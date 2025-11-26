Мирный план Трампа и российский след: СМИ раскрыли содержание переговоров Виткоффа

Спецпосланник США предлагал показать уважение к Трампу и отметить его роль в мирных инициативах.

Уиткофф советовал Путину наладить контакт с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, сайт Кремля

Кратко:

Состоялся телефонный разговор Ушакова и Уиткоффа 14 октября

Обсуждали, как РФ представить мирные предложения Трампу

Позже Трамп и Путин говорили по телефону 16 октября

Телефонный разговор между советником российского президента по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом состоялся 14 октября. Во время пятиминутного разговора Уиткофф давал советы, как Россия может представить свои предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу, сообщает Bloomberg.

Спецпосланник Трампа заявил, что "глубоко уважает Путина" и что, по его мнению, Россия всегда стремилась к мирному соглашению. Он также посоветовал, чтобы Путин позвонил Трампу перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

"Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны поговорить с вашим боссом перед этой пятничной встречей", - сказал Уиткофф.

Кроме того, он рекомендовал передать Путину поздравления Трампу с достижением мирного соглашения по Газе и отметить, что Россия его поддержала, добавив: Путин должен показать уважение к президенту США "как человеку мира".

Телефонный разговор Трампа и Путина

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 16 октября, через два дня после общения Виткоффа и Ушакова. После этого Трамп выразил желание встретиться с Путиным в Будапеште, хотя ранее неоднократно критиковал его.

Обсуждение условий мирного соглашения

Также Виткофф и Ушаков обсуждали потенциальные условия "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые впоследствии были включены в 28-пунктовый "мирный план" США.

"Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы дойдем до соглашения. Президент (Трамп - прим. ред.) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения", - отметил Уиткофф.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Подготовка российской версии мирного плана

Кроме этого, Bloomberg опубликовал разговор Ушакова с экономическим советником Путина Кириллом Дмитриевым, состоявшийся 29 октября. Они обсуждали подготовку российской версии мирного плана, которую позже передали спецпосланнику Трампа.

"Мне кажется, вот этот документ, просто мы сделаем его якобы в нашей позиции, и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свое. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней", - сказал Дмитриев.

Что будет, если Украина откажется от мирного плана Трампа - мнение эксперта

Ветеран российско-украинской войны и бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий предостерегает, что администрация Трампа может прекратить поставки вооружения Украине, которое финансируется из европейских средств, и даже рассмотреть отмену санкций против России, если Киев откажется поддержать 28 пунктов американского мирного плана.

По мнению Дикого, потенциальная отмена американских санкций является для Украины значительно большей угрозой, чем уменьшение поставок оружия.

"Без американских денег и вооружения Украина способна противостоять агрессии, ведь их влияние на ход войны уже постепенно снижается. Зато европейские санкции без поддержки США могут потерять эффективность, что открывает России дополнительные возможности для продолжения агрессии", - объясняет он.

Мирный план США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мирный план из 28 пунктов, который ранее предлагали Украине, уже не является актуальным. Часть положений из американского мирного плана изъяли, другие - существенно переработали. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

Кроме того, США и Украина продвинулись в вопросе согласования плана окончания войны, однако ключевые разногласия все еще остаются не решенными, и конечный текст документа пока не сформирован. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение о прекращении войны будет окончательным.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

