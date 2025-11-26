Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Мирный план Трампа и российский след: СМИ раскрыли содержание переговоров Виткоффа

Руслан Иваненко
26 ноября 2025, 01:16обновлено 26 ноября, 02:03
46
Спецпосланник США предлагал показать уважение к Трампу и отметить его роль в мирных инициативах.
Уиткофф, Трамп, Путин
Уиткофф советовал Путину наладить контакт с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, сайт Кремля

Кратко:

  • Состоялся телефонный разговор Ушакова и Уиткоффа 14 октября
  • Обсуждали, как РФ представить мирные предложения Трампу
  • Позже Трамп и Путин говорили по телефону 16 октября

Телефонный разговор между советником российского президента по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом состоялся 14 октября. Во время пятиминутного разговора Уиткофф давал советы, как Россия может представить свои предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу, сообщает Bloomberg.

Спецпосланник Трампа заявил, что "глубоко уважает Путина" и что, по его мнению, Россия всегда стремилась к мирному соглашению. Он также посоветовал, чтобы Путин позвонил Трампу перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

видео дня

"Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны поговорить с вашим боссом перед этой пятничной встречей", - сказал Уиткофф.

Кроме того, он рекомендовал передать Путину поздравления Трампу с достижением мирного соглашения по Газе и отметить, что Россия его поддержала, добавив: Путин должен показать уважение к президенту США "как человеку мира".

Телефонный разговор Трампа и Путина

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 16 октября, через два дня после общения Виткоффа и Ушакова. После этого Трамп выразил желание встретиться с Путиным в Будапеште, хотя ранее неоднократно критиковал его.

Обсуждение условий мирного соглашения

Также Виткофф и Ушаков обсуждали потенциальные условия "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые впоследствии были включены в 28-пунктовый "мирный план" США.

"Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы дойдем до соглашения. Президент (Трамп - прим. ред.) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения", - отметил Уиткофф.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Подготовка российской версии мирного плана

Кроме этого, Bloomberg опубликовал разговор Ушакова с экономическим советником Путина Кириллом Дмитриевым, состоявшийся 29 октября. Они обсуждали подготовку российской версии мирного плана, которую позже передали спецпосланнику Трампа.

"Мне кажется, вот этот документ, просто мы сделаем его якобы в нашей позиции, и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свое. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней", - сказал Дмитриев.

Что будет, если Украина откажется от мирного плана Трампа - мнение эксперта

Ветеран российско-украинской войны и бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий предостерегает, что администрация Трампа может прекратить поставки вооружения Украине, которое финансируется из европейских средств, и даже рассмотреть отмену санкций против России, если Киев откажется поддержать 28 пунктов американского мирного плана.

По мнению Дикого, потенциальная отмена американских санкций является для Украины значительно большей угрозой, чем уменьшение поставок оружия.

"Без американских денег и вооружения Украина способна противостоять агрессии, ведь их влияние на ход войны уже постепенно снижается. Зато европейские санкции без поддержки США могут потерять эффективность, что открывает России дополнительные возможности для продолжения агрессии", - объясняет он.

Мирный план США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мирный план из 28 пунктов, который ранее предлагали Украине, уже не является актуальным. Часть положений из американского мирного плана изъяли, другие - существенно переработали. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

Кроме того, США и Украина продвинулись в вопросе согласования плана окончания войны, однако ключевые разногласия все еще остаются не решенными, и конечный текст документа пока не сформирован. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение о прекращении войны будет окончательным.

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирные переговоры Мирный план Трампа Стив Уиткофф
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мирный план Трампа и российский след: СМИ раскрыли содержание переговоров Виткоффа

Мирный план Трампа и российский след: СМИ раскрыли содержание переговоров Виткоффа

01:16Мир
Выстоит ли город до конца года: в Генштабе сделали важное заявление по Покровску

Выстоит ли город до конца года: в Генштабе сделали важное заявление по Покровску

00:45Фронт
Попадание в жилые дома: Россия атакует Запорожье, что известно

Попадание в жилые дома: Россия атакует Запорожье, что известно

22:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

Настоящие счастливчики: к каким знакам зодиака придет финансовое благополучие

Настоящие счастливчики: к каким знакам зодиака придет финансовое благополучие

"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

Последние новости

01:55

Кто этой зимой залечит разбитое сердце: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

01:16

Мирный план Трампа и российский след: СМИ раскрыли содержание переговоров Виткоффа

00:45

Выстоит ли город до конца года: в Генштабе сделали важное заявление по Покровску

25 ноября, вторник
23:06

Мороз против электромобиля: эксперты объяснили, как избежать лишних потерь заряда

22:53

Попадание в жилые дома: Россия атакует Запорожье, что известноФотоВидео

"План" Трампа предлагает Украине "мир", как в Чечне, Россия возобновит войну и добьет жертву – Дикий«План» Трампа предлагает Украине «мир», как в Чечне, Россия возобновит войну и добьет жертву – Дикий
22:31

Украина и США не договорились по трем пунктам мирного плана - в CNN назвали их

22:15

Неожиданные враги интеллекта: что снижает работу мозга

22:07

Трамп сделал заявление о совместных переговорах с Зеленским и Путиным: раскрыты детали

21:42

Титул IBF на кону: Усик может встретиться с неожиданным соперником

Реклама
21:38

Как уберечь авто зимой без гаража: что делать, чтобы мороз не "убил" машину

21:17

Пять поворотных периодов - ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга

21:07

Почему в детстве это был праздник, а во взрослой жизни - просто дата: ответ психологов

20:59

Российский "Шахед" убил одного из создателей "Шоу Долгоносиков"

20:58

"Мы очень близки к заключению мирного соглашения по Украине", - Трамп

20:54

Как согреться во время отключений: самые эффективные методы сохранения тепла

20:43

"Опасный сценарий": чем обернется для Украины отказ от мирного плана США

20:38

Как сохранить овощи и избежать гнили в погребе: эксперт раскрыл эффективные методыВидео

20:23

Когда рождаются те, кто умеет любить без условий: астрологи назвали три месяца

20:17

Их любили миллионы, но не спасли: драматические судьбы актеров, проигравших зависимости

19:55

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках

Реклама
19:40

Нужно только два пункта: эксперт рассказал, что заставит Кремль пойти на уступки

19:40

Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

19:37

"Нужно согласовать несколько деликатных деталей": Белый дом сделал заявление о переговорах

19:28

Когда состоятся переговоры Зеленского и Трампа - названа главная тема встречи

19:12

Украинские суды повально отменяют штрафы за парковку: что происходит

19:10

Битва за Покровск: что происходит на фронтемнение

19:01

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

19:00

По вкусу напоминает "Шубу": рецепт бомбической закуски на новогодний столВидео

18:44

"Был там, где попала ракета": в семье известного фотографа Либерова произошло горе

18:26

Ношеная одежда и риски для здоровья: какие болезни могут передаваться через секонд-хенд

18:06

Одеколон "Тройной" оказался не советским: раскрыли истинное происхождение аромата

17:51

Европа поддержит мирный план США и не планирует разрабатывать собственный, - Стармер

17:34

Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60Видео

17:20

Главные счастливчики зимы: ТОП-3 знака зодиака, которым декабрь перевернет жизнь

16:59

"Начинаю с самого начала": Лобода сделала заявление, что с ней происходит сейчас

16:52

Родинки на разных частях тела и их значение: что говорят метки на коже

16:45

Доллар и евро могут еще удивить: банкир предупредил, чего ждать до конца ноября

16:40

Пограничники сожгли новейшие российские РЭБы "Черный глаз": в чем их опасность

16:38

Ошибка, которая стоит дорого: что категорически нельзя ставить в духовку

16:28

Украина согласилась на уступку в мирном плане США - детали от Financial Times

Реклама
16:03

"Сопли и крики": Ксения Мишина попала в неприятную ситуацию из-за сына-подростка

15:49

Удача просто отвернется: в каких цветах не стоит встречать Новый год 2026Видео

15:35

Опасность "вынести" счастье из дома: какие вещи никогда нельзя занимать

15:32

Осталось уладить "незначительные детали": Украина согласилась на план США - CBS News

15:30

Быстрый мобильный интернет и новые стандарты связи: подписан важный закон

15:10

Ударили по десантному кораблю РФ - появились новые детали атаки по Новороссийску

14:21

"Мы проиграем": раскрыт худший сценарий завершения войны с капитуляцией

14:15

Сложный тест на IQ для гениев: найдите пять арбузов без косточек за 15 секунд

14:11

Не стоят рисков: какие ТОП-9 секонд-хенд товаров опасно брать и за копейки

14:01

"Пять колосков": новое украшение известного бренда вызвало волну возмущенияВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять