Как будут выключать свет в Киеве и области: ДТЭК опубликовал график на 5 января

ДТЭК сообщает о введении графиков отключений света в Киеве и области на 5 января.

ДТЭК опубликовала новые объемы ограничений электроснабжения / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вкратце:

В Киеве свет будут выключать 1-3 раза в день

В Киевской области - 1-2 раза в сутки

В Киеве и Киевской области на 5 января вводятся графики отключения электроэнергии. Новые объемы ограничений опубликовала компания ДТЭК.

В столице электроснабжение будет временно прекращаться от одного до трех раз в день. На территории Киевской области свет будут выключать от одного до двух раз в сутки.

Графики отключения света в Киеве

Очередь 1.1

08:00 - 12:00

18:30 - 22:30

Очередь 1.2

00:00 - 01:30

08:00 - 12:00

18:30 - 20:00

Очередь 2.1

08:00 - 12:00

18:30 - 22:30

Очередь 2.2

08:00 - 12:00

18:30 - 22:30

Очередь 3.1

11:30 - 15:30

22:00 - 24:00

Очередь 3.2

11:30 - 15:30

Очередь 4.1

11:30 - 15:30

Очередь 4.2

01:00 - 05:00

11:30 - 15:30

Очередь 5.1

15:00 - 19:00

Очередь 5.2

06:00 - 08:30

15:00 - 19:00

Очередь 6.1

04:30 - 08:30

15:00 - 19:00

Очередь 6.2

06:00 - 08:30

15:00 - 19:00

Графики отключения света в Киевской области

Очередь 1.1

09:00 - 12:30

19:30 - 22:00

Очередь 1.2

09:00 - 12:30

19:30 - 22:00

Очередь 2.1

09:00 - 12:30

19:30 - 24:00

Очередь 2.2

00:00 - 02:00

09:00 - 12:30

Очередь 3.1

12:30 - 16:00

Очередь 3.2

12:30 - 16:00

Очередь 4.1

02:00 - 05:30

12:30 - 16:00

Очередь 4.2

12:30 - 16:00

Очередь 5.1

08:00 - 09:00

16:00 - 19:30

Очередь 5.2

06:00 - 09:00

16:00 - 19:30

Очередь 6.1

05:30 - 09:00

16:00 - 19:30

Очередь 6.2

06:00 - 09:00

16:00 - 20:00

Какими будут отключения света в Киеве - прогноз эксперта

Эксперт Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, считает, что даже без новых обстрелов проблемы с электроснабжением в Киеве и области будут продолжаться минимум 3-4 недели.

По его словам, регион находится в дефиците электроэнергии: "Киев и Киевская область - дефицитный регион. Электроэнергию приходится брать с Ровенской и Хмельницкой АЭС, однако пропускные возможности сети ограничены".

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Попенко отмечает, что недавние удары по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Киевской ГЭС еще больше сократили возможности генерации и распределения электроэнергии. Он прогнозирует, что столица и область еще как минимум месяц столкнутся с серьезными перебоями, а продолжительность отключений может варьироваться от 6-8 до 16 часов в сутки в зависимости от погодных условий.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в понедельник, 5 января, большинство регионов Украины ощутит почасовые отключения электроэнергии. Одновременно промышленные предприятия будут работать по ограниченным мощностям. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, в понедельник, 5 января, в большинстве областей Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области свет будут выключать от двух до трех раз в сутки, сообщает ДТЭК.

Напомним, что в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

