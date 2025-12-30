Укр
Шахедов станет меньше: ВСУ разнесли важные объекты оккупантов, что известно

Руслан Иваненко
30 декабря 2025, 11:55обновлено 30 декабря, 12:36
Операция украинских сил снизила боевые возможности противника и усилила контроль над фронтом.
Беспилотник, CBS
Операция была спланирована на основе разведданных / Коллаж: Главред, фото: facebook СБС, скриншот

Кратко:

  • СБС ВСУ провели удар в Донецкой области
  • Уничтожены логистический хаб и склады БпЛА
  • Повреждены пункты подготовки дронов

В ночь на 30 декабря подразделения Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины осуществили масштабную операцию по поражению объектов противника на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в своем Telegram-канале.

По данным командования, операцию провели силы управления разведки 414-го отдельного разведывательного батальона "Птицы Мадьяра" во взаимодействии с новосозданным Центром глубинного поражения группировки Сил беспилотных систем.

Цель удара

Основной целью удара стало нанесение максимальных потерь логистической и технической инфраструктуре, которая обеспечивает подготовку и применение ударных беспилотников противника типа "Герань", "Шахед" и "Гербера".

Какие объекты были поражены

В результате операции был уничтожен или поврежден ряд ключевых объектов, в частности:

  • логистический хаб по хранению и подготовке БпЛА "Герань/Шахед";
  • пункт предполетной подготовки и технического обслуживания БпЛА "Герань/Шахед" и "Гербера";
  • центральный склад боеприпасов для ударных дронов;
  • накопительный склад беспилотников "Гербера";
  • пункт сосредоточения личного состава и технического персонала, привлеченного к подготовке и предпусковому обслуживанию дронов.

Как готовили операцию

В Силах беспилотных систем отмечают, что операция была тщательно спланирована на основе разведывательных данных и направлена на уничтожение ключевых элементов инфраструктуры, которые обеспечивают подготовку и запуск ударных беспилотных аппаратов противника.

Удар является частью комплексной стратегии украинских сил по противодействию применению вражеских БпЛА, которые Россия систематически использует для атак на гражданскую и военную инфраструктуру Украины.

В командовании СБС отмечают, что подобные операции имеют целью снижение боевых возможностей противника и усиление контроля над оперативной обстановкой на фронте.

Удары по вражеским объектам
Удары по вражеским объектам / Фото: Скриншот

Как писал Главред, в ночь на 28 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ. Также поражен завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Кроме того, в ночь на 29 декабря в России прогремели взрывы. В частности, громко было в Майкопе и Туле. В Минобороны РФ заявили об атаке беспилотников и работе сил ПВО в восьми регионах.

Напомним, что в ночь на 25 декабря Силы обороны Украины атаковали порт "Темрюк", аэродром вблизи Майкопа и ремонтное подразделение в Труженке. Кроме того, удары Storm Shadow по нефтезаводу в Ростовской области вызвали взрывы на предприятии, поставляющем топливо для российских войск.

О персоне: кто такой "Мадьяр"

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фундации "БровдиАрт".

С января 2024 года подразделение "Птицы Мадьяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

