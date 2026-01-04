Как будут выключать свет в Киеве и области: ДТЭК опубликовал график на 5 января

Вкратце:
- В Киеве свет будут выключать 1-3 раза в день
- В Киевской области - 1-2 раза в сутки
В Киеве и Киевской области на 5 января вводятся графики отключения электроэнергии. Новые объемы ограничений опубликовала компания ДТЭК.
В столице электроснабжение будет временно прекращаться от одного до трех раз в день. На территории Киевской области свет будут выключать от одного до двух раз в сутки.
Графики отключения света в Киеве
Очередь 1.1
- 08:00 - 12:00
- 18:30 - 22:30
Очередь 1.2
- 00:00 - 01:30
- 08:00 - 12:00
- 18:30 - 20:00
Очередь 2.1
- 08:00 - 12:00
- 18:30 - 22:30
Очередь 2.2
- 08:00 - 12:00
- 18:30 - 22:30
Очередь 3.1
- 11:30 - 15:30
- 22:00 - 24:00
Очередь 3.2
- 11:30 - 15:30
Очередь 4.1
- 11:30 - 15:30
Очередь 4.2
- 01:00 - 05:00
- 11:30 - 15:30
Очередь 5.1
- 15:00 - 19:00
Очередь 5.2
- 06:00 - 08:30
- 15:00 - 19:00
Очередь 6.1
- 04:30 - 08:30
- 15:00 - 19:00
Очередь 6.2
- 06:00 - 08:30
- 15:00 - 19:00
Графики отключения света в Киевской области
Очередь 1.1
- 09:00 - 12:30
- 19:30 - 22:00
Очередь 1.2
- 09:00 - 12:30
- 19:30 - 22:00
Очередь 2.1
- 09:00 - 12:30
- 19:30 - 24:00
Очередь 2.2
- 00:00 - 02:00
- 09:00 - 12:30
Очередь 3.1
- 12:30 - 16:00
Очередь 3.2
- 12:30 - 16:00
Очередь 4.1
- 02:00 - 05:30
- 12:30 - 16:00
Очередь 4.2
- 12:30 - 16:00
Очередь 5.1
- 08:00 - 09:00
- 16:00 - 19:30
Очередь 5.2
- 06:00 - 09:00
- 16:00 - 19:30
Очередь 6.1
- 05:30 - 09:00
- 16:00 - 19:30
Очередь 6.2
- 06:00 - 09:00
- 16:00 - 20:00
Какими будут отключения света в Киеве - прогноз эксперта
Эксперт Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, считает, что даже без новых обстрелов проблемы с электроснабжением в Киеве и области будут продолжаться минимум 3-4 недели.
По его словам, регион находится в дефиците электроэнергии: "Киев и Киевская область - дефицитный регион. Электроэнергию приходится брать с Ровенской и Хмельницкой АЭС, однако пропускные возможности сети ограничены".
Попенко отмечает, что недавние удары по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Киевской ГЭС еще больше сократили возможности генерации и распределения электроэнергии. Он прогнозирует, что столица и область еще как минимум месяц столкнутся с серьезными перебоями, а продолжительность отключений может варьироваться от 6-8 до 16 часов в сутки в зависимости от погодных условий.
Отключение света в Украине - последние новости
Как писал Главред, в понедельник, 5 января, большинство регионов Украины ощутит почасовые отключения электроэнергии. Одновременно промышленные предприятия будут работать по ограниченным мощностям. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
Кроме того, в понедельник, 5 января, в большинстве областей Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области свет будут выключать от двух до трех раз в сутки, сообщает ДТЭК.
Напомним, что в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Читайте также:
- РФ тестирует "покровский сценарий": в WP предупредили о новой тактике захвата городов
- Отключение света 5 января: Укрэнерго объяснило, кто попадет под ограничения
- Дроны в небе, самолеты уже с ракетами: существует высокая угроза массированного удара
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред