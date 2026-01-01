ГУР одурачило спецслужбы РФ: командир РДК Денис Капустин жив

Полученные полмиллиона долларов за его якобы ликвидацию усилят спецподразделения ГУР.

https://glavred.info/war/gur-poshilo-v-duraki-specsluzhby-rf-komandir-rdk-denis-kapustin-zhiv-10728671.html Ссылка скопирована

Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина / Колаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщили в ГУР:

Денис Капустин жив

Спецслужбы РФ заплатили 500 тысяч долларов за "убийство" командира РДК

Капустин вскоре приступит к выполнению задач

Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов поздравил командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина и команду ГУР, которая пошила в дураки спецслужбы РФ.

Как сообщили разведчики, убийство Дениса Капустина, воюющего против страны-агрессорки России в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы РФ и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов.

видео дня

"В результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц - заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей", - говорится в сообщении.

Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите видео разговора Буданова и Капустина:

Детали операции ГУР

Командир "Спецподразделения Тимура" рассказал, что украинская сторона получила от российских спецслужб 500 тысяч долларов за якобы убийство Капустина. Сейчас командир РБК находится в Украине и готовится продолжить выполнение поставленных задач.

"Прежде всего, господин Денис, поздравляю Вас с возвращением к жизни. Это всегда приятно. Я рад, что средства, полученные по заказу Вашей ликвидации, пошли на помощь нашей борьбе. Желаю нам всем и Вам лично успехов", - подчеркнул Буданов.

В то же время, сам якобы ликвидированный Капустин сказал, что за время его отсутствия качество и успех реализации боевых задач не пострадали, а сейчас он готов продолжать свою работу.

Что известно о "смерти" Дениса Капустина

Главред писал, что в РДК сообщали, что в ночь на 27 декабря на фронте якобы погиб командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин. Его жизнь якобы оборвалась при выполнении боевого задания на Запорожском направлении.

Тогда в РДК неоднозначно добавили, что все подробности будут обнародованы позже, потому что пока якобы устанавливаются детали происшествия. Теперь же стало понятно, зачем корпус распространил эту информацию.

Операции ГУР – последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 21 декабря на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар, в результате которого были уничтожены два истребителя Су-30 и Су-27.

Ранее, в начале декабря 2025 года во временно оккупированном Крыму "Призраки" ГУР уничтожили вражеский истребитель МиГ-29. Кроме того, под удар попал и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш".

Накануне стало известно, что в конце ноября 2025 дроны подразделений Департамента активных действий ГУР поразили важные элементы вражеской ПВО на Донбассе.

Читайте также:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред