Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Анна Косик
2 января 2026, 14:47обновлено 2 января, 16:17
Через несколько минут после удара в городе поднялся дым и стало известно о пострадавших.
Последствия атаки на Харьков
Россияне попали по жилой застройке Харькова / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Главное:

  • Россия атаковала Киевский район Харькова
  • В результате ударов известно о более десяти пострадавших
  • Враг попал по жилому дому

Сегодня, 2 декабря, около 14:30 страна-агрессор Россия атаковала Харьков. В городе прогремели громкие взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по центру города.

В Telegram он сообщил, что удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города. По предварительной информации - есть пострадавшие и значительные разрушения.

По состоянию на 14:51 известно о по меньшей мере 12 раненых. В то же время в местных Telegram-каналах сообщают, что центральный парк Харькова весь в дыму, а по данным мониторов, по городу Россия, вероятно, ударила двумя ракетами типа "Искандер".

По состоянию на 15:19, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что враг ударил по пятиэтажному жилому дому Харькова. Число пострадавших возросло до 13, 6 из которых уже доставлены в больницу. Среди них одна женщина – в тяжелом состоянии.

"В результате удара дом полностью разрушен, возник пожар. Также повреждены остекление окон и фасады в рядом расположенных домах. Экстренные службы работают на месте попадания. Продолжается спасательная операция", - добавил он.

В 16:07 Синегубов обновил информацию – теперь пострадавших 19, среди них 6-месячный ребенок. Возраст остальных пострадавших – от 20 до 79 лет. Почти у всех - взрывные ранения и травмирование стеклом, один человек испытал сильный стресс.

  • Последствия удара РФ по Харькову 2 января
    Последствия удара РФ по Харькову 2 января фото: ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Харькову 2 января
    Последствия удара РФ по Харькову 2 января фото: ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Харькову 2 января
    Последствия удара РФ по Харькову 2 января фото: ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Харькову 2 января
    Последствия удара РФ по Харькову 2 января фото: ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Харькову 2 января
    Последствия удара РФ по Харькову 2 января фото: ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Харькову 2 января
    Последствия удара РФ по Харькову 2 января фото: ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Харькову 2 января
    Последствия удара РФ по Харькову 2 января фото: ГСЧС Украины

Удар по Харькову прокомментировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительно две ракеты ударили прямо по жилой застройке Харькова. Один из домов сильно поврежден.

"Сейчас идет спасательная операция, и привлекаются все необходимые службы. Точное количество пострадавших еще неизвестно. Экстренные службы, ГСЧС Украины, городские и областные власти Харьковщины будут предоставлять обновление информации", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что россияне этим ударом показали, как на самом деле относятся к жизни и людям – продолжают убийства, и это несмотря на все усилия мира и прежде всего Соединенных Штатов в дипломатическом процессе.

"Только Россия не хочет завершения этой войны и каждый день делает все, чтобы война продолжалась. Именно поэтому и поддержка Украины должна продолжаться, и каждый день нам нужно усиление нашей ПВО, наших позиций, нашей защиты жизни людей. Спасибо всем, кто с Украиной", - подчеркнул президент.

Российские удары по Харьковщине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 1 января Россия нанесла авиаудара по экопарку под Харьковом. В результате атаки ранения получила волонтер. Кроме этого раненые получили животные, полностью разрушены "зимник" хищников и зимнее помещение для птицы.

Ранее Игорь Терехов сообщал, что 26 декабря российские оккупанты атаковали Харьков. Удар пришелся по самой важной трассе города. В результате атаки были пострадавшие и погибший.

Накануне стало известно, что 24 декабря, страна-агрессор Россия нанесла серии прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова. Один человек погиб, было много раненых.

О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

