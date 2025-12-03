Путин не отверг мирный план Трампа - в Кремле раскрыли детали переговоров с США

В Кремле подтвердили первый прямой обмен позициями по плану Трампа и заявили о процессе поиска компромиссов по завершению войны против Украины.

В Кремле раскрыли детали переговоров с США / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Рустем Умеров/Telegram

О чем сказал Песков:

Путин не отказался от мирного плана Трампа

В Кремле впервые обсудили с американцами мирную инициативу США

Тишина вокруг переговоров будет способствовать их продуктивности

Встреча российского диктатора и военного преступника Владимира Путина с американской делегацией, которая состоялась накануне, стала первым этапом обмена позициями относительно возможного урегулирования войны России против Украины, стороны планируют продолжить поиск компромиссов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что итоги этой встречи не стоит расценивать как отказ Путина от предложенного США мирного плана.

"Как вчера было сказано, что-то было принято, что-то отмечено как неприемлемое, это нормальный процесс поиска компромисса", - добавил он в комментарии российским пропагандистским СМИ. видео дня

Песков сообщил, что между Путиным и Уиткоффом впервые состоялся прямой обмен позициями по плану Трампа. По его словам, часть предложений россияне приняли, а часть признали неприемлемой, что он назвал обычным рабочим процессом.

Представитель Кремля добавил, что тишина вокруг переговоров с США будет способствовать их результативности, и выразил благодарность Вашингтону за попытки урегулировать войну России против Украины.

Он также заявил, что российская сторона готова проводить столько встреч с американскими представителями, сколько потребуется для достижения мирного решения, и раскритиковал европейских политиков, которые ожидают стратегического поражения России, назвав их позицию ошибочной.

Какова цель угроз Путина перед переговорами с Виткоффом - мнение эксперта

Как писал Главред, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко отметил, что угрозы Путина относительно возможных ударов по украинским портам и заявление о рисках для Европы были адресованы прежде всего Соединенным Штатам.

По словам Жовтенко, такие месседжи имеют целью не только создать атмосферу страха, но и усилить собственную субъектность российского диктатора, представив его готовность к мирным переговорам как определенное достижение.

Еще одна цель - сформировать у Дональда Трампа впечатление, будто Россия имеет преимущество на фронте, что, как подчеркнул эксперт, является важным для американского президента.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Путин заставил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера ждать в Кремле около трех часов перед началом переговоров. Об этом сообщило издание Politico, раскрывая новые детали встречи 2 декабря.

Дмитрий Песков отметил, что сейчас возможность объявления временного "новогоднего перемирия" на фронте не рассматривается.

После переговоров в Москве Юрий Ушаков заявил, что встреча прошла "полезно и конструктивно", однако договорённости по компромиссному варианту урегулирования ситуации в Украине до сих пор не достигнуты.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

