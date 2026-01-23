До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

Некоторые предприятия смогут получить целевые кредиты.

В правительстве объявили о поддержке для ФЛП / Колаж: Главред, фото: Википедия

Вы узнаете:

Кто может рассчитывать на поддержку

Когда будут известны подробности

Кабмин для поддержки бизнеса в условиях ЧС в энергетике выделит разовую финпомощь для ФЛП 2 и 3 групп, а также предоставит кредиты под 0%.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, детали новых программ и дату их запуска в ближайшее время обнародует Минэкономики.

Разовая выплата для ФЛП 2-й и 3-й группы

Премьер-министр отметила, что физические лица-предприниматели 2-3 групп, работающие в социально важных сферах, смогут получить разовую выплату в размере от 7 500 до 15 000 грн.

Сумма помощи будет зависеть от количества наемных работников при условии, что у предпринимателя есть как минимум один работник. Подать заявку можно будет через портал "Дія". После этого заявки будут проходить верификацию в банках-партнерах, а перечисление средств будет осуществлять Государственная служба занятости.

Полученные средства разрешается использовать на приобретение или ремонт энергооборудования, закупку топлива для генераторов, а также оплату услуг электроснабжения.

Льготное кредитование на энергооборудование

По словам Свириденко, предприятия, которые соответствуют условиям программы "5-7-9%", смогут получить целевые кредиты на приобретение генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой процентной ставкой. Разница по процентам будет компенсирована государством через Фонд развития предпринимательства.

Кредиты будут предоставлять около 50 банков-партнеров программы сроком до трех лет. Максимальная сумма кредита составит до 10 млн грн.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

