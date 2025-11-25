Пограничники сожгли новейшие российские РЭБы "Черный глаз": в чем их опасность

Коротко о главном:
- Украинские пограничники провели успешную операцию по уничтожению вражеских РЭБов
- Поражены два новейших комплекса "Черный глаз", которые подавляют как "Мавики", так и FPV-дроны
В Донецкой области пограничники-пилоты БпЛА подразделения "Феникс" уничтожили два новейших комплекса РЭБ "Черный глаз". Это современная российская разработка, способная подавлять как "Мавики", так и FPV-дроны на разных частотах.
Специалисты считают эти комплексы крайне опасными для украинских защитников - поэтому важно, что уничтожено сразу несколько единиц таких средств. Об этом сообщают в подразделении "Феникс".
Отмечается, что враг и дальше пытается продвигаться в направлении Константиновки, беря город в полуокружение. Впрочем его планам не дано реализоваться, ведь на этом направлении противостоят оккупантам пилоты "Феникса".
"Мы продолжаем выявлять и уничтожать малые пехотные группы противника - в лесополосах, укрытиях, импровизированных укрытиях. Также останавливаем мотоциклистов и режем логистику врага"
Ситуация на фронте - мнение эксперта
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что во время зимнего наступления россиян их основной задачей будет - захват Донецкой и Запорожской областей.
"Абсолютно точно россияне будут растягивать нас по флангам, в частности, в Харьковской области, в основном - в районе Волчанска, то есть на Купянском направлении. Плюс - в Херсонской области, где противник продолжит давить на Херсон", - считает он.
Уничтожение техники РФ - последние новости
Как писал Главред, ССО впервые в истории сбили вражеский Ми-8, который должен был перехватывать украинские дроны, с помощью "deep strike" дрона. Сбитие произошло над селом Кутейниково, что в Ростовской области РФ. Вражеский вертолет сбили дальнобойным дроном FP-1.
Кроме того, ВСУ устроили разгром на одном из них вблизи Курахово. Отмечается, что из 10 единиц техники украинские воины поразили 7 - танк и 6 боевых бронированных машин с десантом. 20 оккупантов в этой атаке погибло и еще более 20 были ранены.
Напомним, Силы специальных операций и повстанческое движение Черная Искра поразили российскую транспортно-заряжательную машину для ОТРК Искандер вблизи села Овсянниково в Курской области РФ.
Читайте также:
- Сожгли сотни единиц бронетехники РФ: ВСУ устроили разгром на одном из направлений
- Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму
- Впечатляющая операция: ССО впервые в истории сбили вражеский вертолет дроном в воздухе
Об источнике: подразделение "Феникс"
Подразделение "Феникс" - это пограничное подразделение беспилотных авиационных систем в составе Государственной пограничной службы Украины. Оно известно своей эффективностью в поражении вражеских целей с помощью ударных дронов и других беспилотных летательных аппаратов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред