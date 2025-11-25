Когда состоятся переговоры Зеленского и Трампа - названа главная тема встречи

Окончательное согласование плана окончания войны России против Украины может состояться уже 27 ноября во время переговоров президентов Украины и США.

Названы сроки и тема переговоров Зеленского и Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Ермак:

Переговоры Трампа и Зеленского могут состояться 27 ноября

Лидеры стран будут обсуждать территориальные вопросы

Гарантии безопасности для Украины станут "юридически обязывающими"

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом Трампом на День благодарения 27 ноября для окончательного согласования условий плана прекращения войны. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью американскому изданию Axios.

Отмечается, что американские и украинские делегации достигли принципиального согласия по большинству аспектов обновленного плана, который значительно отличается от первоначального 28-пунктного предложения США. Однако, по словам Ермака, Зеленский хочет лично обсудить с Трампом вопрос территориальных уступок.

"Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что... это поможет президенту Трампу продолжить свою историческую миссию по прекращению этой войны. Потому что [Трамп, - ред.] может сказать: "Смотрите, это подтверждено и согласовано, наша позиция с украинцами. Мы поддерживаем ее и продолжаем сейчас разговаривать с россиянами", - сказал Ермак в интервью Axios.

Ермак отметил, что главным разногласием, которое должны согласовать президенты, остается вопрос территории.

За исключением территориальных вопросов, которые Зеленский планирует обсудить непосредственно с Трампом, Ермак подчеркнул, что нынешний проект мирного соглашения отвечает интересам Украины и придерживается ее "красных линий". Важным элементом нового плана являются гарантии безопасности, которые США и их европейские партнеры готовы предоставить Украине.

"Я думаю, что сейчас он выглядит очень солидным. Я считаю, что это историческое решение президента Трампа и Соединенных Штатов - предоставить эти мощные гарантии безопасности, которых Украина никогда раньше не имела", - сказал Ермак о тексте по гарантиям безопасности.

Ермак сообщил, что гарантии безопасности будут "юридически обязывающими", и США положительно отреагировали на предложение закрепить их в официальном договоре.

Он добавил, что Украина не отказывается от конституционного курса на членство в НАТО в будущем, но подчеркнул: "Мы живем в реальности. Мы не в НАТО".

По его словам, предыдущий 28-пунктный план был "неприемлемым", однако это уже история. Текущий проект содержит 19 пунктов - из него изъяли те составляющие, которые не касаются непосредственно мира в Украине, а несколько других были изменены, чтобы стать более приемлемыми для Киева.

Приведет ли план Трампа к миру - мнение эксперта

Как писал Главред, ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий подчеркнул, что "трамповский мир" фактически ведет к большой войне, поэтому европейские страны останутся на стороне Украины.

Он подчеркнул, что способность Украины сопротивляться определялась и определяется не позицией США или Европы, а собственными силами. Поэтому, по его мнению, единственный правильный путь - максимально мобилизовать общество для поддержки фронта.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина рассчитывает на то, что визит президента Владимира Зеленского в США состоится в ближайшую возможную дату в ноябре. Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что европейские страны будут поддерживать мирный план, предложенный США, и не будут формировать отдельную альтернативную инициативу.

Обновленная в Женеве версия американского плана по прекращению войны предусматривает ограничение численности Вооруженных сил Украины до 800 тысяч военных.

