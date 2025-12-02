США рискуют "открыть ящик Пандоры", если признают Крым и Донбасс российскими - политолог

Признание российских прав на Крым и Донбасс разрушило бы фундамент международного права.

Андрей Золотарев оценил последствия признания Крым и Донбасса российскими / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Кратко:

Путин стремится к юридической легализации оккупированных территорий

Признание США оккупации разрушит основы международного права

Признание США оккупированных Крыма и Донбасса де-факто российскими стало бы опасным сигналом для Украины и всего мира. Об этом в комментарии Главреду заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, такой шаг Вашингтона показал бы, что США руководствуются исключительно собственными интересами, а "быть союзником американцев – дело рисковое и неблагодарное".

"Как говорил Киссинджер, быть врагом США опасно, а другом — смертельно опасно", — сказал эксперт.

Золотарев отметил, что Кремль стремится к легализации захваченных украинских территорий.

"Путин же очень хочет легализации украденного, то есть юридического признания оккупированных территорий", - сказал он.

Однако для США это неприемлемо. Признание российских прав на Крым и Донбасс разрушило бы фундамент международного права, заложенный еще Советским Союзом.

"Такой шаг откроет "ящик Пандоры": признание российскими Крыма и Донбасса будет значит ниспровержение основ международного права, которые были подписаны еще Советским Союзом (а Россия считает себя правопреемницей СССР), вследствие чего перестанет работать принцип, предусматривающий, что границы в Европе не могут меняться с помощью вооруженных сил. Когда создавались такие правила, был расчет на то, что это исключит перспективу военных конфликтов, но, как мы видим, это не сработало", - подчеркнул политолог.

Мирные переговоры и визит Уиткоффа в Москву - что известно

Как писал Главред, 1 декабря спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву на встречу с главой России Владимиром Путиным, которая, вероятно, состоится 2 декабря.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен доставить в Москву согласованный с Украиной "мирный план". В то же время нет оснований ожидать, что Россия пойдет на компромисс или согласится завершить войну, отмечает австралийский генерал в отставке и военный обозреватель Мик Райан.

По данным The Telegraph, администрация президента США Дональда Трампа готова признать частью страны-агрессора России Крым и другие оккупированные территории Украины, чтобы склонить Кремль к подписанию соглашения о прекращении войны. С таким предложением Трамп якобы отправляет в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

В Кремле пытаются избежать публичного обсуждения результатов встречи между США и Россией 2 декабря. Таким образом РФ рассчитывает скрыть вероятное отвержение американо-украинского мирного предложения. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

