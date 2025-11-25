"Мы очень близки к заключению мирного соглашения по Украине", - Трамп

Дональд Трамп верит, что соглашение о мире удастся скоро заключить.

Дональд Трамп верит, что соглашение о мире удастся скоро заключить / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация "приближается к соглашению" для завершения войны России против Украины.

Трамп верит, что мирное соглашение будет скоро подписано. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме 25 ноября, сообщает Clash Report.

"Я думаю, что мы очень близки к заключению мирного соглашения. Посмотрим. Я думал, что это произойдет быстрее, но теперь вижу, что это сложнее. В то же время мы имеем прогресс", - сказал президент США.

Кроме этого, Трамп повторил свои предыдущие заявления о желании завершить несколько войн в мире и отметил, что ожидал, что остановить вторжение России в Украину будет легче, чем это происходит на самом деле.

Дональд Трамп / Скриншот из видео

В чем опасность мирного плана США - мнение эксперта

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир взвода батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий считает, что 28 пунктов Трампа точно не являются планом мира. То, что нам выкатили, является условиями капитуляции, выполнения которых от нас требует Россия теперь уже вместе со своим самым влиятельным союзником Трампом.

"Ключевое в этой капитуляции - следующее. Кроме того, что Россия получает все, а мы не получаем ничего, она еще и избегает любой ответственности, любого наказания за агрессию против Украины, за все военные преступления и нанесенный ею ущерб. Согласно этим 28 пунктам, РФ полностью реабилитируется и амнистируется, возвращается в круг цивилизованных государств, с нее снимаются все санкции. А в качестве вознаграждения она еще и сохраняет за собой все украинские территории, которые смогла захватить, и даже больше", - отмечает Дикий.

Переговоры по мирному соглашению - последние новости

Как писал Главред, в Белом доме заявили, что в течение прошлой недели США достигли огромного прогресса на пути к мирному соглашению. Отмечается, что осталось урегулировать "несколько деликатных, но не непреодолимых деталей".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что Зеленский может встретиться с президентом Трампом на День благодарения 27 ноября для окончательного согласования условий плана прекращения войны.

Напомним, Украина рассчитывает на то, что визит президента Владимира Зеленского в США состоится в ближайшую возможную дату в ноябре. Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Об источнике: Clash Report Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.

