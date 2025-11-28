Трамп хочет признать Крым и другие территории российскими - The Telegraph

Признание оккупированных территорий российскими остается частью стратегии Белого дома.

Трамп хочет признать оккупированные территории российскими / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Белый дом

Администрация президента США Дональда Трампа готова признать частью страны-агрессора России Крым и другие оккупированные территории Украины, чтобы склонить Кремль к подписанию соглашения о прекращении войны. С таким предложением Трамп отправляет в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом пишет The Telegraph.

"Становится все более очевидным, что американцам безразлична позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать все, что пожелают", - заявил информированный собеседник.

Издание добавляет, что накануне Владимир Путин в публичном заявлении тоже упоминал, что юридическое признание Вашингтоном Крыма, Донецкой и Луганской областей российской территорией будет одним из ключевых вопросов на переговорах по миру.

Также отмечается, что начальная версия "мирного плана" из 28 пунктов, сформулированного Уиткоффом после обсуждений с российскими чиновниками, содержала пункт о "фактическом" признании Америкой российского суверенитета над Крымом и двумя регионами Донбасса.

Стоит подчеркнуть, что хотя на переговорах между украинскими и американскими чиновниками в Женеве удалось скорректировать этот документ, сделав его менее выгодным для Москвы, многочисленные источники The Telegraph предполагают, что признание оккупированных территорий российскими остается частью стратегии Белого дома.

Однако, издание пишет, что Киев не будут заставлять признавать контроль России над оккупированными территориями.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Мирный план Трампа

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко заявил, что некоторые пункты "мирного плана" Дональда Трампа могут быть опасными и привести к новым рискам в будущем.

"Какой пункт не возьми, это требование, прописанное в России, и с этим почему-то согласилась американская администрация. Это типичный вариант принуждения жертвы к миру и приглашение агрессора к новому витку агрессии через определенный период времени", - подчеркнул он.

Окончание войны - последние новости

Как сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин согласился работать над так называемым американским планом окончания войны. Он заявил, что так называемый "американский план по Украине", который появился в СМИ, не является завершенным проектом соглашения, а лишь набором вопросов для дальнейшего обсуждения.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время саммита ОДКБ 27 ноября заявил, что его страна поддерживает усилия РФ "в реагировании на предложение США по миру в Украине".

Владимир Зеленский говорил, что после переговоров с США в Женеве перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным. Чувствительные пункты плана будут обсуждаться во время личной встречи с президентом США.

