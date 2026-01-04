До семи часов без света: ДТЭК обновил график отключений для Днепропетровщины 5 января

https://glavred.info/energy/do-semi-chasov-bez-sveta-dtek-obnovil-grafik-otklyucheniy-dlya-dnepropetrovshchiny-5-yanvarya-10729376.html Ссылка скопирована

В понедельник, 5 января, в большинстве областей Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области свет будут отключать от двух до трех раз в сутки, сообщает ДТЭК.

По информации компании, ограничения коснутся всех очередей потребителей.

"В случае изменений компания обещает оперативно информировать граждан через свой телеграмм-канал", - отмечают в ДТЭК.

видео дня

Графики отключений для каждой очереди

Очереди 1.1 и 1.2

00:00-00:30

07:30-14:30

18:00-21:30

Очередь 2.1

00:00-00:30

07:30-11:00

18:00-21:30

Очередь 2.2

08:00-11:00

18:00-23:00

Очередь 3.1

00:30-04:00

11:00-14:30

21:30-24:00

Очередь 3.2

11:00-14:30

21:30-24:00

Очередь 4.1

00:30-04:00

11:00-18:00

21:30-24:00

Очередь 4.2

00:30-04:00

11:00-18:00

21:30-24:00

Очередь 5.1

04:00-07:30

10:00-11:00

14:30-20:00

Очередь 5.2

04:00-07:30

14:30-21:30

Очередь 6.1

04:00-07:30

14:30-18:00

Очередь 6.2

06:00-11:00

14:30-18:00

Жители Днепра могут проверить свой персональный график отключений на сайте ДТЭК, введя адрес в соответствующее поле.

Компания объясняет: "Все потребители разделены на шесть очередей. Если ограничения вводятся для трех очередей, временно отключают электроэнергию примерно у половины населения региона.

Увеличение количества очередей охватывает большую часть абонентов, тогда как при меньшем количестве свет остается доступным большинству потребителей".

На территории Днепропетровщины работают "Пункты несокрушимости". Их расположение можно узнать на сайте Днепропетровской ОВА. Пункты функционируют в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы.

Пункт несокрушимости Никопольской громады работает круглосуточно, другие открываются при необходимости. Посетителям доступны свет, тепло, вода, а также возможность бесплатно выпить чаю, подзарядить гаджеты и отдохнуть.

Новость дополняется. . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред