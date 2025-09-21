Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарий

Юрий Берендий
21 сентября 2025, 11:50
661
Зеленский подчеркнул, что заставить Россию к миру возможно только благодаря силе украинской армии, дальнобойному оружию, жестким санкциям и давлению партнеров.
Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарий
Зеленский рассказал, как принудить Россию к миру / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

  • Россия должна чувствовать последствия своих действий
  • Есть только единственный путь, чтобы принудить Россию к миру
  • Санкции - эффективный элемент противодействия атакам РФ

Россия за последнюю неделю запустила по Украине более 1500 ударных БпЛА, 1280 КАБов и 50 ракет различных типов. Важно, чтобы страна-агрессор Россия осознавала и чувствовала последствия своих атак. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, нужно достаточное противодействие, чтобы заставить Россию к миру.

видео дня

"Это можно сделать при наличии достаточной силы у нашей армии, нашей дальнобойности, благодаря сильным санкциям против России и сильному давлению", - указывает он.

Зеленский сообщил, что Украина ежедневно отражает российские атаки. По его словам, за неделю Россия атаковала Украину с применением более 1 500 ударных дронов, более 1 280 авиационных управляемых бомб и около 50 ракет различных типов. В этом оружии обнаружены тысячи иностранных комплектующих - более 132 тысяч деталей из Европы, Америки, Китая, Японии и других стран.

Смотрите видео последствий атак по Украине:

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарий
/ Фото: скриншот

Президент Украины добавил, что эти технологии позволяют России массово производить вооружение для террора против гражданских, и если ее не остановить, угроза распространится на Европу и регион Тихого океана.

Он подчеркнул, что сильные санкции - эффективный инструмент противодействия. Зеленский отметил, что нужно перекрывать все каналы поставок и пути обхода ограничений, давить на государства и компании, способствующие агрессору. Партнеры имеют необходимую силу, чтобы защищать человеческие жизни.

"Мы рассчитываем на то, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно болезненным и что Соединенные Штаты присоединятся к европейцам. Спасибо всем, кто уже помогает", - резюмировал он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика - Главред

Введут ли США санкции против России - мнение эксперта

Как писал Главред, президент Дональд Трамп не стремится оказывать давление на Москву и в то же время избегает обострения в отношениях с Китаем. Об этом заявил дипломат и директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По мнению эксперта, предложение Трампа к европейцам отказаться от энергетического сотрудничества с РФ скорее выглядит как попытка избежать собственных обещаний. Ведь перед саммитом на Аляске он угрожал Москве "адскими тарифами" в случае отказа прекратить войну.

"Однако после этой встречи Трамп не только не ввел санкции против России, но и фактически отказался от своего подхода, приняв российскую позицию", - отметил эксперт.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, активизация российских атак на Украину не изменит планов Запада по развертыванию сил сдерживания. В то же время союзники до сих пор не определились с конкретными сроками их появления на украинской территории, поэтому ожидать быстрых и решительных шагов от партнеров пока не стоит. Об этом заявил военный эксперт и журналист Михаил Жирохов.

По словам специального представителя США по Украине Кита Келлога, президент Дональд Трамп испытывает раздражение поведением российского диктатора Владимира Путина, причем в частных разговорах это недовольство проявляется значительно сильнее, чем публично.

В то же время после встречи с Трампом на Аляске Путин продемонстрировал, что не заинтересован в мирном урегулировании войны против Украины. Как отметил британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, двойная позиция Вашингтона и отдельных стран НАТО лишь обострила ситуацию. Он считает, что достижение перемирия в 2025-2026 годах маловероятно, а потому Альянс должен принять решительное решение о введении бесполётной зоны для защиты украинских гражданских объектов.

Другие новости:

О персоне: Александр Хара

Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции война в Украине Владимир Зеленский санкции против России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму

12:40Война
Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономист

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономист

12:05Мир
Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарий

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарий

11:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Последние новости

12:40

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму

12:38

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

12:24

Тени считались знаками: почему для предков 22 сентября было настоящим праздникомВидео

12:14

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

12:05

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономистВидео

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
11:50

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарийВидео

11:27

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

11:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 сентября (обновляется)

11:17

Заморозки и -3 градуса: известно, когда в Украине начнется метеорологическая осень

Реклама
11:11

Путин усилил удары по Украине: что решили на Западе по вводу войск

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв

10:20

Украинцам стоит заменить пароли: нардеп предупредил о масштабном сливе данных

10:10

"Путин его обманывает": Келлог раскрыл отношение Трампа к главе Кремля

09:30

Отставка Козака и дроны в Польше - многовекторная операция Кремлямнение

09:23

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

09:08

Логистика ракет нарушена: партизаны взорвали важную железнодорожную ветку в РФ

08:58

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:55

НАТО должно принять решение: в Британии сделали прогноз по войне в Украине

07:51

Союзникам придется воевать с Россией: президент Финляндии сделал заявление

07:10

Где три различия между курьерами: только "гений головоломок" заметит их за 9 секунд

Реклама
05:44

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

05:03

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

04:35

Почему нельзя говорить слово "сушилка": какую ошибку совершают многие украинцыВидео

03:55

Солнечное затмение 21 сентября: двум знакам зодиака повезет на работе и в любви

03:17

"Недорабатывает": Тина Кароль отхватила критики от известного композитора

02:50

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

02:27

Угроза для человечества: смещение полюсов грозит глобальной катастрофой

01:10

Не слушают советов и делают все по-своему: ТОП-4 самых упрямых знака зодиака

00:00

"Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны

20 сентября, суббота
23:17

Пригодится не только для выпечки: для чего водители кладут в авто корицу

22:28

Считала себя провидицей: в США загадочно исчезла молодая украинка

22:26

Это трагедия: российский актер попал в тюрьму

22:17

Блогеры, "любовница" Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

21:21

Когда Украина станет членом ЕС: Кулеба назвал два ключевых условия

20:48

В Днепре более 30 раненых: полиция показала кадры из "эпицентра армагеддона"ФотоВидео

20:00

Такие носили самые искусные украинцы - какие фамилии указывают на предков-охотников

19:50

"Люди показывают целые корзины": когда осенью лучше всего идти за грибами

19:45

Риск резкого роста доллара: неожиданный прогноз по курсу валют

19:10

США возвращаются в Афганистан?мнение

19:03

Ударные действия на четырех направлениях: детали продвижения ВСУ на фронте

Реклама
19:02

Можно готовить хоть каждый день: рецепт идеальной пиццы за 15 минут

18:53

США планируют оставить без помощи страны НАТО, которые граничат с РФ - Reuters

18:10

Путин решил усилить обстрелы Украины: куда планирует бить враг

17:38

"Свинота": отец Яниса Тиммы взбесился из-за поступка Седоковой

17:37

Цены подскочат на 23% уже до конца года - ключевой продукт дорожает на глазах

17:23

Дикий дебош и увечье на всю жизнь: всплыли детали жуткой тайны родителей Путина

17:06

Нумерологи назвали даты рождения мужчин, которые любят спорить с женами

16:59

"Перекрыли краны": дроны СБУ атаковали важные цели в РФ

16:49

Самые дорогие актеры Украины: режиссер назвал звезд с самыми большими гонорарами

16:43

Под Москвой нашли мертвым топ-чиновника, связанного с производством "Шахедов"

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять