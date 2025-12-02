Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

США рискуют "открыть ящик Пандоры", если признают Крым и Донбасс российскими - политолог

Анна Ярославская
2 декабря 2025, 11:24
66
Признание российских прав на Крым и Донбасс разрушило бы фундамент международного права.
Андрей Золотарев, Крым, Донбасс
Андрей Золотарев оценил последствия признания Крым и Донбасса российскими / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Кратко:

  • Путин стремится к юридической легализации оккупированных территорий
  • Признание США оккупации разрушит основы международного права

Признание США оккупированных Крыма и Донбасса де-факто российскими стало бы опасным сигналом для Украины и всего мира. Об этом в комментарии Главреду заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, такой шаг Вашингтона показал бы, что США руководствуются исключительно собственными интересами, а "быть союзником американцев – дело рисковое и неблагодарное".

видео дня

"Как говорил Киссинджер, быть врагом США опасно, а другом — смертельно опасно", — сказал эксперт.

Золотарев отметил, что Кремль стремится к легализации захваченных украинских территорий.

"Путин же очень хочет легализации украденного, то есть юридического признания оккупированных территорий", - сказал он.

Однако для США это неприемлемо. Признание российских прав на Крым и Донбасс разрушило бы фундамент международного права, заложенный еще Советским Союзом.

"Такой шаг откроет "ящик Пандоры": признание российскими Крыма и Донбасса будет значит ниспровержение основ международного права, которые были подписаны еще Советским Союзом (а Россия считает себя правопреемницей СССР), вследствие чего перестанет работать принцип, предусматривающий, что границы в Европе не могут меняться с помощью вооруженных сил. Когда создавались такие правила, был расчет на то, что это исключит перспективу военных конфликтов, но, как мы видим, это не сработало", - подчеркнул политолог.

Мирные переговоры и визит Уиткоффа в Москву - что известно

Как писал Главред, 1 декабря спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву на встречу с главой России Владимиром Путиным, которая, вероятно, состоится 2 декабря.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен доставить в Москву согласованный с Украиной "мирный план". В то же время нет оснований ожидать, что Россия пойдет на компромисс или согласится завершить войну, отмечает австралийский генерал в отставке и военный обозреватель Мик Райан.

По данным The Telegraph, администрация президента США Дональда Трампа готова признать частью страны-агрессора России Крым и другие оккупированные территории Украины, чтобы склонить Кремль к подписанию соглашения о прекращении войны. С таким предложением Трамп якобы отправляет в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

В Кремле пытаются избежать публичного обсуждения результатов встречи между США и Россией 2 декабря. Таким образом РФ рассчитывает скрыть вероятное отвержение американо-украинского мирного предложения. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Другие новости:

О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

аннексия Крыма Андрей Золотарев оккупация Донбасса война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ценные элементы российской ПВО поражены: ГУР осуществило блестящую атаку

Ценные элементы российской ПВО поражены: ГУР осуществило блестящую атаку

12:08Война
В Кремле назвали условия окончания войны перед переговорами с Уиткоффом

В Кремле назвали условия окончания войны перед переговорами с Уиткоффом

11:54Война
Россия готовит новые массированные удары - названы объекты, что станут целью атак

Россия готовит новые массированные удары - названы объекты, что станут целью атак

10:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Последние новости

12:08

Ценные элементы российской ПВО поражены: ГУР осуществило блестящую атаку

11:54

В Кремле назвали условия окончания войны перед переговорами с Уиткоффом

11:46

Ирина Билык обратилась к возлюбленному и удивила признанием

11:38

Европейский Центробанк отказался поддержать выдачу Украине €140 млрд из активов РФ - FT

11:37

Экс-чиновника Андрея Задираку ждет экстрадиция из Греции из-за земельных схем в Украине - СМИ актуально

"Пленки Уиткоффа" слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа«Пленки Уиткоффа» слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа
11:24

США рискуют "открыть ящик Пандоры", если признают Крым и Донбасс российскими - политолог

11:14

"Не ждите" 19-летняя невеста Лепса объявила об отмене свадьбы

10:55

Россия готовит новые массированные удары - названы объекты, что станут целью атак

10:50

Почему 3 декабря нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

Реклама
10:48

Китайский гороскоп на завтра 3 декабря: Крысам - злость, Собакам - лень

10:40

Под угрозой — большие города: к 2100 году под воду может уйти часть Украины

10:38

Тысячи людей без света, бушевал пожар: РФ атаковала энергетику Одесской областиФото

10:22

"Буду как папа": сын Горбунова и Осадчей определился с будущей профессией

10:07

Пять самых умных знаков зодиака: кто обладает природной гениальностью

09:59

Гороскоп на завтра 3 декабря: Львам - непростые моменты, Водолеям - интересный вечер

09:46

ЕС не может стать геополитическим игроком, который закончит войну в Украине – Bloomberg

09:33

Тарас и Елена Тополи обрывают последние связи после сообщения о разводе - детали

09:22

Это не переговоры о мире: эксперт сказал, чего на самом деле хочет Путин

09:15

"Решила сообщить": Анна Сагайдачная высказалась о третьей беременности

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 декабря (обновляется)

Реклама
08:49

Украинке удалось выиграть суд при помощи ChatGPTВидео

08:47

РФ отклонит мир: ISW сказал, почему Кремль не обсуждает встречу Путина и Уиткоффа

08:30

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

08:12

Путин подождет, пока Киев примет его условия - ABC News

08:00

Опасные игры США: раздел Украины могут узаконить на десятилетиямнение

07:57

Кубань накрыла атака БПЛА: дроны заметили над портом и НПЗВидео

07:17

Трамп направил в РФ нетипичную команду переговорщиков: каких результатов ждать

06:10

Чего ждать от переговоров Уиткоффа и Путинамнение

05:57

"Орали на меня": на онкобольную Симоньян вызверились медработники

05:24

Как отмыть деревянную кухонную доску от грязи и неприятного запаха - лайфхак

04:30

Трех знаков зодиака ждет феерическое везение - список избранников Вселенной

04:03

Не рискуйте удачей: что нельзя ставить на праздничный стол в год Огненного Коня

03:30

Год откровений и обновления: мистический Таро-прогноз для Дев на 2026-йВидео

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика у источника с водой за 19 с

02:26

Более 80 лет назывался в честь героя советской пропаганды: что это за город Украины

02:19

Напряженные сутки на фронте: Генштаб рассказал о ситуации на ключевых направлениях

02:12

Игривая Тоня Матвиенко показала редкую романтику с мужем

01:54

Как сделать, чтобы батареи лучше грели: эксперты назвали неожиданное решение

01:30

После слухов о смерти: что сейчас происходит с Брижит Бардо на самом деле

01:03

Герасимов отчитался об "успехах" на фронте: в Генштабе ВСУ ответили

Реклама
00:08

Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль украинской границы: какие области под угрозой

00:01

"Золотое правило" для дизельных авто: как простая привычка способна сохранить двигатель

01 декабря, понедельник
23:55

Жених Леси Никитюк показал "закулисье" жизни с ведущей

23:15

Жир исчезнет за считанные минуты: эксперт объяснил, как легко очистить стеклянную дверцу духовки

23:10

"Много переменных факторов": у Трампа сделали заявления о переговорах с Украиной

22:53

Способны служить десятилетиями: ТОП-5 лучших дешевых авто со вторичного рынка Украины

22:03

Ситуация критическая: DeepState раскрыл детали боев за ключевые города Донетчины

20:49

Может погубить почву: опилки каких деревьев нельзя использовать для мульчиВидео

20:44

В Покровске появилась новая "смертельная зона": военный описал, что там происходит

20:27

"Все проиграл": легенда киевского "Динамо" рассказал, почему его арестовали в Польше

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять