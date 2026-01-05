Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

Инна Ковенько
5 января 2026, 18:55
1045
Ситуация в энергосистеме может меняться, а время и объем применения отключений по конкретному адресу следует уточнять.
Отключение света 6 января
Отключение света 6 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Вследствие атак РФ в энергосистеме значительный дефицит
  • Укрэнерго вводит графики отключения света на 6 января
  • Ограничения будут применяться во всех регионах

Во вторник, 6 января, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей.

Свет будут выключать во всех регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго.

видео дня

По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Какими будут отключения света зимой - прогноз эксперта

Как писал Главред, по словам Юрия Корольчука, соучредителя Института энергетических стратегий, украинцам следует готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии будут оставаться в силе как минимум до начала весны.

Эксперт подчеркивает, что даже если ракетные удары прекратятся и наступит период покоя для проведения ремонтов, существенного улучшения работы генерации и энергосетей до конца зимнего сезона ожидать не стоит.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. В целом враг запустил по Украине более 200 ударных БПЛА.

Напомним, что в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Гграфики отключения света / Инфографика: Главред

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Укрэнерго отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне устанавливают ПЗРК на "Шахеды": Игнат сказал, как Украина противостоит врагу

Россияне устанавливают ПЗРК на "Шахеды": Игнат сказал, как Украина противостоит врагу

19:22Украина
Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

18:55Энергетика
Решение уже принято: названа сумма и временные рамки большого транша от ЕС

Решение уже принято: названа сумма и временные рамки большого транша от ЕС

18:43Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки под дождем за 47 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки под дождем за 47 секунд

Последние новости

20:06

Хозяйки советуют насыпать корицу в раковину: это решит распространенную проблему

20:01

Сомнительная экономия: почему выключать отопление, когда вас нет дома - плохое решение

19:44

Во Львове посреди ночи женщина напала на ветерана, который вернулся из плена

19:41

Революция в "Динамо": Костюк назвал игроков, которые заменят ветеранов в основе

19:22

Россияне устанавливают ПЗРК на "Шахеды": Игнат сказал, как Украина противостоит врагу

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:21

Сокровище под Черниговом раскрыло главный секрет элит Киевской Руси – что там нашлиВидео

19:10

РФ готовит массированный удар: оккупанты накопили около 900 дроновмнение

19:05

45-летняя звезда "Домика на счастье" дала редкий комментарий о свадьбе

19:04

Почему желтеют листья у комнатных растений: причины, о которых многие не догадываются

Реклама
18:55

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

18:47

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

18:43

Решение уже принято: названа сумма и временные рамки большого транша от ЕС

18:29

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

18:18

В Украине готовят масштабные изменения для военных - новый министр представит план

18:11

В Киеве призывают жителей не купаться в водоемах на Крещение – детали

18:10

Украинцев предупредили о серьезной опасности: названа дата, когда налетит мощный шторм

17:34

Операция "Труба 2.0": россияне использовали газопровод для прорыва в крупный городВидео

17:08

Украинский вратарь претендует на звание лучшего в мире в 2025 году – кто он

17:07

Опасные периоды ждут украинцев: названы даты жестких магнитных бурь

16:59

Сварится за 10 минут: как сообразительные хозяйки ускоряют приготовление картофеля

Реклама
16:44

"Специальный формат": СМИ раскрыли, какую новую должность может получить Кулеба

16:44

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

16:37

На вкус как бабушкины пирожки: рецепт ленивых лепешек с картошкой и грибами

16:30

Участниц "Холостяка" прорвало: разгорелся скандал из-за признаний Тараса Цимбалюка

16:13

Почему 6 января нельзя ничего выносить из дома: какой церковный праздник

16:09

Сине-желтый: единственно правильный - кто и зачем говорит иначе

16:02

Россия ночью поднимала стратегическую авиацию, но отказалась от атаки - что произошло

15:49

Диетологи назвали рыбу главным продуктом зимы: какие виды самые полезные

15:41

Россия разбомбила американский завод в Днепре: мэр рассказал о последствиях

15:32

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

15:22

Гороскоп на завтра 6 января: Девам - радостные новости, Стрельцам - предательство

15:18

Может разрушить авто: водителям назвали главный "минус" подземного паркинга

15:12

Кремль в страхе из-за спецоперации США в Венесуэле: чего боится Россия

15:06

Водителей призвали положить кошачий наполнитель в авто: причина удивит многих

14:57

Черный силуэт быстрее поезда: в киевском метро фиксируют загадочное явление

14:27

Плакат, расколовший страну: кто и зачем придумал "три сорта" украинцев

14:17

Блогер-беглец Волошин язвительно ответил на розыск ТЦК: "Что же такое?"

14:03

СБУ временно возглавил Евгений Хмара - что о нем известно

14:02

Маша Ефросинина поделилась редким фото с 21-летней дочерью

14:01

РФ пытается расширить фронт в двух областях: военный раскрыл план врага

Реклама
14:01

Не хлам, а инвестиция: профессионал рассказал о самых ценных вещах секонд-хендов

13:55

Россияне оснащают Шахеды ПЗРК "Верба": СМИ объяснили, чем это опасно

13:54

Колядка или щедривка: простая ошибка, которой боятся на каждое Рождество

13:43

Василий Малюк уходит с должности главы СБУ - Зеленский

13:26

"Где-то развалило дом": маленький сын Козловского удивил реакцией на обстрел

13:19

Никогда не садитесь на порог: во что верили наши предки и чего они боялись

13:17

Харьков и Днепр трясет от взрывов: РФ атакует города ракетами и дронами, деталиВидео

12:32

Как птицам удаётся долго стоять на льду: утки, лебеди и гуси используют хитрый трюкВидео

12:26

Зачем рассаду поливают медом: как быстро укрепить рассадуВидео

12:22

Цена достигнет 450 гривен за килограмм: в Украине будет дорожать один вид рыбы

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять