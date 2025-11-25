Трамп сделал заявление о совместных переговорах с Зеленским и Путиным: раскрыты детали

Трамп надеется на встречу с Зеленским и Путиным в ближайшее время.

https://glavred.info/war/tramp-sdelal-zayavlenie-o-sovmestnyh-peregovorah-s-zelenskim-i-putinym-raskryty-detali-10718831.html Ссылка скопирована

Трамп сделал заявление о совместных переговорах с Зеленским и Путиным / Коллаж: Главред, фото: Скриншот, Владимир Зеленский, Белый дом

Коротко:

Трамп заявил о совместных переговорах с Зеленским и Путиным

Для согласования плана Стив Уиткофф встретится с Путиным в Москве, а Дэн Дрисколл - с украинской стороной

Трамп готов к встрече только после окончательного согласования соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение о прекращении войны будет окончательным.

С целью окончательного согласования мирного плана лидер США поручил своему спецпосланнику Стиву Виткоффу провести встречу с Путиным в Москве, а министру армии Дэну Дрисколлу - встретиться с украинской стороной. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

видео дня

"Я надеюсь на встречу с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение об окончании этой войны будет находиться на завершающей стадии, - заявил лидер США".

По словам президента, в течение последней недели его команда достигла значительного прогресса в переговорах. Первоначальный 28-пунктный мирный план, разработанный США, был доработан с учётом предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия.

Трамп также сообщил, что обо всех достижениях его лично будут информировать вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет и глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Приведет ли план Трампа к миру - мнение эксперта

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир взвода батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий считает, что 28 пунктов Трампа точно не являются планом мира. На самом деле представленный документ является набором требований о фактической капитуляции, которых от Украины добивается Россия - теперь уже вместе со своим самым влиятельным союзником Дональдом Трампом.

"Ключевое в этой капитуляции - следующее. Помимо того, что Россия получает все, а мы не получаем ничего, она еще и избегает любой ответственности, любого наказания за агрессию против Украины, за все военные преступления и нанесенный ею ущерб. Согласно этим 28 пунктам, РФ полностью реабилитируется и амнистируется, возвращается в круг цивилизованных государств, с нее снимаются все санкции. А в качестве вознаграждения она еще и сохраняет за собой все украинские территории, которые смогла захватить, и даже больше", - отмечает Дикий.

Переговоры о мирном соглашении - последние новости

Как сообщал Главред, ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация "приближается к соглашению" для завершения войны России против Украины. Лидер США верит, что мирное соглашение будет скоро подписано.

Кроме того, в Белом доме заявили, что в течение прошлой недели США достигли огромного прогресса на пути к мирному соглашению. Отмечается, что осталось урегулировать "несколько деликатных, но не непреодолимых деталей".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что Зеленский может встретиться с президентом Трампом на День благодарения 27 ноября для окончательного согласования условий плана прекращения войны.

Читайте также:

Об источнике: Truth Social Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред