Евро может показать характер: украинцев предупредили о скачках стоимости валюты

Банкир сказал, какими будут колебания курса доллара и евро в феврале.

На валютном рынке в феврале основное внимание может быть приковано к евро. На его динамику способны повлиять торговые споры между США и Европейским Союзом. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"В феврале в центре внимания валютного рынка может оказаться именно евро. Причина - вероятное новое обострение торговых отношений между США и ЕС, что способно повлиять на соотношение доллара и евро на глобальных рынках. Развитие событий остается малопрогнозируемым и может меняться достаточно быстро", - подчеркнул он. видео дня

По его мнению, курсовая пара доллар/евро может колебаться в диапазоне 1,15-1,2. Это, в свою очередь, непосредственно отразится на стоимости евро в Украине.

Банкир добавил, что курс европейской валюты на внутреннем рынке формируется с учетом двух ключевых факторов - соотношения доллара и евро на мировых рынках и курса гривни к доллару.

"Именно комбинация этих факторов определяет дальнейшую динамику европейской валюты. В то же время речь не идет о резких или шоковых изменениях стоимости ни доллара, ни евро, ведь обе валюты имеют статус мировых резервных и риски их глобального обесценивания пока отсутствуют", - подчеркнул Лесовой.

По его словам, в итоге февраль имеет все шансы пройти спокойно для валютного рынка.

По прогнозу, колебания курса доллара ожидаются в пределах 42,6-43,5 грн, а евро - 49-51,5 грн.

"В то же время военные риски, в частности ситуация в энергетике, остаются фактором, который невозможно точно просчитать", - подытожил банкир.

Курс валют до конца января

Доктор экономических наук Алексей Плотников говорил, что НБУ вскоре замедлит темпы девальвации национальной валюты.

По его словам, официальный курс гривни к доллару до конца января будет удерживаться в диапазоне 43,10-43,50 гривен за доллар.

Он также добавил, что украинцам не стоит надеяться на то, что курс доллара вернется к показателям осени 2025 года.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на понедельник, 26 января. Гривна незначительно укрепилась по отношению к доллару США, в то же время ослабла к евро и польскому злотому.

Также известно, что в обменниках стоимость евро может превысить психологическую границу и выйти за 51 грн. Из-за этого оснований ожидать стремительного снижения курса в ближайшее время нет.

Кроме того, ожидается, что в ближайшее время стремительная девальвация гривни остановится на уровне 43 гривен за доллар.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

