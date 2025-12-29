В Майкопе и Туле прогремели взрывы: атакован военный аэродром

Минобороны РФ заявило о якобы сбитых 89 беспилотниках над разными регионами страны.

Аэродром Ханская атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В Майкопе и Туле прогремели взрывы

В Адыгее под ударом оказался военный аэродром "Ханская",

В Туле местные жители заявили о возможном перехвате баллистической ракеты

В ночь на 29 декабря в России прогремели взрывы. В частности, громко было в Майкопе и Туле.

В Минобороны РФ заявили об атаке беспилотников и работе сил ПВО в восьми регионах.

Взрывы в Майкопе

Поздно вечером 28 декабря и после полуночи Республику Адыгея атаковали беспилотники. Под атакой оказался военный аэродром "Ханская", принадлежащий Министерству обороны России.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, в Сети появились кадры очевидцев со звуками стрельбы и взрывов. Кадры сняты с Новой улицы в Майкопе. Расстояние от точки съемки до аэродрома Ханская — примерно 6,5 км. На кадрах запечатлена работа ПВО.

"Позиция ПВО расположена юго-восточнее ВПП аэродрома. Направление ведения огня — восток-северо-восток", — считает OSINT-аналитик Astra.

Аэродром Ханская — военный аэродром, принадлежащий Министерству обороны РФ в Республике Адыгея. Он расположен примерно в 3 км к востоку от станицы Ханской и в 6 км к северо-западу от города Майкоп. Согласно открытым данным, на его базе размещается учебная авиационная часть — 272-я авиационная база.

После взрывов в местных пабликах жители Майкопа начали жаловаться на перебои с интернетом.

На данный момент официальной информации о поражении военного аэродрома "Ханская" нет.

Взрывы в Туле

Ночью 29 декабря в российской Туле прогремела серия мощных взрывов.

Местные жители утверждают, что над Тулой якобы была сбита баллистическая ракета.

"Около 14 взрывов прозвучало над Тулой. Объявлена ракетная опасность, слышна сирена над городом", — говорится в российских пабликах.

По утверждениям очевидцев, взрывы слышали в частности в северной и северо-восточной частях Тулы. Также в небе были видны яркие вспышки.

Официальной информации об атаке на российскую Тулу на момент публикации не поступало. Пока неизвестно, действительно ли город в городе был сбит баллистической ракетой и какая сторона запустила ее.

О последствиях и пострадавших в результате ракетного обстрела россияне не сообщают.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы были сбиты 89 БПЛА: 49 – над территорией Брянской области, 18 – над территорией Новгородской области, 11 – над территорией Республики Адыгея, 7 – над территорией Краснодарского края, 1 – над акваторией Азовского моря, 1 – над территорией Орловской области, 1 – над территорией Ростовской области, 1 – над территорией Смоленской области.

Насколько уязвима российская топливная инфраструктура: оценка эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Украина имеет потенциал серьезно повлиять на российскую нефтяную отрасль, однако эффект зависит от количества доступных дронов и ракет.

"Я говорю только о возможности поставить отрасль на колени, потому что за Уралом расположено большое количество НПЗ, которые также способны производить топливо", - пояснил Ступак.

По его мнению, атаки по нефтеперерабатывающим заводам в европейской части России могут иметь значительное влияние, поскольку эти предприятия обеспечивают большинство населения страны топливом.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

