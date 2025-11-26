'Не может быть речи': в РФ нагло ответили на вопрос об уступках на переговорах

В Москве якобы готовы к дальнейшим консультациям, заявил Сергей Рябков.

В РФ оценили перспективы переговоров об окончании войны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 53 ОМБр

Главное:

РФ не готова публично обсуждать версии мирного плана

В МИД РФ заявили, что не пойдут на уступки в переговорах

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил о том, что в РФ не готовы публично обсуждать различные версии мирного плана США по завершению войны в Украине.

"Мы не готовы к тому, чтобы обсуждать некоторые детали происходящего, в том числе различные версии этого мирного плана публично. В конце концов, нужно время и внимание для того, чтобы продолжился диалоговый процесс", - цитируют его пропагандисты РФ.

Он утверждает, что в Москве якобы готова к дальнейшим консультациям, но пожаловался на "отсутствие политической воли" у американцев придерживаться каких-то договоренностей саммита на Аляске.

Возможны ли уступки на переговорах

Вместе с тем представитель МИД РФ уточнил, что в РФ приветствуют американские усилия по поиску мирного урегулирования войны РФ против Украины. В то же время он подчеркнул, что никаких уступок в этом вопросе со стороны Москвы не будет.

"Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи", - Рябков.

Мирные переговоры: мнение эксперта

По словам журналиста Вадима Денисенко, стратегия Трампа основана на давлении на Россию: Вашингтон пытается убедить Москву, что продолжение войны приведёт к резкому падению её нефтяных доходов. Денисенко добавляет, что действия Путина понятны — он затягивает время и всё ещё обещает Трампу призрачные возможности по добыче редкоземельных элементов в России. При этом главным "порогом", который Путин не готов переступить, остаётся Донбасс: прекратить войну без контроля над этим регионом он способен лишь тогда, когда почувствует серьёзную угрозу собственной безопасности.

Мирный план США - новости по теме

Ранее СМИ раскрыли содержание переговоров по мирному соглашению. Спецпосланник США предлагал показать уважение к Трампу и отметить его роль в мирных инициативах.

Напомним, ранее Трамп назвал "главную уступку" России в мирных переговорах. Президент США сделал заявление об уступках РФ в мирном процессе.

Как сообщал Главред, 23 ноября в Женеве состоялась первая встреча украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио и его командой относительно американского плана завершения войны.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

