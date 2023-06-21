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ФОП можно закрыть в два клика: полная инструкция в "Дие"

Мария Тупик
21 июня 2023, 17:24 обновлено 21 июня, 17:29
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Пользователю необходимо будет только проверить свои данные, а затем поставить электронную подпись для закрытия ФОП.
Как закрыть ФОП в Дие
Как закрыть ФОП в Дие / Коллаж Главред, фото Минцифры

В приложении "Дия" появилась очень важная и полезная функция для многих украинцев. Теперь можно закрыть ФЛП (общеупотребительный украинский вариант — ФОП) всего в несколько кликов.

"Закрывайте ФОП в секунду – новая услуга уже на портале "Дия". Она полностью автоматическая. Отсутствует какой-либо человеческий фактор. Больше не нужно долго ждать, пока заявление вручную обработает госрегистратор. Информация подтягивается из Единого государственного реестра (ЕГР) — это делает невозможными ошибки", — сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как закрыть ФОП в "Дие"

Пользователю необходимо будет только проверить свои данные, а затем поставить электронную подпись.

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После этого заявление будет автоматически обработано. Результат через некоторое время придет на почту и в личный кабинет на портале "Дія".

"Продолжаем запускать удобные услуги для предпринимателей. Благодарю наших партнеров — Программу EGAP, которая внедряется Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии", — подчеркнул Федоров.

Украинцы через Дию получат компенсацию за разрушенные дома

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о разработке механизма компенсации для людей, которые потеряли свои дома в результате вооруженной агрессии РФ.

Как подчеркнул он в своем обращении, ориентировочно через неделю в приложении Дия начнется регистрация о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины.

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