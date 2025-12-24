Укр
"Работать не будут": Коваленко объяснил, что не так с гарантиями безопасности для Украины

Сергей Кущ
24 декабря 2025, 20:12
Он считает, что войска союзников не примут участие в боевых действиях в Украине.
Гарантии безопасности для Украины в виде 5 ст. Устава НАТО или Будапештского меморандума работать не будут.

Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Я не верю в пункты предложенных гарантий безопасности. Они не будут работать. Это опять-таки элемент политической игры, не больше и не меньше. От этого не следует ожидать ничего масштабного", - считает Коваленко.

Он считает, что войска союзников не примут участие в боевых действиях в Украине.

"К тому же возникает вопрос – для кого эти гарантии безопасности? Для жителей Ужгорода и Черновцов, Ивано-Франковска и Львова? А как же гарантии безопасности для жителей Токмака, Мелитополя и т.д., они вообще будут? Нет. То есть это вопрос временно оккупированных территорий и свободных территорий Украины. Европейцам и американцам этого не понять. Мы никогда не увидим европейских военнослужащих, которые будут защищать наши позиции", - считает эксперт.

Коваленко также отметил, что при повторном нападении России миротворческие силы сразу же уедут домой.

"Представим, что у нас появляется определенный контингент из Европы, условные французские легионеры или экспедиционный корпус из Штатов. Россия через полгода начинает наступление. Что этот контингент будет делать? Они начнут защищать наши территории? Они будут так же, как и наши ребята, год или два оставаться на "нуле" без отпусков, чтобы защищать Украину? Думаю, нет. Они сразу отправятся в свой Висконсин, Чикаго, Торонто, Париж и так далее. Но при этом мы не получим той безопасности, на которую надеемся", - отметил эксперт.

По его словам, максимум, что мы увидим, это "красование и дефиле в центральных парках и на центральных улицах городов".

"Это элементарное объяснение. Никакие гарантии безопасности от других стран и других армий никогда себя не оправдывали. Единственная армия, которая может защитить ту или иную страну во время вторжения, – это собственная армия этой страны. Поэтому основную гарантию безопасности Украины могут обеспечить только Силы обороны Украины. Все остальное – это дипломатические манипуляции. Продолжается дипломатическая игра, которая не будет меняться еще достаточно длительное время", - подытожил эксперт.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщает Axios, мирная инициатива Дональда Трампа по завершению войны предусматривает механизм, по которому любая агрессия против Украины должна расцениваться как нападение на все трансатлантическое сообщество, а США и европейские союзники обязаны реагировать соответствующим образом.

Вопрос гарантий безопасности для Украины остается ключевым в международных переговорах. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость действенных и надежных механизмов, способных исключить повторную агрессию со стороны России. В то же время полковник армии США в отставке Джон Свит отметил, что реальность таких гарантий возможна только при условии фактического присутствия сил НАТО на украинской территории.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

"Работать не будут": Коваленко объяснил, что не так с гарантиями безопасности для Украины

Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана: о чем в них говорится

