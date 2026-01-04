Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Отключение света 5 января: Укрэнерго объяснило, кто попадет под ограничения

Руслан Иваненко
4 января 2026, 18:54обновлено 4 января, 19:31
335
Большинство регионов Украины почувствуют почасовые отключения электроэнергии уже с понедельника.
Свет
Жители регионов могут проверять время отключений на сайтах облэнерго / Коллаж: Главред, фото: скриншот, freepik.com

Кратко:

  • 5 января большинство регионов почувствуют почасовые отключения
  • Промышленные предприятия будут работать ограниченно
  • Причина - последствия атак РФ на энергетические объекты

В понедельник, 5 января, большинство регионов Украины почувствует почасовые отключения электроэнергии. Одновременно промышленные предприятия будут работать по ограниченным мощностям. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Завтра в большинстве регионов страны будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей", - отмечают в компании.

видео дня

Причиной ограничительных мер стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты Украины.

В "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому точное время и объем отключений может меняться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу можно узнавать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - добавляют в компании.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какими будут отключения света зимой - прогноз эксперта

Как писал Главред, по словам Юрия Корольчука, соучредителя Института энергетических стратегий, украинцам следует готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии будут оставаться в силе как минимум до начала весны.

Эксперт подчеркивает, что даже если ракетные удары прекратятся и наступит период покоя для проведения ремонтов, существенного улучшения работы генерации и энергосетей до конца зимнего сезона ожидать не стоит.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. В целом враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА.

Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Укрэнерго новости Украины отключения света электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отключение света 5 января: Укрэнерго объяснило, кто попадет под ограничения

Отключение света 5 января: Укрэнерго объяснило, кто попадет под ограничения

18:54Энергетика
"Гибель" командира РДК: Капустин сделал заявление после нашумевшей инсценировки

"Гибель" командира РДК: Капустин сделал заявление после нашумевшей инсценировки

18:27Украина
Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

17:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Последние новости

19:29

Китай не допустит поражения РФ: раскрыт тревожный сценарий окончания войны

19:13

Как остановить прорастание картофеля: простые лайфхаки для городского храненияВидео

18:54

Отключение света 5 января: Укрэнерго объяснило, кто попадет под ограничения

18:48

УЗ приостановила продажу билетов на некоторые рейсы: что стало причиной и когда возобновят

18:34

Когда на самом деле надо убирать елку - названа важная дата в 2026 году

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
18:27

"Гибель" командира РДК: Капустин сделал заявление после нашумевшей инсценировки

18:11

Китайский гороскоп на завтра 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

17:43

Захват Мадуро США — тревожный звоночек для Кремля, — Le Monde

17:36

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

Реклама
17:23

Где в Киеве живет мистика: от Лысой горы до Зеленого театра

17:13

Водителей призвали одеть носки на зеркала авто - какая причина

17:06

Сколько может стоить евро в 2026 году: появился неожиданный прогноз

17:05

Шуба за миллион: жена Александра Усика ошеломила скандальной обновкой

16:32

Кто на самом деле контролирует Родинское: в ВСУ прокомментировали громкие заявления РФ

16:27

Фотообман времени: раскрыт секрет, почему предки выглядели старше в молодости

16:23

Как Россия стерла Черкесию: геноцид, о котором молчат учебники

16:12

Без этого аксессуара не обойтись в холода: как выбрать перчатки на зимуВидео

16:08

Цена подскочила на 17%: популярный напиток среди украинцев стремительно дорожает

16:06

Невозможно оторваться: готовим божественную намазку за 5 минут

15:42

ДНК без магии: что на самом деле стоит за генетическим кодом

Реклама
15:35

Ожидается рост: стало известно, сколько Украина производит дальнобойных дронов

15:28

РФ тестирует "покровский сценарий": в WP предупредили о новой тактике захвата городов

15:10

В Украине массово отчисляют студентов из университетов: в чем причина

14:21

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

14:16

Только эти китайские знаки зодиака будут самыми успешными в 2026 году

14:10

ГУР отплатило РФ за ракетные удары: на Кубани взорвали российских ракетчиковВидео

14:08

Погода на Крещение в Украине: синоптик сказала, ударит ли сильный мороз

13:51

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

13:39

Люкс без вкуса: что портит образ даже с дорогими брендами

13:21

Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет: что он там нашелФото

13:03

Не только с чесноком: почему сало кормило армии и летало в космос

13:00

"Надо все закончить": Цимбалюк сделал заявление про победительницу "Холостяка"

12:59

Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко получил новую должность - первые детали

12:57

План появился еще более 60 лет назад: почему во Львове на самом деле нет метроВидео

12:41

РФ готовит новое наступление: какой город Украины хочет захватить враг до февраля

12:05

"Проходит лечение из-за контузии": Витвицкая рассказала о службе жениха-воина

12:02

Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 января

11:52

"Оснований ожидать мира нет": война завершится не в Украине - The Independent

11:50

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 января

11:44

Морозы до -20°C, снег и шквальный ветер: известна дата свирепого похолодания

Реклама
11:21

В Киеве взорвалось авто возле жилых домов - есть пострадавшие

10:48

"Несколько раз сходились": бывшая Цимбалюка раскрыла их отношения

10:31

Путин перед сложным выбором: все сценарии для диктатора рискованны - The Times

10:25

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

10:15

"Без иллюзий": эксперт раскрыл, что на самом деле стоит за назначением Буданова

10:11

Победитель "Евровидения" Дамиано Давид объявил о помолвке — кто избранница

09:25

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

09:20

Почему 5 января нельзя выполнять домашнюю уборку: какой церковный праздник

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 января (обновляется)

08:49

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять