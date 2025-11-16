'Этого Путин боится больше всего': эксперт назвал идеальный сценарий завершения войны

Эксперт прогнозирует, когда экономическая стагнация и недовольство элиты заставит Путина изменить курс.

Аслунд объяснил, при каких условиях российская элита решит сменить власть / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 61 отдельная механизированная Степная бригада

Кратко:

Аслунд назвал переворот в России идеальным сценарием завершения войны

Большинство войн не заканчиваются мирными соглашениями, говорит эксперт

США под руководством Трампа не могли существенно повлиять на конфликт

Шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд считает, что завершение войны в Украине могло бы произойти из-за переворота в России, который приведет к смене власти. По его словам, большинство войн не заканчиваются путем переговоров. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Эспрессо".

Аслунд напомнил пример Первой мировой войны, которая завершилась не мирным соглашением, а революциями в Германии:

"Это, по сути, идеальный сценарий для завершения нынешней войны - падение Путина в результате внутреннего переворота в Москве. И именно этого Путин, очевидно, боится больше всего".

Экономическая стагнация и осознание элитой вреда

Эксперт отметил, что ключевым моментом станет осознание российской элитой того, что действия Путина идут вопреки интересам страны: "Экономический рост фактически остановился. Инфляция составляет 8-10% и, вероятно, будет расти дальше. Возможности для путешествий резко сократились. Экономика стагнирует как финансово, так и технологически. Путин вредит собственному народу, и вопрос лишь в том, когда достаточно людей осознают это и решат, что пора ему уйти".

По его словам, устранение Путина станет естественным завершением войны, однако предсказать точное время этого процесса невозможно.

Роль США под руководством Трампа

Аслунд также отметил, что США под руководством Дональда Трампа не могли бы играть значительной роли в прекращении конфликта: "Мы знаем, что Трамп был готов отдать Путину остальную часть Донецкой области в обмен на что-то совершенно непонятное. Путин стремился получить территорию, которую не смог захватить силой, и надеялся просто получить ее от Трампа за столом переговоров. Именно такую роль Кремль отводил Трампу".

Когда Путин может остановить войну - экспертное мнение

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эксклюзивном интервью "Главреду" отметил, что нынешние действия российского президента Владимира Путина не подчиняются логике.

"Для него принципиально любой ценой дожать Украину", - подчеркнул эксперт.

По словам Ступака, изменение подхода Путина возможно лишь тогда, когда он сам осознает бесперспективность войны и отсутствие реальных результатов. Только в этом случае, по мнению эксперта, может быть отдана команда остановить наступательные действия.

Прогнозы относительно окончания войны - последние новости

Как писал Главред, Кирилл Буданов призвал украинцев готовиться к тому, что ближайшие годы вряд ли будут мирными. В то же время Буданов выразил надежду, что полномасштабная война России против Украины может завершиться до конца 2025 года.

Кроме того, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ключевой задачей нынешнего этапа войны является лишение иллюзий - как собственных, так и российских. По его словам, Путин будет вынужден прекратить агрессию только тогда, когда станет очевидным, что победа на поле боя невозможна, а цена продолжения войны превышает цену ее завершения.

Напомним, что нардеп Федор Вениславский заявил, что война в Украине постепенно приближается к завершению. По его словам, этот процесс может ускорить участие президента США Дональда Трампа, который стремится стать посредником в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

