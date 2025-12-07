"Именно этого боится Путин": полковник США о главной гарантии безопасности Украины

Полковник США объяснил, что заставит Кремль осторожно оценивать ситуацию и какие последствия это может иметь для всех сторон.

Расположение сил НАТО внутри Украины может стать ключевым фактором, / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вкратце:

НАТО может гарантировать безопасность Украины только физическим присутствием сил

Кремль против расположения войск Альянса внутри страны

Согласование по 5-й статье займет месяцы

Гарантии безопасности для Украины остаются одной из главных тем международных переговоров. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украине нужны реальные гарантии, способные предотвратить третье нападение России.

НАТО как основная гарантия безопасности

Полковник армии США в отставке Джон Свит рассказал 24 Каналу, что такая гарантия возможна только при условии физического присутствия сил НАТО на территории Украины.

"Именно этого больше всего боится Владимир Путин. Россияне не хотят, чтобы войска НАТО находились в Украине, ведь поняли бы: в случае нового нападения придется воевать с Альянсом", - подчеркнул Свит.

По его словам, Кремль готов допустить расположение сил НАТО только за пределами украинской границы, что фактически исключает оперативное вмешательство Альянса. Для реализации такого решения необходимо сначала получить согласование по 5-й статье НАТО, а затем одобрение всех стран-членов, что может занять месяцы.

"Единственный способ гарантировать долговременный мир - разместить силы Альянса на оборонительных позициях внутри Украины. Россия категорически против этого, однако Запад должен продолжать настаивать, если хочет настоящей безопасности и мира", - добавляет полковник.

Роль США и переговоры с Россией

Политический эксперт Максим Разумный в комментарии Главреду отметил, что Россия ведет переговоры исключительно с США, не привлекая Украину и европейские страны. Такой подход позволяет Кремлю поддерживать образ влиятельного лидера внутри страны и имеет прагматическую подоплеку.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

"Пока Россия не договорится с американцами, привлекать Украину или Европу нет смысла. Наша позиция и позиция европейцев известна и зафиксирована, и она вряд ли поможет США и России достичь договоренностей. Наоборот - может стать преградой для их переговоров", - пояснил Розумный.

Эксперт подчеркивает, что сейчас США остаются ключевым партнером для Москвы в любых дипломатических договоренностях, а участие других сторон пока не повлияет на результат.

Как сообщал Главред, 6 декабря президент Зеленский провел "долгий и конструктивный" телефонный разговор со спецпредставителями США Уиткоффом и Кушнером относительно путей завершения войны. В беседе также участвовали министр обороны Умеров и командующий Сил БПЛА Гнатов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский два часа разговаривал со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вашингтон добился от Украины и России уступок, необходимых для заключения мирного соглашения. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Напомним, что 2 декабря в Москве состоялись переговоры посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с лидером России Владимиром Путиным. После встречи Кремль сообщил, что получил еще четыре документа, кроме первоначального американского мирного плана.

