'Это самый благоприятный период': Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

Руководитель ГУР подчеркнул, что проблемы России уже значительные.

Ключевые тезисы Буданова:

В феврале 2026 года возможно достижение мирного соглашения

Время оптимальное для Украины и России

Экономические проблемы РФ повлияют на ее позицию в переговорах

В феврале 2026 года откроется реальная возможность достичь соглашения о прекращении войны в Украине. Это время является наиболее благоприятным как для Киева, так и для Москвы. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Суспильному.

Глава ГУР отметил, что в феврале 2026 года появится "окно" для достижения мирного соглашения. По его словам, этот период является наиболее благоприятным как для Украины, так и для России.

"Расчетно это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы чего-то достичь. Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном, и так далее. Очень много всего. Я просто вам как вывод уже даю", - сказал Буданов.

Начальник ГУР также прокомментировал информацию о желании президента США Дональда Трампа заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до Рождества. По его словам, сроки всегда менялись.

"Было, помните, до одной даты, потом уже "давайте до Рождества", потом - до Нового года, и так далее. Пока мы не решим все вопросы, ничего не будет", - подчеркнул Буданов.

Руководитель ГУР отметил, что российский бюджет на 2026 год выглядит катастрофически. Почти половина расходов предусмотрена на оборону, а остальные программы сильно сокращены.

"Поэтому они уже приняли достаточно непопулярные и сложные решения. Очень болезненные для них. Это еще одно объяснение вам относительно переговорного процесса. Оборонный бюджет 26-го года сейчас - в совокупности, потому что там есть расходы на оборону, есть на, как у нас говорят, силы безопасности, - 46%. Любая страна не может развиваться, нормально куда-то двигаться, когда она 46% на войну тратит. Это невозможно", - подчеркнул он.

Хотя Буданов предостерегает, что мгновенного экономического краха России ждать не стоит, проблемы уже стали существенными. Финансовые трудности не изменит ситуацию на фронте мгновенно, но она прямо повлияет на дипломатическую гибкость Кремля.

"Но готова ли Россия так долго ждать? Это еще один вопрос. Проблемы уже идут и они существенные", - добавил Буданов.

Завершит ли РФ войну в 2026 году - мнение эксперта

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко убежден, что Россия настроена продолжать войну в Украине в 2026 году. Он отметил, что РФ не проявляет желания завершать войну, а ее пропаганда продвигает нарратив войны до "капитуляции Украины".

"ВПК наращивает производство, армия продолжает активные попытки наступать на фронте. Не исключено, что цель РФ - максимально затягивать время", - отметил Коваленко.

Завершение войны в Украине - последние новости

Напомним, главные цели РФ на 2026 год на фронте, по словам Буданова, - полный контроль над Донецкой областью, продвижение в Днепропетровской и операции в Запорожской и Херсонской областях. Захват всего Запорожья является мечтой врага.

Также президент США Дональд Трамп считает, что достичь мира между Россией и Украиной возможно, но подчеркивает, что сначала надо детально проанализировать украинский план. Зеленский прибудет 28 декабря в Мар-а-Лаго с обновленным планом из 20 пунктов.

Как сообщал Главред, ранее в МИД РФ заявили, что Украина, США и Россия "приблизились" к решению для завершения войны, однако конкретных сроков не назвали. В то же время Украину и Евросоюз обвинили в якобы срыве переговоров и назвали 20-пунктовый украинский мирный план "радикально отличным" от предыдущих договоренностей с США.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

