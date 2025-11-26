Укр
"Трампу фиолетово на Украину": дипломат назвал истинную причину появления "плана мира"

Юрий Берендий
26 ноября 2025, 18:25
Ситуация вокруг поспешных мирных инициатив Трампа связана прежде всего с его попыткой отвлечь внимание от собственного скандала в США, указал Огрызко.
'Трампу фиолетово на Украину': дипломат назвал истинную причину появления 'плана мира'
Дипломат назвал истинную причину появления американского мирного плана / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Пункт мирного плана в отношении Дональда Трампа не имеет логики, ведь через несколько лет он уже не будет президентом
  • Трамп "мирным планом" пытается медийно перебить скандал по "пленкам Эпштейна"

Активность Трампа в вопросе согласования плана окончания войны России против Украины и возможного будущего подписания этого соглашения связана с внутренним скандалом в США и попыткой медийно перебить тему "пленок Эпштейна". Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко.

Он отметил, что согласно мирному плану, который предлагают американцы, контроль за соблюдением пунктов возможного будущего соглашения между Украиной и Россией будет осуществлять "Совет мира" под руководством Дональда Трампа

Огрызко отметил, что Трамп через несколько лет уже не будет занимать пост президента США, в то же время Вашингтон предлагает гарантии на десятилетия, требуя от Украины навсегда отказаться от вступления в НАТО. По его мнению, в этом нет никакой логики.

"У нас задаются вопросом, не возникла ли вся эта ситуация из-за наших коррупционных проблем. Скажу так: Трампу абсолютно "фиолетово" на все наши проблемы и Украину в целом. У него сейчас своя проблема, и она для него значительно сложнее и опаснее, чем какой-то коррупционный скандал в Украине. У Трампа в США свой скандал - он фигурирует на "пленках Эпштейна". Люди, знакомые с содержанием пленок, отмечают, что Трамп там упоминается довольно часто и в довольно пикантных ситуациях. Поэтому эта скорость с попыткой заключить мирное соглашение - это попытка перебить тему "пленок Эпштейна"", - указал он.

Дипломат подчеркнул, что Трамп хочет, чтобы американцы говорили не о "пленках Эпштейна", а о его якобы успехе в урегулировании самой сложной войны. Поэтому он будет активно продвигать тему прекращения российско-украинского конфликта - это классический способ отвлечь внимание общества на другой информационный повод.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Сможет ли американский план закончить войну - мнение эксперта

Как писал Главред, ветеран российско-украинской войны, экс-командир взвода батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий отметил, что так называемый "мир Трампа" фактически означает путь к большой войне, а потому европейские государства и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

Мирный план Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не готова открыто комментировать любые варианты американского плана урегулирования войны против Украины.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что заключение мирного соглашения между Украиной и Россией не имеет жестких сроков. Он подчеркнул, что приоритетом является остановка кровопролития, а не привязка к конкретным датам.

По оценке руководителя Центра исследований России, бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, документ, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом, на самом деле не отражает позиции американской дипломатии и скорее является списком российских требований.

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Регион в опасности, РФ стягивает силы на Днепропетровское направление - военный

Регион в опасности, РФ стягивает силы на Днепропетровское направление - военный

18:46Фронт
Переговоры Зеленского с Трампом: в ОП назвали главные "чувствительные вопросы"

Переговоры Зеленского с Трампом: в ОП назвали главные "чувствительные вопросы"

18:27Украина
"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствия

"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствия

17:00Мир
Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

18:46

Регион в опасности, РФ стягивает силы на Днепропетровское направление - военный

18:43

"Не сталкивались с таким с 2022 года": офицер раскрыл детали боев за Покровск

18:27

Переговоры Зеленского с Трампом: в ОП назвали главные "чувствительные вопросы"

18:25

"Трампу фиолетово на Украину": дипломат назвал истинную причину появления "плана мира"

18:01

Гороскоп на Рождество 2025: что ждет знаков зодиака в праздничный день

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалкахТрампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках
17:41

Самое надежное авто на вторичном рынке: механик назвал "вечную" модель

17:23

"Не может быть речи": в РФ нагло ответили на вопрос об уступках на переговорах

17:06

"Путинские марионетки": звезда "Сватов" жестко прошлась по коллегам-путинистам

17:00

"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствия

16:44

Как избежать скольжения обуви на льду: простой лайфхак с подручными средствами

16:30

Доллар резко подешевел, а евро замерло: появился новый курс валют на 27 ноября

16:29

РФ запустит крылатые ракеты, скоро будет новый массированный обстрел - мониторы

16:27

"До весны не дотянем": появился мрачный прогноз насчет завершения войны

16:18

Часный детектив назвал самых больших изменщиков: в ТОПе 5 профессий

16:17

Как быстро почистить забитую раковину без агрессивной химии - лучший метод

16:08

Маколей Калкин хочет вернуться в "Один дома": актер раскрыл сценарий продолжения

15:57

Россия под массированной атакой дронов: Генштаб раскрыл последствия

15:39

Как избавиться от сырости и конденсата на окнах: простые советы, которые действительно работают

15:28

40-летняя звезда "Фабрики звезд" беременна первенцем

14:45

В России нашли мертвым главного разработчика "Искандера" и "Тополя"

14:43

"Соврала": Елена Кравец намекнула на развод после 23 лет брака

14:25

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения

14:07

Украинка получила Оскар еще в 1948 году и перевернула мир моды: что о ней известно

14:06

Почему кони потеют пеной: ученые объяснили природный феномен

13:59

Удивит ли зима погодными аномалиями: синоптики предупредили украинцев

13:17

Сыплется ли юг и есть ли окружение - командование прямо сказало, что происходит на фронте

13:12

Сестра Веры Брежневой лишила путиниста Цекало миллионов

13:11

Даже не нужен нож: шеф-повар показал трюк, как открыть банку с тугой крышкой

12:58

"Гнилой поступок": Потапа и Настю Каменских разоблачил близкий человек

12:49

Ситуация на грани: под Мирноградом продолжаются ожесточенные бои, РФ собрала там целую армию

12:40

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

12:14

Певица, актер и телеведущая: раскрыты имена новой тройки звездных участников благотворительных "Танцев со звездами"

12:14

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса пожертвует его мозг науке

11:57

"Приглашение к новой агрессии": чем грозит Украине мирный план Трампа

11:35

Ситуация сложная: в ряде областей ввели графики аварийного отключения света

11:32

"Никого не узнавала": умерла мама Елены Кравец после тяжелой болезни

11:30

"Девчонкам подмигивал": путинистку Лорак настигло предательство мужа

11:28

Лучшее блюдо на Новый год: тот самый рецепт салата "Грибная поляна"

11:19

Известный украинский актер впервые признался, почему его уволили из ВСУ

11:10

Контрасты погоды удивят: какие регионы накроет стужа, а где будет настоящая весна

11:04

Здоровье может резко ухудшится: Украина под атакой жесткой магнитной бури

11:03

Трамп назвал "главную уступку" России в мирных переговорах

10:55

Блэкауты никуда не исчезнут: специалист дал неутешительный прогноз по свету после войны

10:46

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

10:28

Поймали в киевском дворике: София Ротару появилась на свежих фото

10:24

Готовится ценовой удар: в Украине популярный продукт подорожает за несколько дней

10:22

"Ему было так больно": подруга Лесика рассказала о последних днях музыканта

09:56

В Чебоксарах - взрывы: дроны атаковали завод, который производит электронику для армии РФ

09:47

"Ведмідь" или "медвідь": блогер назвал популярную ошибку украинцев

09:43

Что скрывали в Москве – раскрыт главный секрет Ленина и его планы на Россию

