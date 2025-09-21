Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму

Спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило в Крыму три российских вертолета Ми-8 и радиолокационную станцию "Небо-У".

ГУР показали кадры поражения стратегических целей РФ

ГУР нанесли успешный удар по Крыму

Поражены военные вертолеты РФ и дорогостоящая РЛС

Бойцы Главного управлении разведки Минобороны Украины осуществили успешную атаку по военным объектам на территории временно оккупированного Россией Крыма. В результате удара поражены 3 многоцелевых вертолета и РЛС "Небо-У". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР МО.

Сообщается, что благодаря успешным действиям спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" авиапарк российских оккупантов во временно захваченном Крыму снова понес потери. В результате упсишной атаки поражены три многоцелевых вертолета Ми-8 и дорогостоящая российская радиолокационная станция 55Ж6У "Небо-У".

"Бонусный кадр - снимок обломков одного из уничтоженных "Примарами" ГУР (российского, - ред.) вертолета Ми-8", - говорится в сообщении.

Силы обороны активизировали удары по Крыму, чего ждать дальше - мнение эксперта

Как писал Главред, Силы обороны Украины усилили удары по вражеским объектам во временно оккупированном Крыму, и уже в ближайшее время над полуостровом могут появиться украинские самолеты. Об этом в эфире "Эспрессо" заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Он отметил, что Крым остается в фокусе украинских действий, и сейчас продолжается активизация атак на российские объекты.

"Эта активизация фактически является и частью ответа на так называемое летнее наступление россиян. Действительно, мы говорим о том, что сегодня Силы обороны Украины продолжают очень активную работу в Крыму", - отметил он.

По словам Братчука, ВСУ сейчас сосредоточены на уничтожении систем ПВО противника, ликвидации морских целей и ударах по наземным объектам, в частности по стратегическим железнодорожным узлам. Он подчеркнул, что российская железная дорога является главной логистической артерией для армии оккупантов, а потому является одним из ключевых приоритетов для украинских военных.

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 сентября бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" совершили успешную атаку по территории временно оккупированного Крыма, уничтожив два российских вертолета Ми-8 и вражеский корабль.

31 августа "Призраки" ликвидировали несколько важных объектов российских оккупантов в Крыму.

Кроме того, Силы специальных операций ВСУ провели дерзкую атаку на оккупированной территории Крыма и уничтожили радарный комплекс С-300 российских войск.

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

