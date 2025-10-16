Укр
Если Украина получит "Томагавки", кто будет управлять ими – FT узнал детали

Виталий Кирсанов
16 октября 2025, 12:58
Ракеты должны будут использоваться только против наиболее стратегически важных целей с наибольшими шансами на успех.
В арсенале США могут находиться около 4150 ракет Tomahawk
В арсенале США могут находиться около 4150 ракет Tomahawk / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Кратко:

  • В случае одобрения передачи ракет, их могут поставить относительно быстро
  • В арсенале США могут находиться около 4150 ракет Tomahawk

Ракеты Tomahawk, которые президент США Дональд Трамп может передать Украине, обычно запускаются с кораблей или подводных лодок. Однако есть возможность запускать их и с суши. Для этого ВСУ понадобятся специальные пусковые установки - системы средней дальности Typhon армии США или же системы дальнего огня морской пехоты, пишет Financial Times.

В случае одобрения передачи ракет, их могут поставить относительно быстро. Вероятнее всего, управлять и обслуживать крылатые ракеты Tomahawk, если они будут поставлены Украине, будут американские подрядчики, а не украинские военные.

Высокопоставленный западный чиновник сообщил СМИ, что такой подход позволяет минимизировать риски эскалации и предотвратить передачу чувствительных технологий. Обучение украинских военных будет ограниченным, поскольку Tomahawk требуют сложных систем навигации и наведения, а их "черные ящики" находятся под контролем США.

Остается неизвестным и то, какое количество ракет "Томагавк" США будут готовы продать союзникам для последующей передачи Украине. Ведь американские военные "расходуют их быстрее, чем закупают". К примеру, с 2022 года США закупили лишь 202 ракеты, а использовали - с 2024 года - минимум 124 (против хуситов и Ирана).

"Если мы и предоставим "Томагавки", то это будет не очень большая партия, а это означает, что Зеленский должен будет очень осторожно подходить к их использованию", - отметил бывший заместитель помощника министра обороны США Джим Таунсенд.

Ракеты должны будут использоваться только против наиболее стратегически важных целей с наибольшими шансами на успех.

Сейчас же в арсенале США могут находиться около 4150 ракет Tomahawk, считает бывший сотрудник Пентагона Марк Кансиан, подчеркнув, что американцы все же будут готовы расстаться с "сотнями" этих ракет.

Помимо практического использования, ракеты "Томагавк" послужили бы важным "политическим сигналом" из Вашингтона. Однако введение в войну в Украине может быть все же символическим, чем решительным. К тому же, США, вероятно, будут строго контролировать выбор целей, чтобы предотвратить эскалацию.

Когда Трамп может ввести новые санкции против России - мнение эксперта

Как писал Главред, Трамп заявил, что если Россия не согласится на мирное соглашение по прекращению войны в Украине, Вашингтон готов ввести мощные таможенные тарифы. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что определенные решения могут быть приняты еще до Нового года, ведь на Трампа давят выборы в Конгресс и внутренняя политическая повестка дня. Он также отметил, что ситуация зависит и от хода переговоров США с Китаем.

Эксперт подчеркнул, что после многочисленных заявлений Трампа о пошлинах и ситуации в Украине ему нужен реальный результат, который подтвердит его намерения.

"Тем более на Трампа давят его избиратели, которые хотят видеть в нем "крутого перца" и ковбоя. А пока действия Трампа в отношении Путина не позволяют ему выглядеть "крутым перцем" и ковбоем", - объясняет эксперт.

Передача Украине ракет Tomahawk - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, по словам президента Украины Владимира Зеленского, дает надежду на то, что мир может наступить и в Украине. Отвечая на вопрос журналистов о возможном одобрении Трампом передачи Украине ракет Tomahawk, Зеленский отметил, что процесс еще продолжается, и окончательного решения пока нет.

Как сообщает Financial Times, американский президент рассматривает вариант продажи Киеву определенного количества этих дальнобойных ракет, но сначала хочет получить четкое понимание, как именно Украина планирует их использовать. Эксперты считают, что даже в случае положительного решения Киев получит от 20 до 50 ракет, чего будет недостаточно для кардинальных изменений на фронте.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко подчеркнул, что вопрос Tomahawk скорее касается не военной помощи Украине, а политического давления на Россию.

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

