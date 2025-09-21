Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму

Юрий Берендий
21 сентября 2025, 12:40
495
Спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило в Крыму три российских вертолета Ми-8 и радиолокационную станцию "Небо-У".
Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму
ГУР показали кадры поражения стратегических целей РФ / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • ГУР нанесли успешный удар по Крыму
  • Поражены военные вертолеты РФ и дорогостоящая РЛС

Бойцы Главного управлении разведки Минобороны Украины осуществили успешную атаку по военным объектам на территории временно оккупированного Россией Крыма. В результате удара поражены 3 многоцелевых вертолета и РЛС "Небо-У". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР МО.

Сообщается, что благодаря успешным действиям спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" авиапарк российских оккупантов во временно захваченном Крыму снова понес потери. В результате упсишной атаки поражены три многоцелевых вертолета Ми-8 и дорогостоящая российская радиолокационная станция 55Ж6У "Небо-У".

видео дня

"Бонусный кадр - снимок обломков одного из уничтоженных "Примарами" ГУР (российского, - ред.) вертолета Ми-8", - говорится в сообщении.

Смотрите видео успешной операции ГУР МО:

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму
/ Фото: скриншот

Силы обороны активизировали удары по Крыму, чего ждать дальше - мнение эксперта

Как писал Главред, Силы обороны Украины усилили удары по вражеским объектам во временно оккупированном Крыму, и уже в ближайшее время над полуостровом могут появиться украинские самолеты. Об этом в эфире "Эспрессо" заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Он отметил, что Крым остается в фокусе украинских действий, и сейчас продолжается активизация атак на российские объекты.

"Эта активизация фактически является и частью ответа на так называемое летнее наступление россиян. Действительно, мы говорим о том, что сегодня Силы обороны Украины продолжают очень активную работу в Крыму", - отметил он.

По словам Братчука, ВСУ сейчас сосредоточены на уничтожении систем ПВО противника, ликвидации морских целей и ударах по наземным объектам, в частности по стратегическим железнодорожным узлам. Он подчеркнул, что российская железная дорога является главной логистической артерией для армии оккупантов, а потому является одним из ключевых приоритетов для украинских военных.

Аэродромы Крым инфографика
/ Инфографика: Главред

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 сентября бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" совершили успешную атаку по территории временно оккупированного Крыма, уничтожив два российских вертолета Ми-8 и вражеский корабль.

31 августа "Призраки" ликвидировали несколько важных объектов российских оккупантов в Крыму.

Кроме того, Силы специальных операций ВСУ провели дерзкую атаку на оккупированной территории Крыма и уничтожили радарный комплекс С-300 российских войск.

Другие новости:

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Крыма
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин убрал скандального генерала-"героя России": как он облажался в Украине

Путин убрал скандального генерала-"героя России": как он облажался в Украине

13:25Война
Почему не сбили российские самолеты над Эстонией - в Bild раскрыли нюанс

Почему не сбили российские самолеты над Эстонией - в Bild раскрыли нюанс

13:16Мир
Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму

12:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Последние новости

14:11

Не просто привычка: почему собака лижет лапы и когда стоит бить тревогу

13:37

После долгой паузы: известная украинская группа хочет вернуться на Нацотбор

13:25

Путин убрал скандального генерала-"героя России": как он облажался в Украине

13:16

Почему не сбили российские самолеты над Эстонией - в Bild раскрыли нюанс

12:40

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по КрымуВидео

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
12:38

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

12:24

Тени считались знаками: почему для предков 22 сентября было настоящим праздникомВидео

12:14

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

12:05

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономистВидео

Реклама
11:50

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарийВидео

11:27

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

11:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 сентября (обновляется)

11:17

Заморозки и -3 градуса: известно, когда в Украине начнется метеорологическая осень

11:11

Путин усилил удары по Украине: что решили на Западе по вводу войск

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв

10:20

Украинцам стоит заменить пароли: нардеп предупредил о масштабном сливе данных

10:10

"Путин его обманывает": Келлог раскрыл отношение Трампа к главе Кремля

09:30

Отставка Козака и дроны в Польше - многовекторная операция Кремлямнение

09:23

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

09:08

Логистика ракет нарушена: партизаны взорвали важную железнодорожную ветку в РФ

Реклама
08:58

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:55

НАТО должно принять решение: в Британии сделали прогноз по войне в Украине

07:51

Союзникам придется воевать с Россией: президент Финляндии сделал заявление

07:10

Где три различия между курьерами: только "гений головоломок" заметит их за 9 секунд

05:44

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

05:03

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

04:35

Почему нельзя говорить слово "сушилка": какую ошибку совершают многие украинцыВидео

03:55

Солнечное затмение 21 сентября: двум знакам зодиака повезет на работе и в любви

03:17

"Недорабатывает": Тина Кароль отхватила критики от известного композитора

02:50

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

02:27

Угроза для человечества: смещение полюсов грозит глобальной катастрофой

01:10

Не слушают советов и делают все по-своему: ТОП-4 самых упрямых знака зодиака

00:00

"Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны

20 сентября, суббота
23:17

Пригодится не только для выпечки: для чего водители кладут в авто корицу

22:28

Считала себя провидицей: в США загадочно исчезла молодая украинка

22:26

Это трагедия: российский актер попал в тюрьму

22:17

Блогеры, "любовница" Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

21:21

Когда Украина станет членом ЕС: Кулеба назвал два ключевых условия

20:48

В Днепре более 30 раненых: полиция показала кадры из "эпицентра армагеддона"ФотоВидео

20:00

Такие носили самые искусные украинцы - какие фамилии указывают на предков-охотников

Реклама
19:50

"Люди показывают целые корзины": когда осенью лучше всего идти за грибами

19:45

Риск резкого роста доллара: неожиданный прогноз по курсу валют

19:10

США возвращаются в Афганистан?мнение

19:03

Ударные действия на четырех направлениях: детали продвижения ВСУ на фронте

19:02

Можно готовить хоть каждый день: рецепт идеальной пиццы за 15 минут

18:53

США планируют оставить без помощи страны НАТО, которые граничат с РФ - Reuters

18:10

Путин решил усилить обстрелы Украины: куда планирует бить враг

17:38

"Свинота": отец Яниса Тиммы взбесился из-за поступка Седоковой

17:37

Цены подскочат на 23% уже до конца года - ключевой продукт дорожает на глазах

17:23

Дикий дебош и увечье на всю жизнь: всплыли детали жуткой тайны родителей Путина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять