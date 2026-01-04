Отключение света 5 января: Укрэнерго объяснило, кто попадет под ограничения

Кратко:
- 5 января большинство регионов почувствуют почасовые отключения
- Промышленные предприятия будут работать ограниченно
- Причина - последствия атак РФ на энергетические объекты
В понедельник, 5 января, большинство регионов Украины почувствует почасовые отключения электроэнергии. Одновременно промышленные предприятия будут работать по ограниченным мощностям. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
"Завтра в большинстве регионов страны будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей", - отмечают в компании.видео дня
Причиной ограничительных мер стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты Украины.
В "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому точное время и объем отключений может меняться.
"Время и объем применения отключений по вашему адресу можно узнавать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - добавляют в компании.
Какими будут отключения света зимой - прогноз эксперта
Как писал Главред, по словам Юрия Корольчука, соучредителя Института энергетических стратегий, украинцам следует готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии будут оставаться в силе как минимум до начала весны.
Эксперт подчеркивает, что даже если ракетные удары прекратятся и наступит период покоя для проведения ремонтов, существенного улучшения работы генерации и энергосетей до конца зимнего сезона ожидать не стоит.
Отключение света в Украине - последние новости
Как писал Главред, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. В целом враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА.
Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.
Читайте также:
- Почти 100 часов без света: в Вышгороде восстановили электроснабжение
- Когда могут отменить графики отключений света - появился реалистичный прогноз
- Россия в новогоднюю ночь ударила по объектам энергетики в ряде областей - что известно
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред