Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарий

Зеленский подчеркнул, что заставить Россию к миру возможно только благодаря силе украинской армии, дальнобойному оружию, жестким санкциям и давлению партнеров.

О чем сказал Зеленский:

Россия должна чувствовать последствия своих действий

Есть только единственный путь, чтобы принудить Россию к миру

Санкции - эффективный элемент противодействия атакам РФ

Россия за последнюю неделю запустила по Украине более 1500 ударных БпЛА, 1280 КАБов и 50 ракет различных типов. Важно, чтобы страна-агрессор Россия осознавала и чувствовала последствия своих атак. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, нужно достаточное противодействие, чтобы заставить Россию к миру.

"Это можно сделать при наличии достаточной силы у нашей армии, нашей дальнобойности, благодаря сильным санкциям против России и сильному давлению", - указывает он.

Зеленский сообщил, что Украина ежедневно отражает российские атаки. По его словам, за неделю Россия атаковала Украину с применением более 1 500 ударных дронов, более 1 280 авиационных управляемых бомб и около 50 ракет различных типов. В этом оружии обнаружены тысячи иностранных комплектующих - более 132 тысяч деталей из Европы, Америки, Китая, Японии и других стран.

Президент Украины добавил, что эти технологии позволяют России массово производить вооружение для террора против гражданских, и если ее не остановить, угроза распространится на Европу и регион Тихого океана.

Он подчеркнул, что сильные санкции - эффективный инструмент противодействия. Зеленский отметил, что нужно перекрывать все каналы поставок и пути обхода ограничений, давить на государства и компании, способствующие агрессору. Партнеры имеют необходимую силу, чтобы защищать человеческие жизни.

"Мы рассчитываем на то, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно болезненным и что Соединенные Штаты присоединятся к европейцам. Спасибо всем, кто уже помогает", - резюмировал он.

Как писал Главред, президент Дональд Трамп не стремится оказывать давление на Москву и в то же время избегает обострения в отношениях с Китаем. Об этом заявил дипломат и директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По мнению эксперта, предложение Трампа к европейцам отказаться от энергетического сотрудничества с РФ скорее выглядит как попытка избежать собственных обещаний. Ведь перед саммитом на Аляске он угрожал Москве "адскими тарифами" в случае отказа прекратить войну.

"Однако после этой встречи Трамп не только не ввел санкции против России, но и фактически отказался от своего подхода, приняв российскую позицию", - отметил эксперт.

Напомним, как ранее сообщал Главред, активизация российских атак на Украину не изменит планов Запада по развертыванию сил сдерживания. В то же время союзники до сих пор не определились с конкретными сроками их появления на украинской территории, поэтому ожидать быстрых и решительных шагов от партнеров пока не стоит. Об этом заявил военный эксперт и журналист Михаил Жирохов.

По словам специального представителя США по Украине Кита Келлога, президент Дональд Трамп испытывает раздражение поведением российского диктатора Владимира Путина, причем в частных разговорах это недовольство проявляется значительно сильнее, чем публично.

В то же время после встречи с Трампом на Аляске Путин продемонстрировал, что не заинтересован в мирном урегулировании войны против Украины. Как отметил британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, двойная позиция Вашингтона и отдельных стран НАТО лишь обострила ситуацию. Он считает, что достижение перемирия в 2025-2026 годах маловероятно, а потому Альянс должен принять решительное решение о введении бесполётной зоны для защиты украинских гражданских объектов.

О персоне: Александр Хара Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

