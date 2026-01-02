Свет может вернуться не всем сразу: эксперт озвучил реальный прогноз

Эксперт рассказал, что происходит внутри энергосистемы и чего ждать в ближайшие дни.

Украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, нынешнее состояние генерации и электросетей не дает оснований рассчитывать на скорую отмену ограничений.

"К сожалению, ситуация не может улучшиться до конца зимы, до начала марта. Даже если ракетные удары прекратятся и даже если будет спокойное время для более системных ремонтов", - подчеркнул эксперт.

Потепление станет ключом к стабилизации

Корольчук отметил, что ключевым фактором стабилизации энергосистемы станет потепление, ведь именно уменьшение потребления электроэнергии на обогрев помещений может существенно разгрузить сеть. Сейчас значительная часть населения использует электричество как основной источник отопления, что создает дополнительную нагрузку в зимний период.

Относительная стабилизация на фоне праздников

Также эксперт прокомментировал относительную стабилизацию, которую украинцы могли наблюдать в последнее время. По его словам, в период зимних праздников и из-за общего снижения промышленного и бытового потребления удалось высвободить около 2000 МВт мощностей, что дало положительный эффект даже в условиях морозов.

В то же время Корольчук предостерег от чрезмерного оптимизма и подчеркнул, что говорить об устойчивом улучшении ситуации пока рано.

"В большинстве регионов отключения электроэнергии все равно длительные", - подытожил он.

Как снижение температуры влияет на продолжительность отключений электроэнергии - комментарий эксперта

Эксперт по энергетике, председатель Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра прокомментировал ситуацию с возможными отключениями электроэнергии на фоне кратковременного похолодания.

По его словам, незначительное снижение температуры до -16 °C в течение двух суток не создает угрозы для стабильности энергосистемы страны.

"Кратковременное похолодание на двое суток не должно вызвать существенного влияния. Все зависит от потребления. Если потребители будут рационально пользоваться электроэнергией - это одна ситуация. Если массово будут включать кондиционеры и обогреватели - другая", - пояснил Голиздра.

Он также отметил, что резкое снижение температуры всегда сопровождается увеличением нагрузки на электросети, однако пока оснований для массовых или длительных отключений нет.

Как писал Главред, в пятницу, 2 января, во всех регионах Украины вводятся графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Напомним, что в Киеве и Киевской области из-за вражеских атак на энергетические объекты остались без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч.

О персоне: Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

