Не просто мода: настоящие причины, почему советские женщины не снимали шапки

Меховая шапка в СССР стоила как три зарплаты. Почему ее не снимали ни в кино, ни за праздничным столом - от моды до страха перед кражей.

https://glavred.info/culture/ne-prosto-moda-nastoyashchie-prichiny-pochemu-sovetskie-zhenshchiny-ne-snimali-shapki-10714469.html Ссылка скопирована

Меховая шапка в СССР / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему женщины в СССР не снимали меховую шапку

Откуда пошла мода на меховые шапки

Не так давно меховая шапка была не простоголовным убором, а настоящим символом статуса, роскоши и модным фетишем. Феномен, когда советские женщины отказывались снимать ее даже в помещении, долгое время вызывал недоумение. Со временем стало понятно, что за этой привычкой стоит ряд как практических, так и социальных причин. Главред расскажет более подробно.

Мех как показатель состоятельности

Прежде всего меховая шапка в СССР была показателем благосостояния и своеобразным дефицитным "лакшери"-аксессуаром. Купить норковую, песцовую или чернобурковую шапку было непросто - часто приходилось откладывать деньги, сумма которых равнялась двум-трем месячным зарплатам. Модели из дорогого меха носили обеспеченные женщины, и такая вещь становилась предметом гордости и зависти.

видео дня

Демонстрация статуса и безопасность вещи

Дорогая шапка была аксессуаром, который хотелось демонстрировать как можно дольше. Для женщины это был способ показать свой статус и хороший вкус: раз уж шапка стоит так дорого - пусть ее видят все.

Кроме того, важной причиной был вопрос безопасности. Меховые шапки часто становились объектом краж, поэтому женщины не решались оставлять их в гардеробе или где-либо без присмотра. Шапку брали с собой - в кино, ресторан или даже на работу. Некоторые пришивали к ней резинки, которые натягивали под подбородок, чтобы избежать снятия на улице. Особенно осторожные хозяйки хранили шапки дома, аккуратно надевая их на трехлитровые банки, чтобы мех не деформировался и не потерял форму.

Проблема прически

Не менее весомым фактором была прическа. В те времена в моде были объемные начесы, химическая завивка и пышные укладки. Под меховой шапкой такая прическа быстро мялась и теряла вид. Чтобы не портить настроение после снятия головного убора, многие женщины решали просто не снимать его. К тому же, шапка могла скрыть не слишком свежую голову - еще один практический аргумент в пользу "вечной шапки".

Видео о том, почему женщины в СССР не снимали меховую шапку можно посмотреть здесь:

Влияние кино и этикета

Свой вклад внес и советский кинематограф. После выхода таких лент, как "Ирония судьбы, или С легким паром", где героини не снимали шапок даже за праздничным столом, женщины начали подражать этому стилю поведения. Он стал признаком современности, элегантности и успешности, а правила этикета, которые позволяли женщинам не снимать головные уборы в помещении, только закрепили эту традицию.

Символ эпохи

Таким образом, сочетание факторов - от демонстрации статуса и страха перед кражей до сохранения прически и влияния кино - превратило меховую шапку из простого зимнего аксессуара в неотъемлемую часть образа советской женщины. Она не снимала ее независимо от обстоятельств, ведь шапка стала символом эпохи, сочетавшим практичность, моду и социальную иерархию.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" - это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор рассказывает просто и понятно о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении - например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала - сделать историю интересной, живой и близкой к современному зрителю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред