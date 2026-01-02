Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Свет может вернуться не всем сразу: эксперт озвучил реальный прогноз

Руслан Иваненко
2 января 2026, 16:34
176
Эксперт рассказал, что происходит внутри энергосистемы и чего ждать в ближайшие дни.
Свет может вернуться не всем сразу: эксперт озвучил реальный прогноз
Потребление электричества на отопление сдерживает стабилизацию сети / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

  • Графики отключений электроэнергии сохранятся до весны
  • Улучшения в энергосистеме до конца зимы не прогнозируют
  • Высокое потребление из-за электроотопления создает нагрузку

Украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, нынешнее состояние генерации и электросетей не дает оснований рассчитывать на скорую отмену ограничений.

видео дня

"К сожалению, ситуация не может улучшиться до конца зимы, до начала марта. Даже если ракетные удары прекратятся и даже если будет спокойное время для более системных ремонтов", - подчеркнул эксперт.

Потепление станет ключом к стабилизации

Корольчук отметил, что ключевым фактором стабилизации энергосистемы станет потепление, ведь именно уменьшение потребления электроэнергии на обогрев помещений может существенно разгрузить сеть. Сейчас значительная часть населения использует электричество как основной источник отопления, что создает дополнительную нагрузку в зимний период.

Относительная стабилизация на фоне праздников

Также эксперт прокомментировал относительную стабилизацию, которую украинцы могли наблюдать в последнее время. По его словам, в период зимних праздников и из-за общего снижения промышленного и бытового потребления удалось высвободить около 2000 МВт мощностей, что дало положительный эффект даже в условиях морозов.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

В то же время Корольчук предостерег от чрезмерного оптимизма и подчеркнул, что говорить об устойчивом улучшении ситуации пока рано.

"В большинстве регионов отключения электроэнергии все равно длительные", - подытожил он.

Как снижение температуры влияет на продолжительность отключений электроэнергии - комментарий эксперта

Эксперт по энергетике, председатель Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра прокомментировал ситуацию с возможными отключениями электроэнергии на фоне кратковременного похолодания.

По его словам, незначительное снижение температуры до -16 °C в течение двух суток не создает угрозы для стабильности энергосистемы страны.

"Кратковременное похолодание на двое суток не должно вызвать существенного влияния. Все зависит от потребления. Если потребители будут рационально пользоваться электроэнергией - это одна ситуация. Если массово будут включать кондиционеры и обогреватели - другая", - пояснил Голиздра.

Он также отметил, что резкое снижение температуры всегда сопровождается увеличением нагрузки на электросети, однако пока оснований для массовых или длительных отключений нет.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в пятницу, 2 января, во всех регионах Украины вводятся графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Напомним, что в Киеве и Киевской области из-за вражеских атак на энергетические объекты остались без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч.

Читайте также:

О персоне: Юрий Корольчук

Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.

Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок".

В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины".

В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".

С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины война России и Украины отключения света Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский раскрыл, кто возглавил ГУР вместо Кирилла Буданова

Зеленский раскрыл, кто возглавил ГУР вместо Кирилла Буданова

17:44Политика
Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

16:48Экономика
"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

15:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"

Последние новости

17:44

Зеленский раскрыл, кто возглавил ГУР вместо Кирилла Буданова

17:27

Только одно место в холодильнике: куда переставить молоко, чтобы оно не скисло

17:12

Первое полнолуние 2026 откроет новый этап: кого ждут перемены и удачаВидео

17:09

Сбивать "Шахеды" станет труднее: Флеш раскрыл новую опасность российских атак

16:57

Робот, пропавший в Антарктиде на 9 месяцев, вернулся с тревожными результатами

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
16:51

"Не буду вешать коляску на елку": звезда "Крепостной" заявила о беременностиВидео

16:48

Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

16:34

Свет может вернуться не всем сразу: эксперт озвучил реальный прогноз

16:00

"Я заканчиваю карьеру": Melovin объявил о важном решении

Реклама
15:58

"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

15:58

Могут даже навредить здоровью: какие вещи не следует покупать в секонд-хенде

15:57

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

15:35

Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удаче

15:33

Любит темноту и был на волосок от смерти: что известно о новом главе ОП

15:23

Главная угроза в 2026 году: Игнат предупредил о новой опасной тактике РФ

14:58

Рис получится намного вкуснее: секретный способ приготовления

14:52

Журналист раскритиковал идею Кабмина разрешить продажу лекарств на АЗС

14:47

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавшихФото

14:21

Реально ли перезакрепить номер с мотоцикла за авто: в МВД расставили точки над "і"

14:02

Финалистку "Холостяка" засняли в поцелуе с известным певцом - кто это был

Реклама
13:57

Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам России - опрос КМИС

13:57

Украинцам напомнили о простом способе сделать обувь не скользкой зимой

13:47

Наталка Денисенко поделилась интимным и растаяла в объятиях нового избранника

13:42

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента: первые детали

12:55

Оккупанты готовятся к новому штурму в Донецкой области: военные оценили угрозу

12:39

Не только "борулька": как правильно сказать на украинском "сосулька"Видео

12:38

Анджелина Джоли покидает Голливуд - детали

12:19

Сколько топлива тратится на прогрев авто зимой: неожиданные цифры

12:19

В Украине начали принимать заявки на выплату "детских" 50 тысяч гривен - детали

11:58

"Пока в тепле побухаем": Маричка Падалко высказалась о забронированных мужчинах

11:35

Можно ли приходить в храм без платка и не в юбке - честный ответ священникаВидео

11:27

Дочь звезды "Люди в черном" нашли мертвой в Новый год — что произошло

11:25

Температура будет прыгать от -12 до +11 градусов: когда погода удивит украинцев

11:03

РФ готовит масштабную провокацию с жертвами, чтобы сорвать мирные переговоры

10:42

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

10:36

Забудьте о "яблоко от яблони недалеко падает": украинские варианты известной фразыВидео

10:29

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

10:24

Золотая карета и монеты: почему сокровища Ивана Мазепы не могут найти уже 300 лет

10:21

Надин "в пролете": Тараса Цимбалюка подловили на отдыхе с другой девушкой

09:40

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Реклама
09:37

Европа молчит: эксперт объяснил позицию Запада по "атаке" на резиденцию Путина

09:26

Самая массированная атака РФ на Запорожье: повреждены дома и ТЦ, деталиФото

08:58

Когда Трамп начнёт адекватно реагировать на ложь Путинамнение

08:56

Хотят продвинуться в сторону города: россияне активно штурмуют одно направление

08:44

Гороскоп на завтра 3 января: Стрельцам - выгодная сделка, Водолеям - споры

08:13

Вступление в НАТО Украине не светит: в Словакии вышли с дерзким заявлением

08:04

Целями могли стать два НПЗ: Самарскую область РФ трясло от взрывовВидео

07:03

План Трампа не сработает: генерал назвал единственное условие окончания войны

06:33

Чего ждать от 2026 года?мнение

05:50

Победительница "Мастер Шеф" появилась в военной форме — что она сообщила

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять