Зеленский 'долго и содержательно' поговорил с командой Трампа - подробности

Президент Украины провел телефонный разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Ключевые тезисы Зеленского:

Зеленский провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером

Обсуждались вопросы, которые могут гарантировать окончание войны

Президент ожидает детальный отчет от Умерова и Гнатова

Президент Украины Владимир Зеленский провел "длинный и содержательный" телефонный разговор со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Политики обсудили пути завершения войны. Об этом сообщил глава государства в Telegram.

В разговоре также приняли участие министр обороны Рустем Умеров и командующий Сил беспилотных систем Андрей Гнатов. По словам Зеленского, разговор был очень предметным и конструктивным.

"Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что Украина настроена в дальнейшем работать честно с американской стороной для реального достижения мира и уже договорились о следующих шагах и форматах будущих переговоров с США. Зеленский также поблагодарил президента США Дональда Трампа за интенсивный и конструктивный подход к переговорам.

Президент сейчас ожидает от Умерова и Гнатова детального отчета, поскольку не все аспекты могли быть обсуждены по телефону. В дальнейшем команды должны детально поработать над "идеями и предложениями".

"Наш подход - все должно быть способным сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления. Спасибо!" - добавил Зеленский.

Почему РФ не ведет переговоры с Украиной - мнение эксперта

Политический эксперт Максим Розумный в комментарии Главреду рассказал, что Россия ведет переговоры исключительно с США, исключая Украину и Европу. По его словам, это поддерживает имидж Путина как влиятельного лидера перед россиянами и имеет прагматический смысл.

"Пока россияне не договорятся с американцами, подключать Украину или Европу нет смысла. Прежде всего потому, что наша позиция и позиция европейцев - известна и зафиксирована. И она вряд ли поможет США и России договориться. Наоборот - станет преградой для реализации договоренностей между ними", - пояснил Розумный.

Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. После встречи Кремль заявил, что получил еще четыре документа кроме первоначального американского мирного плана.

По данным Politico, Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ждать переговоров более трех часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал встречу "конструктивной", но компромиссного плана по Украине пока нет.

Советник главы ОП Михаил Подоляк добавил, что переговоры не дали результата. США, по его словам, стремятся к быстрому завершению войны, Украина и Европа готовы к компромиссу, а Россия затягивает время и не отказалась от войны.

Как сообщал Главред, контакты украинской и американской делегаций очертили основу будущего договора по безопасности, но прорыва пока нет. Реальный прогресс зависит от готовности России к долгосрочному миру.

