Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сколько могут стоить доллар и евро в ближайшие дни: неожиданный прогноз

Анна Косик
12 февраля 2026, 16:21
132
Банкир объяснил, какими могут быть колебания доллара и евро на рынке.
Доллар, евро
Прогноз курса валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что сказал Лесовой:

  • Резких изменений курса доллара и евро на рынке не ожидается
  • Доллар до конца следующей недели может подскочить выше 43 гривен
  • Евро не будет колебаться выше 52 гривен

Валютный рынок переходит в фазу относительного равновесия. Как рассказал изданию УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в середине февраля вряд ли будут резкие курсовые движения.

Банкир убежден, что до 22 февраля рынок будет двигаться в пределах уже сформированных трендов. Даже если доллар ситуативно превысит уровень 43 гривен, это будет техническим колебанием, а не изменением настроений участников рынка.

видео дня

"Одним из ключевых стабилизирующих факторов остается сезонное увеличение валютного предложения. Период налоговых расчетов традиционно стимулирует экспортеров активнее продавать валюту, что заметно снижает напряжение. Этот процесс был заметен еще в конце января, когда агрохолдинги начали более активно выходить на рынок с валютной выручкой", - пояснил Лесовой.

Как будет колебаться курс с 16 по 22 февраля

По прогнозу банкира, доллар будет колебаться в пределах 42,75-43,25 гривен на межбанке и 42,5-43,5 гривен на наличном рынке. В то же время евро будет стоить от 50 до 52 гривен как на межбанке, так и на наличном рынке.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом валют до конца февраля - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам президента Ассоциации украинских банков Андрея Дубаса, в феврале пара гривна/доллар останется относительно стабильной при условии сохранения спроса и активной роли НБУ.

Для гривны/евро риски выше. Если евро и дальше будет укрепляться на мировых рынках, курс гривны к нему может продолжить снижение. Это выгодно для украинских экспортеров, ориентированных на ЕС.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что 12 февраля НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,03 грн/долл., что на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Ранее сообщалось, что валютный рынок Украины постепенно входит в фазу выравнивания спроса и предложения. Но на этой неделе важную роль в формировании курса иностранных валют будет играть бюджетный фактор.

Накануне стало известно, что после коррекции, которая уже началась, курс американской валюты будет находиться в пределах 42,5-43,5 гривен за доллар, а европейской - 50-52,5 гривен за евро.

Больше новостей:

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс валют курс гривны курс доллара курс евро новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Шанс очень велик": в Раде назвали сценарий совершения войны

"Шанс очень велик": в Раде назвали сценарий совершения войны

17:51Война
Почему левый берег Киева замерзает без отопления, а на правом - оно есть: объяснение эксперта

Почему левый берег Киева замерзает без отопления, а на правом - оно есть: объяснение эксперта

16:32Энергетика
Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

16:28Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Последние новости

17:51

"Шанс очень велик": в Раде назвали сценарий совершения войны

17:44

Появился всего 40 лет назад - какой город Украины является самым молодым

17:32

Скандал вокруг Интернационального легиона: в ВСУ прокомментировали слухи о "ликвидации"

17:12

Украинские звезды мощно поддержали дисквалифицированного украинского спортсмена

17:04

Проклятая "чертова дюжина": почему мир боится пятницу 13-го до сих порВидео

Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянкуКонец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку
16:32

Почему левый берег Киева замерзает без отопления, а на правом - оно есть: объяснение эксперта

16:28

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

16:21

Сколько могут стоить доллар и евро в ближайшие дни: неожиданный прогноз

16:08

Скандал на Олимпийских играх получил продолжение - какую награду получил Гераскевич

Реклама
16:02

Жена Виталия Козловского рассказала о болезни с осложнением

15:58

Зачем стучать по дереву и как это делать правильно: в чем смысл приметы

15:51

МОК вляпался в новый скандал на фоне дисквалификации Гераскевича

15:31

Королева показала проукраинскую маму Люду и "убила" ее комплиментом

15:31

Можно ли праздновать День святого Валентина: священник расставил точки над "і"Видео

15:22

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

14:49

"Момент стыда": Зеленский и МИД - о дисквалификации Гераскевича

14:31

Верховная Рада пустует, деятельность парламента приостановлена - в чем причина

14:13

Почему педаль тормоза "бьет" зимой - главные ошибки водителей

14:08

Красивые поздравления с Днем Святого Валентина - картинки, проза и стихи

14:07

Не нужно тереть часами: найдено дешевое средство, которое быстро очистит духовку

Реклама
14:05

Салат из капусты, который будут есть все: простой рецепт вкусного блюда

13:57

Божественный рецепт: блины по-особенному на Масленицу 2026Видео

13:01

Что нужно сделать с кустами смородины ранней весной: уход для большого урожаяВидео

12:41

"Идем вместе по жизни": путинист Киркоров признался в любви мужчине

12:36

В Украине масштабная воздушная тревога: россияне, вероятно, запустили Орешник

12:32

Собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком - что она сделала

12:32

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

12:08

"Мы не дуэт": Джанабаева сделала признание о браке с Меладзе

11:57

Дешево только на бумаге: сколько на самом деле стоила жизнь в СССР

11:52

"Фламинго" накрыли арсенал ГРАУ: Генштаб подтвердил удары по военным объектам в РФ

11:38

Белый налет на листьях: чем опасна мучнистая роса и как спасти растения

11:38

Путинистка Снежана Егорова показалась без макияжа и высмеяла женщин

11:30

Украина усиливает свою ПВО: Сырский рассказал о плане действий и эффективности

11:18

Новый MacBook 2026: Apple готовит бюджетный ноутбук дешевле MacBook Air

10:58

"Американцы дожмут": эксперт спрогнозировал отказ большой страны от нефти РФ

10:37

Алина Гросу рассекретила пол будущего ребенка

10:37

Скандал набрал обороты: украинского спортсмена выгнали с Олимпиады из-за шлема

10:29

Китайский гороскоп на завтра 13 февраля: Кроликам - испытания, Собакам - лень

10:21

Ситуация катастрофическая: что происходит в Киеве после обстрела

09:54

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Реклама
09:53

В разгар боевых действий Путин изменил систему управления силовым блоком - ISW

09:52

Можно ли убирать в праздник 13 февраля: приметы, которые уберегут от беды

09:39

Василий Вирастюк показал свою жену и высказался о ее фигуре

09:28

Разрушения серьезные: РФ атаковала 31-ю подстанцию ДТЭК на ОдесчинеФото

09:25

Их время пришло: три знака зодиака, которым февраль принесёт заслуженную победу

09:13

Гороскоп на завтра 13 февраля: Львам - внезапная прибыль, Стрельцам - проблемы

08:51

Пятница 13-е: можно ли работать и что нельзя делать в этот день

08:50

Россия ударила по Одессе: разрушен жилой дом, горели рынок и супермаркетФото

08:37

Московский режим подготовил для россиян сюрприз в 2027 годумнение

08:13

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять