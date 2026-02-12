Сколько могут стоить доллар и евро в ближайшие дни: неожиданный прогноз

Банкир объяснил, какими могут быть колебания доллара и евро на рынке.

Прогноз курса валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что сказал Лесовой:

Резких изменений курса доллара и евро на рынке не ожидается

Доллар до конца следующей недели может подскочить выше 43 гривен

Евро не будет колебаться выше 52 гривен

Валютный рынок переходит в фазу относительного равновесия. Как рассказал изданию УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в середине февраля вряд ли будут резкие курсовые движения.

Банкир убежден, что до 22 февраля рынок будет двигаться в пределах уже сформированных трендов. Даже если доллар ситуативно превысит уровень 43 гривен, это будет техническим колебанием, а не изменением настроений участников рынка.

"Одним из ключевых стабилизирующих факторов остается сезонное увеличение валютного предложения. Период налоговых расчетов традиционно стимулирует экспортеров активнее продавать валюту, что заметно снижает напряжение. Этот процесс был заметен еще в конце января, когда агрохолдинги начали более активно выходить на рынок с валютной выручкой", - пояснил Лесовой.

Как будет колебаться курс с 16 по 22 февраля

По прогнозу банкира, доллар будет колебаться в пределах 42,75-43,25 гривен на межбанке и 42,5-43,5 гривен на наличном рынке. В то же время евро будет стоить от 50 до 52 гривен как на межбанке, так и на наличном рынке.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом валют до конца февраля - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам президента Ассоциации украинских банков Андрея Дубаса, в феврале пара гривна/доллар останется относительно стабильной при условии сохранения спроса и активной роли НБУ.

Для гривны/евро риски выше. Если евро и дальше будет укрепляться на мировых рынках, курс гривны к нему может продолжить снижение. Это выгодно для украинских экспортеров, ориентированных на ЕС.

Напомним, Главред писал , что 12 февраля НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,03 грн/долл., что на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Ранее сообщалось, что валютный рынок Украины постепенно входит в фазу выравнивания спроса и предложения. Но на этой неделе важную роль в формировании курса иностранных валют будет играть бюджетный фактор.

Накануне стало известно, что после коррекции, которая уже началась, курс американской валюты будет находиться в пределах 42,5-43,5 гривен за доллар, а европейской - 50-52,5 гривен за евро.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

