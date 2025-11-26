'Трампу фиолетово на Украину': дипломат назвал истинную причину появления 'плана мира'

Ситуация вокруг поспешных мирных инициатив Трампа связана прежде всего с его попыткой отвлечь внимание от собственного скандала в США, указал Огрызко.

Дипломат назвал истинную причину появления американского мирного плана / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Пункт мирного плана в отношении Дональда Трампа не имеет логики, ведь через несколько лет он уже не будет президентом

Трамп "мирным планом" пытается медийно перебить скандал по "пленкам Эпштейна"

Активность Трампа в вопросе согласования плана окончания войны России против Украины и возможного будущего подписания этого соглашения связана с внутренним скандалом в США и попыткой медийно перебить тему "пленок Эпштейна". Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко.

Он отметил, что согласно мирному плану, который предлагают американцы, контроль за соблюдением пунктов возможного будущего соглашения между Украиной и Россией будет осуществлять "Совет мира" под руководством Дональда Трампа

Огрызко отметил, что Трамп через несколько лет уже не будет занимать пост президента США, в то же время Вашингтон предлагает гарантии на десятилетия, требуя от Украины навсегда отказаться от вступления в НАТО. По его мнению, в этом нет никакой логики.

"У нас задаются вопросом, не возникла ли вся эта ситуация из-за наших коррупционных проблем. Скажу так: Трампу абсолютно "фиолетово" на все наши проблемы и Украину в целом. У него сейчас своя проблема, и она для него значительно сложнее и опаснее, чем какой-то коррупционный скандал в Украине. У Трампа в США свой скандал - он фигурирует на "пленках Эпштейна". Люди, знакомые с содержанием пленок, отмечают, что Трамп там упоминается довольно часто и в довольно пикантных ситуациях. Поэтому эта скорость с попыткой заключить мирное соглашение - это попытка перебить тему "пленок Эпштейна"", - указал он.

Дипломат подчеркнул, что Трамп хочет, чтобы американцы говорили не о "пленках Эпштейна", а о его якобы успехе в урегулировании самой сложной войны. Поэтому он будет активно продвигать тему прекращения российско-украинского конфликта - это классический способ отвлечь внимание общества на другой информационный повод.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Сможет ли американский план закончить войну - мнение эксперта

Как писал Главред, ветеран российско-украинской войны, экс-командир взвода батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий отметил, что так называемый "мир Трампа" фактически означает путь к большой войне, а потому европейские государства и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

Мирный план Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не готова открыто комментировать любые варианты американского плана урегулирования войны против Украины.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что заключение мирного соглашения между Украиной и Россией не имеет жестких сроков. Он подчеркнул, что приоритетом является остановка кровопролития, а не привязка к конкретным датам.

По оценке руководителя Центра исследований России, бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, документ, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом, на самом деле не отражает позиции американской дипломатии и скорее является списком российских требований.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

