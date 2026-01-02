Прозвучали взрывы, возникли пожары: Россия атаковала Запорожье, что известно

Оккупанты нанесли по меньшей мере девять ударов по Запорожью, спасатели ликвидируют пожары и проверяют последствия атак.

Российские оккупанты ударили по Запорожью, в городе начались пожары

Предварительно зафиксировано не менее девяти ударов по разным районам

Вечером 1 января российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. В результате атаки в городе произошли пожары.

Об этом сообщают Telegram-канал "Суспільне Новини" и глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Запорожье были слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Ранее Федоров предупреждал об угрозе применения беспилотников в регионе. По его словам, большинство дронов двигались именно на Запорожье. Позже стало известно о возгорании.

"Россияне бьют по областному центру. Есть возгорание. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах", - призвал Федоров.

Глава ОВА продолжил информировать о движении ударных дронов в разные районы города.

"Еще одно возгорание в одном из районов Запорожья в результате вражеской атаки. Предварительно, без пострадавших", - добавил он.

Смотрите видео последствий вражеской атаки по Запорожью.

Позже Иван Федоров сообщил, что по предварительным данным оккупанты нанесли по меньшей мере девять ударов по городу.

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш") объяснил, что российские войска модернизировали ударные дроны типа "Шахед", чтобы повысить их устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. В частности, оккупанты изменили конструкцию беспилотников, переместив антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса, что значительно усложняет их подавление существующими системами РЭБ.

По словам эксперта, нынешние возможности радиоэлектронной борьбы позволяют эффективно защищать лишь важнейшие объекты критической инфраструктуры. В то же время адаптация корпуса дронов под китайские антенны, отмечает Бескрестнов, свидетельствует о долговременном и системном технологическом сотрудничестве между Россией и Китаем.

Как писал Главред, в ночь на 31 декабря российские войска снова нанесли удары по Одесской области, атаковав жилые объекты, логистические узлы и энергетическую инфраструктуру. По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, основной целью оставались гражданские и энергетические объекты.

Кроме того, за считанные часы до Нового года российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки страны-агрессора России известно о поражении многоэтажки. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Напомним, ранее под ударами врага были объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации со 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

