Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Когда закончится война в Украине - Буданов обратился к украинцам с предупреждением

Юрий Берендий
16 октября 2025, 15:40
221
Буданов призвал украинцев быть готовыми, что следующие годы не будут мирными и спрогнозировал сроки окончания войны РФ против Украины.
Когда закончится война в Украине - Буданов обратился к украинцам с предупреждением
Когда закончится война в Украине - Буданов сделал прогноз / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 ОМБр

О чем сказал Буданов:

  • Следующие годы не будут мирными для украинцев
  • 99% ударов по России выполняется украинским оружием
  • Война России против Украины может завершиться до конца года

Кирилл Буданов призвал украинцев готовиться к тому, что ближайшие годы вряд ли будут мирными. Соответствующее заявление глава ГУР МО сделал на Киевском международном экономическом форуме.

Руководитель ГУР пояснил, что речь не о непрерывных боевых действиях, а о постоянно присутствующей поблизости угрозе.

видео дня

Буданов добавил, что украинскому обществу придется принять, что абсолютно спокойная и безопасная жизнь в ближайшие годы маловероятна.

"Это будет, как говорится, и вызов, и наша возможность. Для нашего общества имеется в виду. И с этим придется жить", - пояснил Буданов, передает ТСН.

Смотрите видео заявления Буданова:

Когда закончится война в Украине - Буданов обратился к украинцам с предупреждением
/ Фото: скриншот

Удары по России

Буданов также отметил, что большинство ударов по территории России Украина осуществляет собственными разработками. Он сообщил, что 99% примененных средств поражения является украинского производства. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, в предыдущие годы, когда ВСУ зависели от оружия партнеров, возможности были ограничены из-за запретов на его использование.

"Это правильное толкование того, что происходило тогда. Но сейчас у нас есть наше собственное производство. Да, хочется больше, всегда хочется больше. Но оно есть. И именно наше отечественное производство позволило нам использовать наши силы и средства так, как мы это видим. И это дает результат", - сказал Буданов.

Закончится ли война до конца года

В то же время Буданов выразил надежду, что полномасштабная война России против Украины может завершиться до конца 2025 года, о чем он сказал в комментарии Новости.LIVE.

"Я надеюсь на лучшее", - сказал Буданов в ответ на вопрос относительно прогнозов об окончании войны в Украине.

Сколько еще Россия сможет воевать

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что Россия все еще имеет значительный запас прочности для продолжения войны. Он отметил, что хотя ситуация для российской экономики постепенно усложняется, пока это не является критическим. Буданов также напомнил, что ни одна затяжная война никогда не приносила пользы ни одной экономике мира.

"То, что они испытывают экономические проблемы, это правда. Но это еще не тот уровень социальных и финансово-экономических проблем, который заставит их изменить свое стратегическое видение мира", - отметил Буданов.

Когда может закончиться война России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до одного года, и решающую роль в этом будет играть позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, если Пекин откажется от поддержки России, достигнет договоренностей с Соединенными Штатами, а Северная Корея присоединится к этим решениям, то прогноз главы Николаевской ОВА Виталия Кима о завершении войны в течение нескольких месяцев может стать вполне реальным.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина готовится к наступательным действиям, поэтому Соединенным Штатам вскоре придется принимать важные решения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что запланированная встреча с Дональдом Трампом поможет приблизить завершение войны, развязанной Россией против Украины.

В то же время исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло предостерег, что если во время договорённостей о прекращении огня Россия получит слишком сильные рычаги влияния, ситуация для Украины может повторить сценарий АТО или ООС 2014-2022 годов.

Другие новости:

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ГУР Кирилл Буданов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

16:35Экономика
В России анонсировали новое перемирие на фронте - когда оно начнется и для чего

В России анонсировали новое перемирие на фронте - когда оно начнется и для чего

16:14Война
Мокрый снег накроет даже Киев: когда резко похолодает до +4 градусов

Мокрый снег накроет даже Киев: когда резко похолодает до +4 градусов

15:58Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

Фортуна наконец улыбнется: трех знаков зодиака ждет настоящее вознаграждение

Фортуна наконец улыбнется: трех знаков зодиака ждет настоящее вознаграждение

Начались отключения света по всей Украине - сколько не будет электроэнергии

Начались отключения света по всей Украине - сколько не будет электроэнергии

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

Последние новости

16:35

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

16:31

"Уже слышать не могу": Андрей Данилко резко высказался про украинских артистов

16:14

В России анонсировали новое перемирие на фронте - когда оно начнется и для чего

16:00

Когда цвет отражает характер: идеальные оттенки помады на осень-2025 по знаку зодиака

15:58

Мокрый снег накроет даже Киев: когда резко похолодает до +4 градусов

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал датыВ Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты
15:51

Дверцы духовки заблестят идеальной чистотой: удивительно простой способ очисткиВидео

15:40

Когда закончится война в Украине - Буданов обратился к украинцам с предупреждениемВидео

15:37

Неожиданное тепло: когда наступает "бабье лето" и почему имеет такое название

15:21

РФ ударила ракетами по территории учебного подразделения ВСУ - есть погибшие

Реклама
14:58

Для них деньги - не проблема: рожденные в эти дни могут стать миллионерами

14:56

Одежда высохнет за считанные часы даже без отопления: феноменально простой трюкВидео

14:36

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

14:33

"И никто не знал": Леся Никитюк показала фото тайной беременности

14:13

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

13:59

Анна, Евпраксия, София: королевы-украинки, которые навсегда оставили след в Европе

13:57

Хозяйка оставила маме кота и не узнала его через месяц: что произошло с питомцем

13:55

"Украинский колибри": в Украине обнаружили уникальное насекомое

13:36

Стоит проверить себя и близких: признаки энергетического вампира и способы защиты

13:31

К зиме украинцам выплатят по 6 500 гривен: как получить помощь

13:13

"Стеснялся сам себя": Дорн признался, почему больше не говорит на украинском

Реклама
13:11

Шикарный торт за 15 минут: легче и не придумаешьВидео

13:01

Такого в США не найдешь: по чему там больше всего скучают украинцы

12:58

Если Украина получит "Томагавки", кто будет управлять ими – FT узнал детали

12:35

Говорить "по большому счету" не стоит: найден точный перевод фразыВидео

12:24

Парень купил старую коробку на барахолке и сказочно разбогател

12:16

Секреты красоты Нади Дорофеевой: 6 привычек помогут выглядеть как звезда

12:12

"От токсичных отношений": Екатерина Бужинская ошеломила своей исповедью

11:58

Показ Victoria's Secret открыла беременная модель: фееричное видео

11:58

Минус топливо для армии РФ: дроны ССО поразили Саратовский НПЗ

11:55

"Слава Богу есть": что происходит в браке Лорак на самом деле

11:54

Режим построен на лжи: раскрыт настоящий возраст Путина и его мечты

11:46

Оккупанты в авральном режиме ускоряют стройку госпиталя в Крыму из-за потерь – "Атеш"

11:26

Михаил Поплавский: Создавайте собственный украинский бренд!Видео актуально

11:11

"Понравилось": Валерий Маркус сыграл свадьбу и впервые показал жену

11:11

Шухнин Антон Сергеевич: биография и досье досье

11:10

"Русский язык не нападал": Марию Бурмаку довели до слез в поезде

11:03

Шокирующая причина: от чего умерла Дайан Китон

10:56

"Их время подошло к концу": Том Круз прекратил отношения с молодой актрисой - СМИ

10:54

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 октября (обновляется)

10:35

Китайский гороскоп на завтра 17 октября: Быкам - ссоры, Собакам - месть

Реклама
10:34

Кассетные "Шахеды" и "охота" на спасателей: РФ перешла к новой тактике террораФото

10:12

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

10:09

"Наш день D": Коваленко назвал условие победы Украины в войне с РФВидео

10:08

Главные тренды осени 2025: 10 универсальных вещей, которые необходимы в гардеробе

10:04

"Боролся до последнего": в Мюнхене умер известный украинский ресторатор

10:00

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко

09:58

Трамп хочет создать "фонд победы" для Украины: The Telegraph раскрыло детали

09:55

Jerry Heil ошеломила поклонников признанием о зависимостях - детали

09:51

В Украине начались экстренные отключения света: в каких областях действуют графики

09:33

Россияне остались без света: неизвестные дроны посетили Саратов и ВолгоградВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять