: какое окрашивание выбирает Екатерина КузнецоваВидео

16:55

Простая хитрость превращает яичницу в шедевр: один трюк меняет всеВидео

16:36

"Зафиксированы на бумаге": в России назвали условия окончания войны против Украины

Реклама
16:34

Не только кровь за кровь: названы истинные мотивы жестокой мести княгини Ольги древлянам

16:26

В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

16:23

РФ пошла в жесткое наступление, ВСУ покидают позиции - Силы обороны

16:11

Три знаки зодиака вырвутся из темноты в светлое будущее: им уготован душевный подъем

16:03

ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ России, который поставляет топливо оккупантам

15:54

Правило "20-80": эксперты назвали лучший способ для зарядки телефона

15:53

Безалкогольное пиво: метод производства, который ломает все стереотипыВидео

15:30

Как носить шапку с пальто в этом сезоне: советы, идеи, образы

15:24

Путин не уложился в свой график: в Foreign Affairs объяснили, почему зима станет решающей для фронта

15:20

Мужчина нашел странный сундук в саду: находка обескуражила даже копов

15:06

Салат, который просто затмит Шубу и Оливье на столе: рецепт на Новый год 2026

Реклама
15:02

Микроволновку сделали с одной тайной опцией: как открыть скрытую функциюВидео

14:59

Трамп хочет "протащить" компромисс по территориям Украины в ООН - что изменится

14:54

РФ планирует масштабную операцию: эксперт предупредил об опасном маневре врага

14:33

"Сердце Украины под большой угрозой": готовится новая массированная атака на 3 города

14:29

Сколько украинцев сбежали из армии: раскрыта впечатляющая статистика по СОЧ

14:29

Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - эксперт ответил

14:24

Зима удивит украинцев: синоптики рассказали, какой будет погода

14:23

Влад Яма взялся за старое в США - что он делает

14:17

Яна Глущенко публично заявила о разводе: "Пришло время отпустить"

14:15

На вкус как мамин, но готовится быстрее: рецепт холодца за два часа

14:12

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"Видео

13:54

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопленияВидео

13:43

Графиков недостаточно: в трех областях вводят аварийные отключения света

13:42

Украина будет покупать больше электроэнергии в Европе: как изменятся графики отключений

13:28

Силы обороны под угрозой окружения, сотни россиян уже в Покровске - ДШВ

13:25

"Были тяжело ранены": Джоли не сдержала эмоций после увиденного в Херсоне

13:08

Оккупанты бросают автоматы и раненых: морпехи сообщили о провале РФ на фронте

12:41

Рэпер P. Diddy получил престижную должность в тюрьме: чем он занимается за решеткой

12:19

"Нервов уже не хватает": Мозговая попала в тяжелую ситуациюВидео

12:12

Почти везде будет дождливо: в каких регионах и когда ожидать сухую и теплую погоду

Реклама
12:05

Оптическая иллюзия обманула миллионы людей: какого цвета шары на самом деле

12:03

Последствия атак РФ: стало известно, какие области обесточены после ударов

12:00

Адвокат Игоря Коломойского: Уже более полугода суд не начинает рассмотрение дела

11:57

Войну в Украине можно закончить одним звонком Путину: эксперт указал на нюанс

11:54

Ударила с новой силой: Украину накрыла 6-балльная магнитная буря

11:48

Астрологи назвали лучших мам среди знаков зодиака

11:39

Покровск на грани из-за критического дефицита военных – FT

11:29

ВСУ поразили Саратовский НПЗ и терминал в Крыму: Генштаб подтвердил удары

11:25

"Такая уж тенденция": что известно о возвращении Потапа в Украину

11:16

"Виновата я": известная рэперша Alyona Alyona устроила ДТПВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена Зеленская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять