Отключение света 5 января: Укрэнерго объяснило, кто попадет под ограничения

Большинство регионов Украины почувствуют почасовые отключения электроэнергии уже с понедельника.

https://glavred.info/energy/otklyuchenie-sveta-5-yanvarya-ukrenergo-obyasnilo-kto-popadet-pod-ogranicheniya-10729358.html Ссылка скопирована

Жители регионов могут проверять время отключений на сайтах облэнерго / Коллаж: Главред, фото: скриншот, freepik.com

Кратко:

5 января большинство регионов почувствуют почасовые отключения

Промышленные предприятия будут работать ограниченно

Причина - последствия атак РФ на энергетические объекты

В понедельник, 5 января, большинство регионов Украины почувствует почасовые отключения электроэнергии. Одновременно промышленные предприятия будут работать по ограниченным мощностям. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Завтра в большинстве регионов страны будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей", - отмечают в компании. видео дня

Причиной ограничительных мер стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты Украины.

В "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому точное время и объем отключений может меняться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу можно узнавать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - добавляют в компании.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред



Какими будут отключения света зимой - прогноз эксперта

Как писал Главред, по словам Юрия Корольчука, соучредителя Института энергетических стратегий, украинцам следует готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии будут оставаться в силе как минимум до начала весны.

Эксперт подчеркивает, что даже если ракетные удары прекратятся и наступит период покоя для проведения ремонтов, существенного улучшения работы генерации и энергосетей до конца зимнего сезона ожидать не стоит.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. В целом враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА.

Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред