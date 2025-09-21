НАТО должно принять решение: в Британии сделали прогноз по войне в Украине

Неоднозначная позиция США и некоторых стран НАТО привели к усугублению ситуации в войне РФ против Украины.

https://glavred.info/war/nato-dolzhno-prinyat-reshenie-v-britanii-sdelali-prognoz-po-voyne-v-ukraine-10699925.html Ссылка скопирована

НАТО нужно решиться на создание над Украиной бесполетной зоны - британский полковник / Коллаж: Главред, фото: dvidshub.net, Офис президента

Главное:

Путин не заинтересован в мире

Саммит на Аляске ухудшил ситуацию

НАТО нужно создать бесполетную зону над Украиной

Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске показал, что ему не нужен мир в Украине. Двусмысленная позиция Вашингтона и некоторых стран НАТО лишь усугубила ситуацию. Перемирие в 2025-2026 годах вряд ли возможно. Альянс должен предпринять решительный шаг и создать бесполетную зону для защиты гражданских объектов в Украине. Об этом заявил полковник Британии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

"Двусмысленность усугубила ситуацию"

В эфире 24 канала он рассказал, что двусмысленность в позиции США и некоторых стран НАТО привела к усилению атак на Украину. Саммит на Аляске провалился.

видео дня

"Думаю, двусмысленность, исходящая от США и некоторых стран НАТО, действительно усугубила ситуацию", - полагает полковник.

По его словам, Лондон пытается заставить Трампа действовать более активно, поскольку его инициативы по переговорам до сих пор не привели к каким-либо положительным сдвигам.

Сколько страны НАТО тратят на оборону / Инфографика: Главред

Есть ли шансы на перемирие в ближайшем будущем

Как полагает Хэмиш де Бреттон-Гордон, Европе нужно действовать единым фронтом. Перемирие в Украине в перспективе 2025-2026 вряд ли возможно.

Что нужно сделать НАТО

По словам полковника, Альянсу следует предпринять решительные шаги и создать бесполетную зону для защиты гражданских объектов в Украине.

"Реальной демонстрацией европейской военной мощи НАТО было бы создание бесполетной зоны для защиты гражданских целей в Украине. Я знаю, что технические детали обсуждаются в военных штабах по всей Европе. Но есть ли у европейских политиков решительность и смелость это реализовать, пока неизвестно", - подчеркнул Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Мнение эксперта

Возможно, Путин сейчас "закрывает" для себя историю войны с Украиной и склоняется к боевым действиям против НАТО. Ему нужна новая война, чтобы удержать экономику России, которая полностью перешла на военные рельсы. Об этом в интервью Главреду сказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Насколько я понимаю, сейчас Путин пытается изменить свои планы и склоняется к войне с НАТО. Если Альянс не отреагирует - будет конфликт средней интенсивности. В случае реакции блока - стоит ждать конфликта малой интенсивности. Поэтому, предполагаю, что Путин уже сформировал план на будущее и исключает Украину из своих расчетов. Возможно, он о чем-то уже договорился с Трампом, но Украина и Европа этого не знают", - считает он.

По мнению аналитика, Россия может развязать гибридную войну против стран Балтии или даже полномасштабные военные действия против Финляндии. Вариантов очень много.

"В случае войны (к примеру, - ред.) с Польшей россияне могут перебросить в Калининград, например, оперативно-тактические комплексы Искандер. В конце концов, остается и вариант с Сувалкским коридором, в случае захвата которого будет поставлена точка в коммуникации между балтийскими странами и Европой. Польша в таком случае попадет в очень неприятную ситуацию", - объяснил Жирохов.

Война России против Украины – новости:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина конкретно не рассматривает "корейский" или другие сценарии завершения войны, поскольку пока непонятно, чем все закончится. Однако он допустил вариант, при котором война завершится без финального соглашения.

Война в Украине, вероятно, продлится еще минимум 2 года, предположила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас. Как полагает чиновник, война будет до тех пор, пока не произойдут изменения в руководстве обеих стран.

США допускают завершение российско-украинской войны в течение ближайших 6 месяцев, считает вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, Трамп проводит работу для достижения мира.

Другие новости:

О персоне: Хэмиш де Бреттон-Гордон Хэмиш де Бреттон-Гордон - эксперт по химическому оружию. Он был офицером британской армии в течение 23 лет и командовал объединенным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным полком Великобритании и батальоном быстрого реагирования НАТО по ХБРЯ. Он является приглашенным лектором по борьбе со стихийными бедствиями в Борнмутском университете, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред