Укр
Содержимое этой страницы предназначено только для лиц, достигших 21 года.
Продолжая просмотр, вы подтверждаете, что вам исполнился 21 год.
Продолжить просмотр
Отказаться
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Этого Путин боится больше всего": эксперт назвал идеальный сценарий завершения войны

Руслан Иваненко
16 ноября 2025, 22:51
4973
Эксперт прогнозирует, когда экономическая стагнация и недовольство элиты заставит Путина изменить курс.
'Этого Путин боится больше всего': эксперт назвал идеальный сценарий завершения войны
Аслунд объяснил, при каких условиях российская элита решит сменить власть / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 61 отдельная механизированная Степная бригада

Кратко:

  • Аслунд назвал переворот в России идеальным сценарием завершения войны
  • Большинство войн не заканчиваются мирными соглашениями, говорит эксперт
  • США под руководством Трампа не могли существенно повлиять на конфликт

Шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд считает, что завершение войны в Украине могло бы произойти из-за переворота в России, который приведет к смене власти. По его словам, большинство войн не заканчиваются путем переговоров. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Эспрессо".

Аслунд напомнил пример Первой мировой войны, которая завершилась не мирным соглашением, а революциями в Германии:

видео дня

"Это, по сути, идеальный сценарий для завершения нынешней войны - падение Путина в результате внутреннего переворота в Москве. И именно этого Путин, очевидно, боится больше всего".

Экономическая стагнация и осознание элитой вреда

Эксперт отметил, что ключевым моментом станет осознание российской элитой того, что действия Путина идут вопреки интересам страны: "Экономический рост фактически остановился. Инфляция составляет 8-10% и, вероятно, будет расти дальше. Возможности для путешествий резко сократились. Экономика стагнирует как финансово, так и технологически. Путин вредит собственному народу, и вопрос лишь в том, когда достаточно людей осознают это и решат, что пора ему уйти".

По его словам, устранение Путина станет естественным завершением войны, однако предсказать точное время этого процесса невозможно.

Роль США под руководством Трампа

Аслунд также отметил, что США под руководством Дональда Трампа не могли бы играть значительной роли в прекращении конфликта: "Мы знаем, что Трамп был готов отдать Путину остальную часть Донецкой области в обмен на что-то совершенно непонятное. Путин стремился получить территорию, которую не смог захватить силой, и надеялся просто получить ее от Трампа за столом переговоров. Именно такую роль Кремль отводил Трампу".

Когда Путин может остановить войну - экспертное мнение

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эксклюзивном интервью "Главреду" отметил, что нынешние действия российского президента Владимира Путина не подчиняются логике.

"Для него принципиально любой ценой дожать Украину", - подчеркнул эксперт.

По словам Ступака, изменение подхода Путина возможно лишь тогда, когда он сам осознает бесперспективность войны и отсутствие реальных результатов. Только в этом случае, по мнению эксперта, может быть отдана команда остановить наступательные действия.

Прогнозы относительно окончания войны - последние новости

Как писал Главред, Кирилл Буданов призвал украинцев готовиться к тому, что ближайшие годы вряд ли будут мирными. В то же время Буданов выразил надежду, что полномасштабная война России против Украины может завершиться до конца 2025 года.

Кроме того, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ключевой задачей нынешнего этапа войны является лишение иллюзий - как собственных, так и российских. По его словам, Путин будет вынужден прекратить агрессию только тогда, когда станет очевидным, что победа на поле боя невозможна, а цена продолжения войны превышает цену ее завершения.

Напомним, что нардеп Федор Вениславский заявил, что война в Украине постепенно приближается к завершению. По его словам, этот процесс может ускорить участие президента США Дональда Трампа, который стремится стать посредником в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине Владимир Путин новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Этого Путин боится больше всего": эксперт назвал идеальный сценарий завершения войны

"Этого Путин боится больше всего": эксперт назвал идеальный сценарий завершения войны

22:51Война
Вернулся из плена 8 месяцев назад: умер защитник "Азовстали"

Вернулся из плена 8 месяцев назад: умер защитник "Азовстали"

21:50Украина
Украина побеждает Исландию в драматическом матче и продолжает путь на ЧМ - 2026

Украина побеждает Исландию в драматическом матче и продолжает путь на ЧМ - 2026

20:59Спорт
Реклама

Популярное

Ещё
Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

Последние новости

22:51

"Этого Путин боится больше всего": эксперт назвал идеальный сценарий завершения войны

21:50

Вернулся из плена 8 месяцев назад: умер защитник "Азовстали"

21:30

Александр Усик кардинально поменял прическу и показался в новом образе с женой

21:25

Как согреть дом без техники и затрат: простой способ, позволяющий сохранять тепло

21:10

Азербайджан присоединился к странам Центральной Азии: что это значит?мнение

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
21:05

"Волшебный" спрей оборачивается ремонтом: куда не стоит наносить WD-40 в авто

20:59

Украина побеждает Исландию в драматическом матче и продолжает путь на ЧМ - 2026Видео

20:55

"Уголовное дело": что происходит с Аллой Пугачевой

20:34

"Вау": после экстремального преображения Джамалу перепутали с Шер

Реклама
20:30

Отключение света в Украине — графики на 17 ноября (обновляется)

20:27

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

20:26

О нем большинство забыли: рецепт легендарного салата, который покорит всех

19:52

"Золотое" правило для пионов: как подготовить цветы к зиме и избежать болезней"Видео

19:35

Погода на завтра 17 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

19:28

Гороскоп на завтра 17 ноября: Львам - исполнение мечты, Скорпионам - истощение

19:27

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

18:38

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

18:32

"Страшно представить, какие там зубы": рыбак поймал гигантского "монстра"

18:25

Помогли ВСУ: командование РФ дало бессмысленный приказ войскам РФ в Купянске

18:25

Дрова прямо из парка: что можно брать, а за что грозит штраф

Реклама
17:56

Украину атакует сильный шторм: когда начнется настоящий снегопад

17:37

ВСУ разгромили врага возле Покровска: у россиян огромные потери

17:25

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и РусиВидео

17:25

Правительство Британии готовит радикальные изменения для беженцев: коснется ли это украинцев

16:51

Пенсионеры рискуют тратить все свои деньги: появилась новая коварная схем

16:43

РФ стягивает войска и технику: названо направление, где враг усиливает наступление

16:21

"У него нет конкуренции": Юрий Рыбчинский назвал лучшего украинского певца

16:20

Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы

15:42

Могут ли украинцы остаться без газа и бензина зимой - раскрыт сценарий

15:41

Человечество выжило благодаря изобретениям трех украинцев: вот кто они

14:43

Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городомВидео

14:30

Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

13:55

В предынфарктном состоянии: популярный украинский рок-музыкант загремел в больницу

13:44

На вкус от икры не отличишь: рецепт универсальной закуски из сельди

13:37

Умер после матча: перестало биться сердце легенды сборной Украины по футболу

13:30

Участница "Холостяка" оказалась на грани срыва - что произошло

13:06

Какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет

12:43

Доллар "взял разгон" на повышение: что будет с курсом валюты в ближайшее время

12:38

"Это не моя жизнь": известный певец лечится у психотерапевта и назвал причину

12:31

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствияВидео

Реклама
12:26

Эпштейн слил Трампа Кремлюмнение

11:59

Почему сорвались переговоры Трампа и Путина о завершении войны - названа причина

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

11:46

"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

11:45

Коррупционное дело набирает обороты: в Украине полностью перезагружают управление

11:43

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

10:48

Враг имеет успехи: военный предупредил об угрозе для важного города

10:42

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

10:32

Стала блондинкой: Наталья Могилевская показала редкое фото старшей дочери

10:23

Огромная проблема с искусственным интеллектоммнение

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять