Лидеры ЕС не знали о мирном плане Трампа до его утечки в прессу — NYT

Фридрих Мерц был поражен как содержанием мирного плана, так и способом, которым о нем узнал.

https://glavred.info/world/lidery-es-ne-znali-o-mirnom-plane-trampa-do-ego-utechki-v-pressu-nyt-10719488.html Ссылка скопирована

Лидеры ЕС узнали о содержании мирного плана Трампа из СМИ — NYT / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Кратко:

Европейские лидеры не ожидали, что мирный план окажется настолько выгодным для России

Лидеры ЕС начали готовить собственный мирный план

В ЕС считают изменения американского плана дипломатической победой Европы

Главы многих государств Европейского Союза узнали о содержании мирного плана президента США Дональда Трампа после того, как пресса обнародовала 28 его пунктов. Содержание плана было тревожным с точки зрения Европы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на 16 чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Одним из тех, кто узнал о мирных положениях из СМИ был канцлер Германии Фридрих Мерц. Он был поражен как содержанием этого плана, так и способом, которым о нем узнал. Его команде пришлось несколько раз связываться с президентом Трампом, чтобы договориться о телефонном разговоре в пятницу вечером с ним для получения объяснений.

видео дня

"Высокопоставленные европейские чиновники знали, что администрация Трампа работала над неким планом, но не ожидали, что он будет настолько выгодным для России. Когда план всплыл на поверхность, они поняли, что Европа была исключена из усилий администрации Трампа, направленных на прекращение крупнейшей наземной войны на континенте со времен Второй мировой войны", — говорится в статье.

После этого была организована встреча лидеров Евросоюза на полях саммита "Большой двадцатки" и проведена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда же Европа разработала собственный мирный план.

Сначала в Вашингтоне игнорировали ЕС, однако дипломаты смогли повлиять на позицию государственного секретаря США Марко Рубио во время переговоров в Женеве.

Авторы материала также отметили, что поскольку первоначальный мирный план США удалось изменить, то в Европе считают это победой.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, США и Украина продвинулись в вопросе согласования плана окончания войны, однако ключевые разногласия все еще остаются не решенными, и конечный текст документа пока не сформирован. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров.

Президент США Дональд Трамп главную уступку со стороны РФ.

Также Трамп заявил, что не существует жестких временных рамок для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, главная цель – прекращение убийств, а не соблюдение календарных дат.

27 ноября глава РФ Владимир Путин согласился работать над американским планом окончания войны и назвал условие завершения боевых действий против Украины. По словам Путина, на следующей неделе американская делегация должна прибыть в Москву для дальнейших консультаций.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не будет уступать свои территории ради мира. По его словам, сейчас Украина готова обсуждать только определение линии разграничения территорий.

Любой из 28 пунктов мирного плана вызывает шок: мнение эксперта

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко прокомментировал "мирный план" Дональд Трампа.

"Какой из 28 пунктов ни возьми – хватаешься за голову", - сказал Огрызко в интервью Главреду.

"Какой пункт ни возьми, это требование, прописанное в России, и с этим почему-то согласилась американская администрация. Это типичный вариант принуждения жертвы к миру и приглашения агрессора к новому витку агрессии через определенный период времени. Поводы агрессору не нужны, он найдет их сам", - сказал дипломат.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред