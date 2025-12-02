В Кремле назвали условия окончания войны перед переговорами с Уиткоффом

Кремль заявляет о якобы стремлении к "долговременному урегулированию" войны на фоне запланированных контактов между Путиным и спецпосланником США.

В Кремле выдвинули условия по завершению войны против Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Кремль хочет урегулирования войны "на поколение вперед", но вспомнил о целях "СВО"

Путин и Уиткофф обсудят результаты переговоров делегаций Украины и США во Флориде

В Кремле перед встречей российского диктатора и военного преступника Путина со спецпредставителем Трампа Уиткоффом озвучили новые заявления об условиях завершения войны против Украины. Соответствующие заявления сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Песков заявил, что Россия якобы стремится урегулировать войну против Украины "на много поколений вперед". Он также подчеркнул, что Москва якобы готова к мирным переговорам, но настаивает на достижении собственных целей, определенных в рамках так называемой "СВО".

"Мы высоко ценим усилия президента Трампа и его администрации, и мы хотим решить проблемы нашей безопасности на многие поколения вперед", - сказал пресс-секретарь Путина.

Песков сообщил, что Владимир Путин планирует обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы, которые поднимались во время встречи американской и украинской делегаций во Флориде. По его словам, Путин и Уиткофф смогут обменяться оценками договоренностей между Киевом и Вашингтоном относительно возможных путей урегулирования.

По информации Пескова, встреча Путина со спецпредставителем США состоится 2 декабря и начнется через пять часов (в 16:00 по Киеву).

"Господин Уитткофф будет в Москве, он наш главный переговорщик, и он встретится с нашим президентом. Перед этим у них было несколько недель очень интенсивной работы с украинской стороной, они готовили, скажем так, версию плана урегулирования Трампа", - сказал представитель Кремля.

Согласится ли Россия на мирный план США - мнение эксперта

Как писал Главред, российско-израильский бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что Путин не станет открыто отвергать американские инициативы.

Он убежден, что Кремль и в дальнейшем будет манипулировать переговорным процессом, избегая конкретных решений и придумывая причины для срыва любых соглашений. По оценке Невзлина, Путин не настроен прекращать войну и готов продолжать боевые действия даже тогда, когда условия выглядели бы благоприятными для России.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует привезти в Москву согласованный с Украиной вариант мирного урегулирования. В то же время, по мнению австралийского генерала в отставке и военного аналитика Мика Райана, нет причин полагать, что Россия согласится на уступки или будет готова завершить войну.

В то же время администрация Дональда Трампа демонстрирует значительный оптимизм относительно возможности достижения мирного соглашения по Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В Кремле хотят избежать открытых комментариев по итогам встречи США и России, которая состоится 2 декабря. По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), таким образом Москва пытается скрыть вероятное неприятие предложенного американо-украинского плана урегулирования.

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

