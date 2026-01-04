Укр
Как будут выключать свет в Киеве и области: ДТЭК опубликовал график на 5 января

Руслан Иваненко
4 января 2026, 21:02обновлено 4 января, 22:46
ДТЭК сообщает о введении графиков отключений света в Киеве и области на 5 января.
Как будут выключать свет в Киеве и области: ДТЭК опубликовал график на 5 января
ДТЭК опубликовала новые объемы ограничений электроснабжения / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вкратце:

  • В Киеве свет будут выключать 1-3 раза в день
  • В Киевской области - 1-2 раза в сутки

В Киеве и Киевской области на 5 января вводятся графики отключения электроэнергии. Новые объемы ограничений опубликовала компания ДТЭК.

В столице электроснабжение будет временно прекращаться от одного до трех раз в день. На территории Киевской области свет будут выключать от одного до двух раз в сутки.

Графики отключения света в Киеве

Очередь 1.1

  • 08:00 - 12:00
  • 18:30 - 22:30

Очередь 1.2

  • 00:00 - 01:30
  • 08:00 - 12:00
  • 18:30 - 20:00

Очередь 2.1

  • 08:00 - 12:00
  • 18:30 - 22:30

Очередь 2.2

  • 08:00 - 12:00
  • 18:30 - 22:30

Очередь 3.1

  • 11:30 - 15:30
  • 22:00 - 24:00

Очередь 3.2

  • 11:30 - 15:30

Очередь 4.1

  • 11:30 - 15:30

Очередь 4.2

  • 01:00 - 05:00
  • 11:30 - 15:30

Очередь 5.1

  • 15:00 - 19:00

Очередь 5.2

  • 06:00 - 08:30
  • 15:00 - 19:00

Очередь 6.1

  • 04:30 - 08:30
  • 15:00 - 19:00

Очередь 6.2

  • 06:00 - 08:30
  • 15:00 - 19:00

Графики отключения света в Киевской области

Очередь 1.1

  • 09:00 - 12:30
  • 19:30 - 22:00

Очередь 1.2

  • 09:00 - 12:30
  • 19:30 - 22:00

Очередь 2.1

  • 09:00 - 12:30
  • 19:30 - 24:00

Очередь 2.2

  • 00:00 - 02:00
  • 09:00 - 12:30

Очередь 3.1

  • 12:30 - 16:00

Очередь 3.2

  • 12:30 - 16:00

Очередь 4.1

  • 02:00 - 05:30
  • 12:30 - 16:00

Очередь 4.2

  • 12:30 - 16:00

Очередь 5.1

  • 08:00 - 09:00
  • 16:00 - 19:30

Очередь 5.2

  • 06:00 - 09:00
  • 16:00 - 19:30

Очередь 6.1

  • 05:30 - 09:00
  • 16:00 - 19:30

Очередь 6.2

  • 06:00 - 09:00
  • 16:00 - 20:00

Какими будут отключения света в Киеве - прогноз эксперта

Эксперт Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, считает, что даже без новых обстрелов проблемы с электроснабжением в Киеве и области будут продолжаться минимум 3-4 недели.

По его словам, регион находится в дефиците электроэнергии: "Киев и Киевская область - дефицитный регион. Электроэнергию приходится брать с Ровенской и Хмельницкой АЭС, однако пропускные возможности сети ограничены".

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Попенко отмечает, что недавние удары по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Киевской ГЭС еще больше сократили возможности генерации и распределения электроэнергии. Он прогнозирует, что столица и область еще как минимум месяц столкнутся с серьезными перебоями, а продолжительность отключений может варьироваться от 6-8 до 16 часов в сутки в зависимости от погодных условий.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в понедельник, 5 января, большинство регионов Украины ощутит почасовые отключения электроэнергии. Одновременно промышленные предприятия будут работать по ограниченным мощностям. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, в понедельник, 5 января, в большинстве областей Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области свет будут выключать от двух до трех раз в сутки, сообщает ДТЭК.

Напомним, что в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

отключения света
После Венесуэлы - Гренландия? Трамп заговорил о новых возможных вторжениях США

После Венесуэлы - Гренландия? Трамп заговорил о новых возможных вторжениях США

22:53Политика
Есть два сценария: Зеленский раскрыл детали нового раунда переговоров о мире

Есть два сценария: Зеленский раскрыл детали нового раунда переговоров о мире

22:25Украина
Дроны в небе, самолеты уже с ракетами: существует угроза массированного удара

Дроны в небе, самолеты уже с ракетами: существует угроза массированного удара

21:39Война
Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Украина близка к миру, но один вопрос остается открытым - NYT

Украина близка к миру, но один вопрос остается открытым - NYT

22:53

После Венесуэлы - Гренландия? Трамп заговорил о новых возможных вторжениях США

22:25

Есть два сценария: Зеленский раскрыл детали нового раунда переговоров о миреВидео

22:11

Будут служить десятилетиями: ТОП-10 кроссоверов, которые считаются эталоном надежности

21:39

Дроны в небе, самолеты уже с ракетами: существует угроза массированного удара

21:29

Нападение РФ на страны НАТО: раскрыт сценарий новой войны в Европе

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
21:28

Волосы будут расти быстрее уже через несколько недель: простой секрет наших бабушек

21:02

Как будут выключать свет в Киеве и области: ДТЭК опубликовал график на 5 январяФото

20:24

Варить больше не надо: Сеть взорвал революционный способ приготовления макаронВидео

20:23

Россияне вооружают "Шахеды" ракетами: Флеш обнародовал тревожные фото

20:16

До семи часов без света: ДТЭК обновил график отключений для Днепропетровщины 5 январяФото

20:05

США постепенно сжимают РФ: что ждет Украину в 2026-ммнение

19:29

Китай не допустит поражения РФ: раскрыт тревожный сценарий окончания войны

19:13

Как остановить прорастание картофеля: простые лайфхаки для городского храненияВидео

18:54

Отключение света 5 января: Укрэнерго объяснило, кто попадет под ограничения

18:48

УЗ приостановила продажу билетов на некоторые рейсы: что стало причиной и когда возобновят

18:34

Когда на самом деле надо убирать елку - названа важная дата в 2026 году

18:27

"Гибель" командира РДК: Капустин сделал заявление после нашумевшей инсценировки

18:11

Китайский гороскоп на завтра 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

17:43

Захват Мадуро США — тревожный звоночек для Кремля, — Le Monde

17:36

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

17:23

Где в Киеве живет мистика: от Лысой горы до Зеленого театра

17:13

Водителей призвали одеть носки на зеркала авто - какая причина

17:06

Сколько может стоить евро в 2026 году: появился неожиданный прогноз

17:05

Шуба за миллион: жена Александра Усика ошеломила скандальной обновкой

16:32

Кто на самом деле контролирует Родинское: в ВСУ прокомментировали громкие заявления РФ

16:27

Фотообман времени: раскрыт секрет, почему предки выглядели старше в молодости

16:23

Как Россия стерла Черкесию: геноцид, о котором молчат учебники

16:12

Без этого аксессуара не обойтись в холода: как выбрать перчатки на зимуВидео

16:08

Цена подскочила на 17%: популярный напиток среди украинцев стремительно дорожает

16:06

Невозможно оторваться: готовим божественную намазку за 5 минут

15:42

ДНК без магии: что на самом деле стоит за генетическим кодом

15:35

Ожидается рост: стало известно, сколько Украина производит дальнобойных дронов

15:28

РФ тестирует "покровский сценарий": в WP предупредили о новой тактике захвата городов

15:10

В Украине массово отчисляют студентов из университетов: в чем причина

14:21

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

14:16

Только эти китайские знаки зодиака будут самыми успешными в 2026 году

14:10

ГУР отплатило РФ за ракетные удары: на Кубани взорвали российских ракетчиковВидео

14:08

Погода на Крещение в Украине: синоптик сказала, ударит ли сильный мороз

13:51

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

13:39

Люкс без вкуса: что портит образ даже с дорогими брендами

13:21

Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет: что он там нашелФото

13:03

Не только с чесноком: почему сало кормило армии и летало в космос

13:00

"Надо все закончить": Цимбалюк сделал заявление про победительницу "Холостяка"

12:59

Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко получил новую должность - первые детали

12:57

План появился еще более 60 лет назад: почему во Львове на самом деле нет метроВидео

12:41

РФ готовит новое наступление: какой город Украины хочет захватить враг до февраля

12:05

"Проходит лечение из-за контузии": Витвицкая рассказала о службе жениха-воина

12:02

Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 января

11:52

"Оснований ожидать мира нет": война завершится не в Украине - The Independent

11:50

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 января

