США рискуют "открыть ящик Пандоры", если признают Крым и Донбасс российскими - политолог

Кратко:
- Путин стремится к юридической легализации оккупированных территорий
- Признание США оккупации разрушит основы международного права
Признание США оккупированных Крыма и Донбасса де-факто российскими стало бы опасным сигналом для Украины и всего мира. Об этом в комментарии Главреду заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
По его словам, такой шаг Вашингтона показал бы, что США руководствуются исключительно собственными интересами, а "быть союзником американцев – дело рисковое и неблагодарное".
"Как говорил Киссинджер, быть врагом США опасно, а другом — смертельно опасно", — сказал эксперт.
Золотарев отметил, что Кремль стремится к легализации захваченных украинских территорий.
"Путин же очень хочет легализации украденного, то есть юридического признания оккупированных территорий", - сказал он.
Однако для США это неприемлемо. Признание российских прав на Крым и Донбасс разрушило бы фундамент международного права, заложенный еще Советским Союзом.
"Такой шаг откроет "ящик Пандоры": признание российскими Крыма и Донбасса будет значит ниспровержение основ международного права, которые были подписаны еще Советским Союзом (а Россия считает себя правопреемницей СССР), вследствие чего перестанет работать принцип, предусматривающий, что границы в Европе не могут меняться с помощью вооруженных сил. Когда создавались такие правила, был расчет на то, что это исключит перспективу военных конфликтов, но, как мы видим, это не сработало", - подчеркнул политолог.
Мирные переговоры и визит Уиткоффа в Москву - что известно
Как писал Главред, 1 декабря спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву на встречу с главой России Владимиром Путиным, которая, вероятно, состоится 2 декабря.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен доставить в Москву согласованный с Украиной "мирный план". В то же время нет оснований ожидать, что Россия пойдет на компромисс или согласится завершить войну, отмечает австралийский генерал в отставке и военный обозреватель Мик Райан.
По данным The Telegraph, администрация президента США Дональда Трампа готова признать частью страны-агрессора России Крым и другие оккупированные территории Украины, чтобы склонить Кремль к подписанию соглашения о прекращении войны. С таким предложением Трамп якобы отправляет в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
В Кремле пытаются избежать публичного обсуждения результатов встречи между США и Россией 2 декабря. Таким образом РФ рассчитывает скрыть вероятное отвержение американо-украинского мирного предложения. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).
О персоне: Андрей Золотарев
Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.
