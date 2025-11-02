Какие шапки в моде 2025: эти головные уборы не испортят стильный образ

Андре Тан рассказал, какие женские головные уборы сейчас в тренде.

Модные головные уборы 2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андре Тан

Какие шапки модные этой осенью и зимой

Какую женскую шапку выбрать под образ

Каждой женщине знакома проблема, когда неудачный выбор головного убора осенью или зимой разрушает идеально подобранный образ. Однако холодный сезон - не повод прятаться под толстыми шапками, или же выбирать между стилем и теплом. Главред расскажет, какие шапки модные этой осенью и зимой 2025-2026, и как с помощью головного убора создать гармоничный, современный образ.

Какую шапку выбрать на зиму / фото: instagram.com, Андре Тан

Береты - вечная классика в новом прочтении

Первыми в списке трендов оказались женские головные уборы в виде беретов. Мягкие фетровые или шерстяные модели выглядят необычайно нежно и добавляют образу женственности.

"Если хочешь стиль, как у парижанки - выбирай темно-красный или бежевый берет с красной помадой. И все, ты королева", - советует украинский дизайнер Андре Тан.

Береты идеально подходят под пальто или тренч и легко сочетают тепло с элегантностью.

Модные береты / фото: instagram.com, Андре Тан

Объемные шапки - комфорт и уют

Второй мастхэв сезона - большие объемные шапки с подворотом. Они создают ощущение домашнего тепла и прекрасно смотрятся с пальто оверсайз. Дизайнер советует обратить внимание на минималистичные цвета - серый, молочный, беж или хаки. Такая шапка станет универсальной базой в зимнем гардеробе.

Теплая шапка на зиму / фото: instagram.com, Андре Тан

Фуражки - игривый акцент в луке

Еще один тренд, который возвращается, - фуражки. Они могут быть кожаными или твидовыми, добавляя к образу нотку игры и уверенности.

"Не бойтесь экспериментировать. Именно головной убор может стать той самой вишенкой на пирожном вашего образа", - говорит Андре Тан.

Трендовые фуражки / фото: instagram.com, Андре Тан

Как выбрать шапку на осень 2025 - смотрите видео:

О персоне: Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

