Когда закончится война в Украине - Буданов обратился к украинцам с предупреждением

Буданов призвал украинцев быть готовыми, что следующие годы не будут мирными и спрогнозировал сроки окончания войны РФ против Украины.

Когда закончится война в Украине - Буданов сделал прогноз / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 ОМБр

О чем сказал Буданов:

Следующие годы не будут мирными для украинцев

99% ударов по России выполняется украинским оружием

Война России против Украины может завершиться до конца года

Кирилл Буданов призвал украинцев готовиться к тому, что ближайшие годы вряд ли будут мирными. Соответствующее заявление глава ГУР МО сделал на Киевском международном экономическом форуме.

Руководитель ГУР пояснил, что речь не о непрерывных боевых действиях, а о постоянно присутствующей поблизости угрозе.

Буданов добавил, что украинскому обществу придется принять, что абсолютно спокойная и безопасная жизнь в ближайшие годы маловероятна.

"Это будет, как говорится, и вызов, и наша возможность. Для нашего общества имеется в виду. И с этим придется жить", - пояснил Буданов, передает ТСН.

Удары по России

Буданов также отметил, что большинство ударов по территории России Украина осуществляет собственными разработками. Он сообщил, что 99% примененных средств поражения является украинского производства. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, в предыдущие годы, когда ВСУ зависели от оружия партнеров, возможности были ограничены из-за запретов на его использование.

"Это правильное толкование того, что происходило тогда. Но сейчас у нас есть наше собственное производство. Да, хочется больше, всегда хочется больше. Но оно есть. И именно наше отечественное производство позволило нам использовать наши силы и средства так, как мы это видим. И это дает результат", - сказал Буданов.

Закончится ли война до конца года

В то же время Буданов выразил надежду, что полномасштабная война России против Украины может завершиться до конца 2025 года, о чем он сказал в комментарии Новости.LIVE.

"Я надеюсь на лучшее", - сказал Буданов в ответ на вопрос относительно прогнозов об окончании войны в Украине.

Сколько еще Россия сможет воевать

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что Россия все еще имеет значительный запас прочности для продолжения войны. Он отметил, что хотя ситуация для российской экономики постепенно усложняется, пока это не является критическим. Буданов также напомнил, что ни одна затяжная война никогда не приносила пользы ни одной экономике мира.

"То, что они испытывают экономические проблемы, это правда. Но это еще не тот уровень социальных и финансово-экономических проблем, который заставит их изменить свое стратегическое видение мира", - отметил Буданов.

Когда может закончиться война России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до одного года, и решающую роль в этом будет играть позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, если Пекин откажется от поддержки России, достигнет договоренностей с Соединенными Штатами, а Северная Корея присоединится к этим решениям, то прогноз главы Николаевской ОВА Виталия Кима о завершении войны в течение нескольких месяцев может стать вполне реальным.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина готовится к наступательным действиям, поэтому Соединенным Штатам вскоре придется принимать важные решения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что запланированная встреча с Дональдом Трампом поможет приблизить завершение войны, развязанной Россией против Украины.

В то же время исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло предостерег, что если во время договорённостей о прекращении огня Россия получит слишком сильные рычаги влияния, ситуация для Украины может повторить сценарий АТО или ООС 2014-2022 годов.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

