Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

Отключение света 6 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Вследствие атак РФ в энергосистеме значительный дефицит

Укрэнерго вводит графики отключения света на 6 января

Ограничения будут применяться во всех регионах

Во вторник, 6 января, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей.

Свет будут выключать во всех регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго.

По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Какими будут отключения света зимой - прогноз эксперта

Как писал Главред, по словам Юрия Корольчука, соучредителя Института энергетических стратегий, украинцам следует готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии будут оставаться в силе как минимум до начала весны.

Эксперт подчеркивает, что даже если ракетные удары прекратятся и наступит период покоя для проведения ремонтов, существенного улучшения работы генерации и энергосетей до конца зимнего сезона ожидать не стоит.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. В целом враг запустил по Украине более 200 ударных БПЛА.

Напомним, что в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.

Гграфики отключения света / Инфографика: Главред

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

