Пограничники сожгли новейшие российские РЭБы "Черный глаз": в чем их опасность

Это современная российская разработка, способная подавлять как "Мавики", так и FPV-дроны на различных частотах.

https://glavred.info/front/prikordonniki-spalili-novitni-rosiyski-rebi-chorne-oko-v-chomu-jih-nebezpeka-10718738.html Ссылка скопирована

Пограничники сожгли новейшие российские РЭБы "Черный глаз" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Коротко о главном:

Украинские пограничники провели успешную операцию по уничтожению вражеских РЭБов

Поражены два новейших комплекса "Черный глаз", которые подавляют как "Мавики", так и FPV-дроны

В Донецкой области пограничники-пилоты БпЛА подразделения "Феникс" уничтожили два новейших комплекса РЭБ "Черный глаз". Это современная российская разработка, способная подавлять как "Мавики", так и FPV-дроны на разных частотах.

Специалисты считают эти комплексы крайне опасными для украинских защитников - поэтому важно, что уничтожено сразу несколько единиц таких средств. Об этом сообщают в подразделении "Феникс".

видео дня

Отмечается, что враг и дальше пытается продвигаться в направлении Константиновки, беря город в полуокружение. Впрочем его планам не дано реализоваться, ведь на этом направлении противостоят оккупантам пилоты "Феникса".

"Мы продолжаем выявлять и уничтожать малые пехотные группы противника - в лесополосах, укрытиях, импровизированных укрытиях. Также останавливаем мотоциклистов и режем логистику врага"

Успешная операция подразделения "Феникс"/ скриншот из видео

Ситуация на фронте - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что во время зимнего наступления россиян их основной задачей будет - захват Донецкой и Запорожской областей.

"Абсолютно точно россияне будут растягивать нас по флангам, в частности, в Харьковской области, в основном - в районе Волчанска, то есть на Купянском направлении. Плюс - в Херсонской области, где противник продолжит давить на Херсон", - считает он.

Уничтожение техники РФ - последние новости

Как писал Главред, ССО впервые в истории сбили вражеский Ми-8, который должен был перехватывать украинские дроны, с помощью "deep strike" дрона. Сбитие произошло над селом Кутейниково, что в Ростовской области РФ. Вражеский вертолет сбили дальнобойным дроном FP-1.

Кроме того, ВСУ устроили разгром на одном из них вблизи Курахово. Отмечается, что из 10 единиц техники украинские воины поразили 7 - танк и 6 боевых бронированных машин с десантом. 20 оккупантов в этой атаке погибло и еще более 20 были ранены.

Напомним, Силы специальных операций и повстанческое движение Черная Искра поразили российскую транспортно-заряжательную машину для ОТРК Искандер вблизи села Овсянниково в Курской области РФ.

Читайте также:

Об источнике: подразделение "Феникс" Подразделение "Феникс" - это пограничное подразделение беспилотных авиационных систем в составе Государственной пограничной службы Украины. Оно известно своей эффективностью в поражении вражеских целей с помощью ударных дронов и других беспилотных летательных аппаратов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред